Leonardo Aguilar cerrará el Congreso Mundial del Mariachi en el Zócalo de la CDMX

Un hombre vestido con traje tradicional de charro posa delante de una composición gráfica de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cantante Leonardo Aguilar se presentará como cierre estelar de la clausura del Tercer Congreso Mundial del Mariachi, programado para el domingo 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento, de entrada gratuita, reunirá a seis agrupaciones desde las 14:00 horas en la Plaza de la Constitución.

Aguilar participa en el congreso como embajador de la edición 2026, un rol que, según los organizadores, busca tender un puente entre el mariachi tradicional y las audiencias jóvenes.

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Los integrantes de la agrupación Mariachi Fiesta de México, vestidos con trajes de charro negros y corbatines rojos, presentan un mensaje ante la cámara para el 3er Congreso Mundial del Mariachi. (Facebook)

Horarios y cartelera del concierto en el Zócalo

Un cartel anuncia el programa del concierto gratuito del Tercer Congreso Mundial del Mariachi para el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. (Congreso Mundial del Mariachi)

El concierto de clausura se llevará a cabo en la Plancha del Zócalo, también conocida como Plaza de la Constitución, con acceso libre para el público. La jornada comenzará a las 14:00 horas y se extenderá durante la tarde con presentaciones escalonadas.

A partir de las 14:00 horas, seis agrupaciones se presentarán de forma individual hasta reunirse en un ensamble conjunto a las 17:00 horas. El cierre, a las 17:10 horas, quedará a cargo de Leonardo Aguilar, embajador del Tercer Congreso Mundial del Mariachi, en un evento con entrada gratuita.

El programa anunciado incluye al Mariachi Canoras de América a las 14:00 horas, seguido del Mariachi Femenil Corona a las 14:25 horas y el Mariachi México de Pepe Villa a las 14:50 horas.

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Posteriormente se presentarán los Internacionales Mariachi Puebla a las 15:30 horas y el Mariachi Corona a las 16:10 horas. A las 17:00 horas, todas las agrupaciones subirán juntas al escenario antes del cierre con Aguilar.

La conducción del evento estará a cargo de Rafael Negrete, Ana Borras, Marco Antonio Lugo, Claudia Sierra y Valeria Baza.

Un cartel detalla los horarios y los participantes del concierto gratuito del Tercer Congreso Mundial del Mariachi para el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. (Congreso Mundial del Mariachi)

Recomendaciones para asistir al evento

Para quienes planeen acudir al Centro Histórico ese domingo, se recomienda llegar con anticipación, ya que el acceso a la plancha se controla conforme llega el público y los filtros se cierran al alcanzar el cupo máximo.

También se sugiere prever rutas alternas de transporte, dado que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro suele cerrar sus accesos durante conciertos masivos. Como alternativa, se recomienda bajar en las estaciones Pino Suárez, Allende o Bellas Artes.

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El evento será libre de alcohol y contará con revisiones de seguridad en las calles aledañas, como 5 de Mayo y Madero.

Fotografía cedida por French Toast Agency donde aparece el cantante mexicano Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, una de las figuras más icónicas de la canción mexicana. EFE/ French Toast Agency

Un congreso de cinco días con sedes en toda la capital

La clausura en el Zócalo forma parte de una programación más amplia que se extiende del 11 al 15 de noviembre por distintos recintos de la Ciudad de México.

La inauguración oficial se realizó el 11 de noviembre en el Kiosco Morisco, con las presentaciones del Mariachi Oro de América y el Mariachi Internacional Las Águilas de América.

Durante los días siguientes, el congreso incluyó tres “Mariachitones” en el Centro Cultural Carranza y el Gran Forum, además de un Magno Concierto Sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con la participación del Mariachi Juvenil Tecalitlán y la Mariachi de la Universidad Veracruzana.

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El cartel detalla el cronograma de la inauguración del Tercer Congreso Mundial del Mariachi prevista para el 11 de noviembre en el Kiosko Morisco. (Congreso Mundial del Mariachi)

El domingo 15 de noviembre, además del concierto en el Zócalo, está previsto un Magno Concierto en el recinto El Cantoral, con la actuación del Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar y el Mariachi Gallos de México.

Según los organizadores, el objetivo del congreso es enaltecer y reconocer la historia y la imagen del mariachi como identidad, así como su relevancia cultural como representante de la música mexicana en el mundo. La música de mariachi fue reconocida en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los organizadores señalaron también que el encuentro busca preservar la riqueza de los arreglos, repertorios y vestimentas del mariachi, además de detonar turismo sostenible y generar derrama económica para la capital.

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Un congreso de cinco días con sedes en toda la capital

La clausura en el Zócalo forma parte de una programación más amplia que se extiende del 11 al 15 de noviembre por distintos recintos de la Ciudad de México.

Según el programa oficial del Tercer Congreso Mundial del Mariachi, la inauguración está prevista para este 11 de noviembre a las 13:00 horas en el Kiosco Morisco, con el Concierto de Inauguración a cargo del Mariachi Oro de América y el Mariachi Internacional Las Águilas de América.

El cantante Leonardo Aguilar encabeza el cartel oficial de la clausura del Tercer Congreso Mundial del Mariachi en el Zócalo de la Ciudad de México. (Congreso Mundial del Mariachi)

En los días siguientes, el congreso contempla tres “Mariachitones” en el Centro Cultural Carranza y el Gran Forum, además de un Magno Concierto Sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con la participación del Mariachi Juvenil Tecalitlán y la Mariachi de la Universidad Veracruzana.

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El domingo 15 de noviembre, además del concierto en el Zócalo, está programado un Magno Concierto en el recinto El Cantoral, con la actuación del Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar y el Mariachi Gallos de México.

Según los organizadores, el objetivo del congreso es enaltecer y reconocer la historia y la imagen del mariachi como identidad, así como su relevancia cultural como representante de la música mexicana en el mundo. La música de mariachi fue reconocida en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los organizadores señalaron también que el encuentro busca preservar la riqueza de los arreglos, repertorios y vestimentas del mariachi, además de detonar turismo sostenible y generar derrama económica para la capital.

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Leonardo Aguilar, un legado familiar en el regional mexicano

En plena nueva etapa como solista, Leonardo Aguilar busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Leonardo Antonio Aguilar Álvarez-Alcalá nació el 15 de agosto de 1999 en la Ciudad de México. Es hijo del cantautor Pepe Aguilar y de Aneliz Álvarez-Alcalá, su segunda esposa. Sus abuelos paternos son los cantantes y actores Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Su hermana es la cantante Ángela Aguilar, con quien ha compartido escenario en múltiples ocasiones desde la infancia. Desde temprana edad, Aguilar acompañó a su padre en giras por América Latina junto a su hermana menor.

En 2012, con doce años, lanzó el álbum Nueva tradición junto a Ángela, que incluyó cuatro canciones de cada uno. Cuatro años después, el 2 de diciembre de 2016, publicó su primer trabajo en solitario, Gallo fino, producido por su padre.

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Ese disco incluyó colaboraciones con los artistas mexicanos Espinoza Paz y El Chapo de Sinaloa. Gallo fino recibió una nominación al Grammy Latino como mejor álbum norteño en 2017, y su canción “Compromiso descartado” fue nominada a mejor canción regional mexicana en la misma edición.

A partir de 2018, Aguilar se sumó a la gira familiar de estilo ecuestre-musical “Jaripeo Sin Fronteras”. Su discografía incluye además los trabajos Y lo volví a hacer (2023) y Soy como quiero ser (2024).

En mayo de 2026, el cantante se presentó en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas ante gradas con escasa ocupación, lo que generó críticas en redes sociales. El propio artista produjo ese concierto, que contó con la participación de la compañía Cuernos Chuecos.

En esa ocasión, Aguilar reconoció que su carrera todavía está en construcción y que el apellido que carga es tanto un legado como una presión constante. “Yo no quiero fingir ser algo que no soy, no quiero aparentar ser más grande, más chico, más nada de lo que soy”, afirmó.

El cantante agregó: “Mucha gente me critica en Instagram. Y les digo: primero que nada, no importa. Segundo, porque todavía no tengo toda la carrera para poder decir que sí viene de mi papá o de mi abuelo”.

Durante esa presentación, Aguilar interpretó una canción de su propia autoría y señaló: “Esta sí es mi canción. Es mía, yo la escribí”. También reconoció públicamente la presencia de su padre entre el público esa noche.

El compromiso de regresar cada año a Zacatecas lo formalizó a través de las redes sociales de Machin Records, la disquera de su padre, donde escribió que buscaría “ganarse los corazones” del público de esa ciudad.

En octubre de 2026, tras una presentación en las Fiestas de Octubre de Guadalajara el día 19, Aguilar volvió a enfrentar comentarios por espacios vacíos entre el público en el Auditorio Jalisco. En entrevista con el programa Ventaneando, habló sobre cómo las polémicas que rodean a la dinastía Aguilar han repercutido en su propia carrera.

El cantante explicó que ha recibido críticas en redes sociales por situaciones que involucran a otros miembros de su familia, en particular a su hermana Ángela. Señaló que pertenecer a una familia reconocida puede generar juicios previos: “Un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”.

Aguilar también consideró que la exposición mediática, incluso cuando deriva de controversias familiares, ha contribuido a que más personas conozcan su música y sus proyectos. Su propuesta artística se apoya en el mariachi y las canciones rancheras, géneros que forman parte de su herencia familiar.