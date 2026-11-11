Mariana Ochoa destapa el inicio de su distanciamiento con Ari Borovoy y el cantante le responde

Mariana Ochoa revela que no tiene contacto con Borovoy desde hace siete años y relata los meses previos a su distanciamiento definitivo. (Captura de pantalla YouTube / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

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Mariana Ochoa rompió el silencio sobre el origen de su distanciamiento con Ari Borovoy y asegura que la confianza entre ambos se quebró durante la gira de reencuentro de OV7 entre 2022 y 2023, cuando su excompañero dejó de saludarla pese a los intentos de ella por mantener la relación.

El cantante respondió tras ser abordado por la prensa y evitó profundizar en el tema, aunque dejó abierta la puerta a una conversación futura.

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La cantante, ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, habló con Pati Chapoy en una entrevista para el canal de YouTube de la conductora. Ahí detalló que no tiene contacto con Borovoy desde hace siete años, un periodo que coincide con el quiebre de lo que describe como una amistad de décadas.

Mariana Ochoa ubica el conflicto en la gira de reencuentro de OV7

Ochoa explicó que la ruptura no ocurrió de forma repentina, sino durante la convivencia diaria en la gira que el grupo realizó entre 2022 y 2023. “Esa relación de mejores amigos que tuvimos durante tantos años se rompió. Se rompe la confianza”, dijo la cantante.

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La intérprete sostiene que durante ese periodo notó un cambio de actitud en su excompañero. “Nunca lo he dicho así, pero se volvió muy soberbio. Se subió a la rebanada de jamón”, afirmó. Según su relato, Borovoy comenzó a asumir un rol que ella no reconocía como propio dentro del grupo.

La cantante aseguró que la confianza se rompió durante la gira de reencuentro de OV7 entre 2022 y 2023, cuando su excompañero dejó de responder sus saludos. (CUARTOSCURO)

“Se creyó el empresario. Se creyó que él era Ocesa”, señaló Ochoa, en referencia a la empresa de espectáculos. Agregó una comparación directa sobre la magnitud del negocio familiar de Borovoy: “Tiene una oficina de este tamaño, perdón, Ari, tu oficina es de este tamaño”.

La actriz relató que, aunque Ari nunca fue grosero ni le dijo algo ofensivo de forma directa, el trato cambió en lo cotidiano. “No me saludaba, pero nunca fue grosero conmigo ni me dijo algo feo”, explicó, aunque consideró que ignorar un saludo representa “una falta de educación”.

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La cantante detalló que insistió durante seis meses en mantener el gesto de cortesía pese a la indiferencia que percibía. “Yo decía ‘buenos días’ y él agarraba su teléfono como si estuviera hablando y se seguía derecho, nomás para no contestar”, recordó.

Según su testimonio, durante ese tiempo incluso se acercaba a saludarlo con un beso, a propósito, pese a la falta de respuesta. “Dejé de insistir”, afirmó, y ubicó el cierre definitivo de ese intento en diciembre de aquel año. “Ya me cansé. Que se vaya al diablo. La c*c* flota”, dijo entre risas durante la entrevista.

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Días después de que la entrevista se publicara, Ari Borovoy fue abordado por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se pronunció sobre las declaraciones de su excompañera. El cantante no negó el conflicto, pero evitó entrar en detalles.

“Yo creo que eventualmente habría que hablar en algún momento de la vida, pero en este momento no hay”, respondió al ser cuestionado sobre un posible acercamiento con Ochoa. Añadió que su disposición depende de que la conversación se dé “con la verdad, con la neta del planeta”.

Ari Borovoy respondió con cautela y pidió que cualquier acercamiento futuro se dé con honestidad. (oficialov7/Instagram)

Al preguntarle si le molestaban los señalamientos de su examiga, Borovoy respondió con cautela. “No tengo nada que opinar al respecto”, dijo. Cuando se le insistió sobre si las declaraciones lo decepcionaron, fue tajante: “No, no me ha decepcionado”.

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El cantante reconoció que el tema no es reciente. “Esto lleva ya muchos, muchos años. No es algo de ahorita”, señaló, y adelantó que más adelante podría dar detalles adicionales. “La verdad es que no les puedo contar mucho porque no sé mucho en este momento y porque hay muchas cosas”, explicó.

Una de las últimas discusiones que tuvieron los cantantes sucedió en marzo de 2026. Cuando Mariana Ochoa y Ari Borovoy protagonizaron un enfrentamiento público por el uso del nombre de OV7 en el espectáculo 90’s Pop Tour: El Antro, donde Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba aparecían identificados como “OV7” o “Ex OV7”. Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel rechazaron el uso, pues el nombre está protegido por un contrato registrado ante el IMPI que exige el consentimiento de seis copropietarios.

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Tras la polémica, Borovoy publicó frases en Instagram que sus excompañeras interpretaron como indirectas, entre ellas “no se negocia con terroristas emocionales”. Ochoa respondió que esas palabras reflejaban “todo lo que él nos hizo a nosotros” y aseguró que decidió, junto con Ávila y Schwebel, dejar el tema por la paz.

El grupo se disolvió en 2023, dividido en dos bloques: Borovoy, Zaba, Kalimba y M’Balia en el 90’s Pop Tour, mientras Ochoa, Ávila y Schwebel evalúan acciones legales por el uso de la marca.