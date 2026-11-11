Mandos regionales del CJNG, meseros y músicos: quiénes son todos los detenidos junto al “R2”

Cinco presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos junto a empleados de un restaurante y cinco músicos que, según sus familias, solo cumplían un contrato de trabajo la noche del operativo. (Redes sociales)

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Eran casi las dos de la tarde del domingo 8 de noviembre cuando los elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en el restaurante Sabea, en los límites de Guadalajara y Zapopan. Adentro, entre shishas encendidas y botellas de champagne de 24 mil pesos, Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, llevaba casi 20 horas de fiesta y no pensaba moverse de ahí.

Álvarez Ayala llegó al restaurante, ubicado en la avenida México 2789, colonia Vallarta Norte, alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre. Lo acompañaban su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de la célula “Los Rs”, el brazo armado que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La fiesta se prolongó toda la noche, con el grupo norteño Los Arras amenizando de fondo.

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Al mediodía del domingo, el personal del establecimiento le pidió al grupo que se retirara. “R2” no hizo caso y, en cambio, habría prohibido a todos los presentes la salida. Dos horas después, cerca de las 14:00 horas, elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina ingresaron al lugar, luego de trabajos de logística del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y datos compartidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

El cuerpo de seguridad de Álvarez Ayala respondió con armas de fuego. El enfrentamiento se extendió sobre la avenida México y quedó registrado en videos grabados por automovilistas y motociclistas que se alejaban de la zona.

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En el enfrentamiento, el “R2” recibió impactos de bala y fue sacado en camilla alrededor de las 17:30 horas, rumbo al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Un elemento de la Marina también resultó herido.

Dentro del restaurante, que apenas había abierto un mes atrás, las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

Cuando terminó el enfrentamiento, las autoridades habían detenido a 21 personas, entre ellos presuntos mandos regionales del CJNG, meseros, un barman y hasta los integrantes de la agrupación de música norteña.

Los mandos regionales que las autoridades han identificado

Fernando Omar Farias Chávez, alias el Félix" o "El prangana" fue identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y ligado al asesinato de Carlos Manzo Foto: Especial

Más allá de Rafael Álvarez Ayala, el Gabinete de Seguridad Federal ha logrado la identificación de otros presuntos mandos territoriales de la estructura criminal. El primero es Fernando Omar Farías Chávez, de 38 años, conocido como “El Fénix” o “El Prángana”, ubicado como líder operativo en Uruapan, Michoacán.

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Originario de Apatzingán, Farías Chávez inició su carrera criminal en las filas de Los Caballeros Templarios. Fue detenido por primera vez en 2016 y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, Sinaloa, antes de ser trasladado al CEFERESO número 11, en Hermosillo, Sonora.

Tras recuperar la libertad, se integró al CJNG y, en los últimos cuatro meses, asumió el control de la plaza de Uruapan con el respaldo directo de “R2”, luego de la caída de su hermano, Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, capturado a finales de julio.

El Ministerio Público de la Federación lo responsabiliza de coordinar el cobro de piso en la industria aguacatera, así como en restaurantes, comercios y bares de la región michoacana. También se le señala de estar detrás de los levantones y de la desaparición de integrantes de grupos rivales. Las investigaciones lo vincularon además con Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.

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“El Uri” o “El Oaxaco”. (Instagram)

Otro mando identificado es Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, señalado como jefe regional en los municipios michoacanos de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga. Las autoridades lo identificaron además como sobrino consanguíneo de los Álvarez Ayala, lo que lo coloca dentro del árbol familiar que ha sostenido durante más de una década el control de “Los Rs” en la región.

El tercer perfil identificado corresponde a Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Uri” o “El Oaxaco”, originario de Oaxaca y señalado como colaborador cercano de “R2”. En redes sociales comenzaron a difundirse fotografías de su cuenta de Instagram, donde compartía imágenes de camionetas de lujo, motocicletas de alto cilindraje, relojes y un tatuaje en el cuello con la frase “El límite es el cielo”.

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Según la información, en febrero de 2023 sobrevivió a un ataque armado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca. Dos años antes, en 2021, su hermano, identificado como José de Jesús Muñoz, alias “El Brócoli”, fue asesinado a tiros en el municipio de Santa Lucía del Camino.

Finalmente, el grupo lo completa otro hombre identificado como “El Nenuco”, señalado como operador criminal en la región de Apatzingán, de quien hasta el momento no se ha difundido mayor información biográfica.

Trabajadores y músicos también fueron detenidos

El resto de las 21 personas presentadas ante la FGR no pertenece, de acuerdo con sus propias defensas, familiares y conocidos, a la estructura de “Los Rs”.

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Se trata de empleados del restaurante Sabea y de los integrantes de una agrupación de música regional que, según su representación jurídica, se encontraban en el sitio exclusivamente como prestadores de servicios, sin relación directa con la organización criminal.

Entre el personal del negocio figuran el gerente del establecimiento, el capitán de meseros, el barman y dos meseros, de acuerdo con el abogado que representa a cinco de los empleados, quien ha denunciado permanecer “a ciegas” porque la Fiscalía no le ha dado acceso a la carpeta de investigación ni precisado los delitos imputados a sus representados.

Personal del restaurante Sabea, entre los detenidos en el operativo del R2. (FGR/Redes sociales)

Uno de esos trabajadores es Eduardo Araujo Jr., de 24 años, sobre quien circuló en redes sociales un cartel con el título “Justicia para Eduardo Araujo Jr.”, en el que su familia lo describe como un mesero que esa noche “atendió a los clientes sin conocer quiénes eran ni las circunstancias que los rodeaban”.

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Los músicos de Los Arras completan el tercer bloque de detenidos: Chuy, en el acordeón; Diego Escalante, en la batería; Churape, en el bajo sexto, y Arrayán, en la tuba, además de Luis Alberto Camacho, integrante del staff de la agrupación.

Según sus propios compañeros y familiares, fueron contratados apenas un día antes del evento y llevaban cerca de diez horas tocando cuando llegaron los elementos de la Marina.

Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)

De acuerdo con la información extraoficial, también fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros, uno argentino y otro estadounidense originario de California, cuya identidad no ha sido revelada.

Otras cuatro personas, que cerrarían la lista no han sido identificadas.

“R2” sigue hospitalizado... amplían plazo a 96 horas

Álvarez Ayala permanece internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a distintas intervenciones quirúrgicas por las heridas recibidas durante el enfrentamiento. La Secretaría de Marina, en coordinación con la FGR, prepara su traslado en las próximas horas hacia las instalaciones de la Fiscalía y, posteriormente, al área médica del Centro Penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, donde continuará su proceso bajo custodia.

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Para el resto, un juez federal amplió el término constitucional de 48 a 96 horas, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que atrajo formalmente la investigación de los 21 asegurados. Con esta ampliación, la definición de la situación jurídica de cada uno se movió hasta la noche del jueves 12 de noviembre, mientras familiares de los músicos y de los trabajadores del restaurante insisten, afuera de las instalaciones federales, en que no son delincuentes.

Mexican federal security authorities escort a detainee during an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to the arrest of Rafael "N," alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel's "Los Rs" faction, and 19 others in Zapopan, Jalisco state, Mexico, November 8, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Lista de detenidos

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2” o “El Barbas” — líder de “Los Rs” Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana” — jefe de plaza del CJNG en Uruapan Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Oaxaco” — colaborador cercano de “R2” Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby” — sobrino de los Álvarez Ayala “El Nenuco” — operador en la región de Apatzingán Eduardo Araujo Jr. — mesero del restaurante Sabea El gerente del restaurante (sin nombre identificado) El capitán de meseros (sin nombre identificado) Dos meseros El barman (sin nombre identificado) Chuy — acordeonista de Los Arras Diego Escalante — baterista de Los Arras Churape — bajo sextista de Los Arras Arrayán — tubista de Los Arras Luis Alberto Camacho — staff de Los Arras Un ciudadano argentino (sin nombre identificado) Un ciudadano estadounidense, de California (sin nombre identificado) No identificado No identificado No identificado No identificado