Mauricio Mancera responde por qué no se ha casado y aclara rumores sobre su sexualidad (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

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Mauricio Mancera respondió el pasado martes 10 de noviembre de 2026 que no se casó porque no creee en el amor para toda la vida ni consideró necesario formalizar una relación mediante un documento, mientras descartó tener hijos y aclaró que los rumores sobre su sexualidad no le quitaron el sueño.

El conductor habló de su vida personal durante una entrevista para la revista TVNotas, donde sostuvo que habría hablado abiertamente de su orientación sexual si hubiera sido gay.

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El presentador explicó que una boda no había formado parte de sus prioridades. Dijo que no cerró por completo la posibilidad de casarse, aunque dejó esa decisión en manos de una futura relación y de un acuerdo entre ambas partes.

El ex conductor de Venga La Alegría también fue directo sobre la paternidad. El conductor señaló que tener hijos no entró en sus planes y que esa postura no respondió a una circunstancia temporal, sino a la forma en que entendió su vida personal.

Mauricio Mancera descartó tener hijos y cuestionó el matrimonio

Durante la charla con TVNotas, Mauricio Mancera planteó que una boda pudo ocurrir si hubiera tenido una novia interesada en firmar el acta matrimonial. Aun así, dejó claro que el matrimonio no fue una meta que hubiera perseguido.

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El conductor explicó que no creyó en la idea de una relación garantizada hasta la muerte. Para él, la permanencia de una pareja dependió de la voluntad de ambas personas y no de un contrato legal.

Mancera también recomendó evitar los matrimonios por las dificultades que, según su postura, surgieron al momento de tramitar un divorcio. El presentador no presentó esa opinión como una regla para todas las parejas, sino como una visión personal sobre el compromiso legal.

Mauricio Mancera descartó tener hijos y cuestionó el matrimonio (Instagram/ @maumancera) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura contrastó con experiencias que el conductor compartió en otros momentos sobre sus relaciones sentimentales. Entre las mujeres con las que se le relacionó figuraron María Fernanda, Marcela y Romina.

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María Fernanda habría sido una de las parejas más significativas en la vida de Mancera. El conductor contó en ocasiones previas que se enamoró de ella y que llegó a pensar en una boda y en la posibilidad de tener hijos, aunque la relación terminó después de momentos difíciles.

Marcela también habría marcado una etapa complicada para el presentador. Tras la ruptura, Mancera reconoció que atravesó un periodo de tristeza y depresión, de acuerdo con los datos proporcionados sobre su historial sentimental.

Con Romina mantuvo una relación intermitente. Esa experiencia se sumó a una vida amorosa que el conductor trató con reserva frente a las cámaras y en sus apariciones públicas.

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Gaby Ramírez negó un romance con Mauricio Mancera

El nombre de Gaby Ramírez también apareció en las versiones sobre la vida sentimental de Mancera. Ambos proyectaron cercanía y química como conductores en espacios como Enamorándonos y Sale el Sol.

Las apariciones conjuntas llevaron a especulaciones sobre un posible noviazgo. Mancera y Ramírez desmintieron esas versiones y sostuvieron que mantuvieron una amistad y una relación laboral.

La falta de una pareja pública alimentó comentarios sobre la orientación sexual del conductor. Las versiones crecieron por su soltería prolongada y porque, al llegar a los 40 años, no presentó públicamente a una novia o pareja sentimental.

Mancera consideró que la gente opinó tanto de personas casadas como de personas solteras. Por esa razón, afirmó que las especulaciones no dependieron necesariamente de su estado civil ni de la exposición de su vida privada.

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El conductor comparó esos comentarios con las reacciones que pudo generar su libro. Explicó que él cumplió con escribirlo y que las opiniones posteriores quedaron fuera de su control, de la misma forma en que ocurrieron los rumores sobre su vida sentimental.

Mauricio Mancera dijo que habría hablado abiertamente si fuera gay

Gaby Ramírez negó un romance con Mauricio Mancera (Imagen Televisión, YouTube)

Ante la pregunta directa sobre si habría revelado públicamente ser gay, Mancera respondió que no habría tenido ningún problema. El conductor indicó que su familia mantuvo una postura de aceptación hacia la diversidad sexual.

El presentador habló de su hermano, quien fue homosexual, y explicó que su familia lo aceptó y respetó como a cualquier otro integrante. Con esa referencia, rechazó que el temor al qué dirán o la reacción de sus familiares hubiera influido en su respuesta.

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Mancera sostuvo que no tuvo un conflicto personal con la homosexualidad ni con la posibilidad de hablar de ella en público. También consideró que, en 2026, ese asunto no debió representar un problema para nadie.

Los rumores sobre su sexualidad se relacionaron con la ausencia de una pareja conocida y con su decisión de mantenerse soltero. El conductor respondió que esas versiones no le afectaron y que prefirió concentrarse en los aspectos de su vida que sí estuvieron bajo su control.