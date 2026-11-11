Manta en Garibaldi denuncia presuntas extorsiones de Los Palillos desde la cárcel: piden intervengan Harfuch, Brugada y Pablo Vázquez

Una manta dejada la noche de este martes 10 de noviembre acusó a Los Palillos de extorsionar desde la cárcel presuntamente a través de su familia, la policía ya investiga Foto: X@kasharzx

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Una manta con amenazas contra “Los Palillos” apareció durante la madrugada en un puente a la altura de Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). El mensaje acusó a esta célula, también identificada como facción 2 de Abril y vinculada con la Fuerza Anti Unión, de mantener cobros de extorsión y ordenar ataques desde centros penitenciarios.

La lona fue colocada en un puente cercano a Plaza Garibaldi, una zona comercial del Centro donde distintos grupos delincuenciales disputan el control de actividades ilícitas. El texto señaló a los integrantes de la célula por cobrar “derecho de piso” a comerciantes y por presuntamente ordenar homicidios en el Centro Histórico pese a estar recluidos.

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Las acusaciones expuestas en la manta ocurrieron después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de tres presuntos integrantes de la facción 2 de Abril. Los imputados fueron Fernando “N”, alias “El Palillo”; Cristian “N”, alias “El Chispa”; y Elevy “N”.

Los señalados fueron detenidos desde diciembre de 2024- Su audiencia se celebró el 29 de julio de 2026 por el delito de extorsión agravada continuada cometida en pandilla, derivado de hechos registrados entre 2023 y 2025 contra un comerciante de la alcaldía Cuauhtémoc. El juez impuso prisión preventiva a los tres y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La investigación ubicó cobros contra un comerciante desde agosto de 2023

Las indagatorias señalaron que Fernando “N” y Cristian “N” habrían exigido pagos periódicos a un locatario desde agosto de 2023, a cambio de permitirle operar su establecimiento. Entre septiembre y diciembre de 2024, Elevy “N” presuntamente se incorporó al cobro.

El 9 de febrero de 2025, dos hombres entraron al negocio y se presentaron como sustitutos de los hermanos, quienes ya estaban detenidos. Según la investigación, exigieron 5 mil pesos de inmediato y mil pesos semanales por una supuesta protección, además de amenazar con secuestrar a un familiar de la víctima si no entregaba el dinero.

Después, el comerciante recibió mensajes que reiteraban las exigencias económicas y presentó una denuncia ante la fiscalía capitalina. Las entrevistas, el análisis de cámaras de videovigilancia y los dictámenes periciales permitieron establecer la probable participación de los imputados y su posible vínculo con la célula 2 de Abril.

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Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Al momento de ser cumplimentadas, los tres ya estaban recluidos por otros procesos penales.

Fernando Yahir lias "El Palillo" y Cristian Geovani 'N' fueron identificados en Acapulco, Guerrero y capturados en CDMX en 2024 (SSC-CDMX)

Los tres imputados ya permanecían recluidos por otros procesos

Fernando “N” alias “El Palillo” estaba interno en un centro penitenciario federal de Nayarit y Cristian “N” en otro ubicado en Coahuila, ambos por delitos contra la salud. Fueron vinculados en julio de Elevy “N” permanecía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por delitos contra la salud y un caso previo de extorsión.

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Reportes de inteligencia de la SSC identificaron a “El Palillo” como líder de la célula 2 de Abril, considerada el brazo armado de la Fuerza Anti Unión en Cuauhtémoc. La organización también fue conocida como Los Palillos y tuvo presencia en zonas comerciales de la colonia Guerrero.

Fernando “N” y Cristian “N” comenzaron como ladrones en los alrededores del Mercado 2 de Abril, ubicado en la colonia Guerrero. Con la llegada de la Anti Unión Tepito a esa zona, se integraron a la estructura que cobraba extorsiones a locatarios del mercado, la Alameda Central, Bellas Artes y otros puntos del Centro.

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Evely fue identificada como presnta novia de Fernando alias El palillo Crédito: FGJCDMX

La forma de operar atribuida a la célula consistía en amenazar a comerciantes con causarles daño si no realizaban los pagos exigidos. También habrían reclutado adolescentes de entre 12 y 17 años para efectuar los cobros y las intimidaciones.

El 7 de noviembre de 2024, el carnicero César Ríos fue asesinado dentro del Mercado 2 de Abril. La célula le había exigido 150 mil pesos y el comerciante se negó a pagar.

El 7 de diciembre de 2024, la SSC detuvo a Fernando “N” y Cristian “N” en la colonia Coapa Espartaco, en la alcaldía Coyoacán, luego de rastrearlos desde Acapulco. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, los identificó como objetivos prioritarios y generadores de violencia.

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