Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)

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Rafael Álvarez Ayala, alias R2 o El Barbas, continúa hospitalizado y reportado como grave, pero estable, cuatro días después de ser capturado durante un operativo de la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco.

El presunto mando de Los Rs, célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió impactos de arma de fuego que le provocaron lesiones en el abdomen, el brazo derecho y el fémur izquierdo.

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Su estado de salud impidió que las autoridades concretaran su traslado al penal de Puente Grande, previsto para el martes 10 de noviembre. El movimiento fue cancelado debido a que su condición médica no permitía movilizarlo, por lo que permanece internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara bajo custodia federal.

Entre las lesiones que sufrió durante el enfrentamiento destaca una herida de bala en el abdomen que provocó una perforación en el colon. La gravedad de este tipo de lesiones radica en las posibles complicaciones posteriores a una intervención quirúrgica, entre ellas las infecciones abdominales y la sepsis, una respuesta potencialmente mortal del organismo ante una infección.

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El caso del R2 también permite abordar una consecuencia poco explorada de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad: la posibilidad de que sus integrantes sobrevivan a los disparos, pero queden con secuelas físicas que comprometan su movilidad y autonomía.

Esta mañana, durante una entrevista radiofónica con Ana Francisca Vega, el periodista especializado en seguridad, Óscar Balderas, planteó que existe un tercer escenario para los criminales, “más allá de la muerte o la prisión”: las lesiones vitalicias.

Balderas explicó que los enfrentamientos armados pueden dejar a los integrantes del narcotráfico con daños físicos permanentes, hasta el punto de perder capacidades que antes consideraban indispensables para su supervivencia. La posibilidad de depender de otras personas para realizar actividades cotidianas también forma parte de ese escenario.

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El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. (Crédito: Redes Sociales)

El R2 permanece hospitalizado tras la perforación de colon y las fracturas

Los reportes médicos difundidos después de su captura señalaron que R2 sufrió una lesión abdominal que provocó una perforación en el colon. También presentó fracturas en el antebrazo derecho y el fémur izquierdo. Esta última, una fractura expuesta, obligó a colocarle un fijador externo para estabilizar el hueso.

Aunque las autoridades prepararon un dispositivo para trasladarlo al penal de Puente Grande, el estado de salud del detenido obligó a suspender el movimiento. Hasta el cierre de esta nota informativa no se había informado públicamente una fecha para su alta hospitalaria.

La perforación intestinal representa uno de los riesgos médicos más delicados de su cuadro clínico. Cuando el contenido intestinal llega a la cavidad abdominal puede provocar peritonitis, una inflamación que puede derivar en infecciones graves y sepsis si los microorganismos alcanzan el torrente sanguíneo.

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La recuperación también dependerá de la evolución de las fracturas. Las lesiones en el fémur pueden requerir periodos prolongados de rehabilitación, mientras que los daños en el antebrazo pueden afectar temporalmente la fuerza, la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Óscar Balderas plantea un tercer destino para los capos del narcotráfico

En su intervención, Óscar Balderas describió las lesiones permanentes como un desenlace que suele quedar fuera de las narrativas sobre el narcotráfico. La muerte durante un enfrentamiento y la detención para enfrentar procesos penales concentran buena parte de la atención pública, pero sobrevivir con secuelas físicas representa otra posibilidad.

El complejo penitenciario Puente Grande, en Jalisco, penal al que sería trasladado el R2. (Imagen ilustrativa | Crédito: Cuartoscuro)

El periodista señaló que en la fantasía del narcotráfico el cuerpo parece un recurso inagotable. Los integrantes de estas organizaciones se exponen a desvelos, excesos, persecuciones y balaceras, mientras construyen su imagen alrededor de la fuerza física y la capacidad de reaccionar ante situaciones de peligro.

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Sin embargo, “una bala puede cambiar esas condiciones en cuestión de segundos”.

Una lesión medular, un daño neurológico o la pérdida de movilidad pueden modificar por completo la vida de una persona. En determinados casos, las secuelas obligan a utilizar una silla de ruedas, recibir asistencia para desplazarse o depender de otras personas para actividades básicas.

El planteamiento de Balderas no significa que todos los criminales que sobreviven a un enfrentamiento terminen con discapacidad. Las consecuencias dependen de la ubicación y gravedad de las heridas, los órganos afectados, las complicaciones y la respuesta al tratamiento.

En el caso del R2, las lesiones abdominales y las fracturas representan un cuadro médico delicado, pero todavía no existe un diagnóstico público que permita anticipar las consecuencias definitivas.

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Las heridas que pueden cambiar la autonomía de una persona

Las lesiones provocadas por armas de fuego pueden dejar consecuencias que van más allá del daño inmediato. Su gravedad depende de la trayectoria del proyectil, los tejidos afectados y la posibilidad de controlar hemorragias o infecciones.

Entre las secuelas que pueden presentarse después de un enfrentamiento armado están:

Daño neurológico: cuando un proyectil afecta la médula espinal o estructuras nerviosas, puede provocar pérdida parcial o total de movimiento y sensibilidad.

Lesiones en extremidades: las fracturas graves pueden requerir varias cirugías y rehabilitación prolongada. En algunos casos dejan limitaciones permanentes para caminar o utilizar brazos y manos.

Daños en órganos internos: las heridas abdominales pueden provocar hemorragias, infecciones y complicaciones que comprometan otros órganos.

Pérdida de autonomía: las consecuencias físicas pueden obligar a una persona a depender de asistencia para desplazarse, alimentarse o realizar actividades cotidianas.

Estas posibilidades ayudan a dimensionar el escenario que describió Balderas: sobrevivir a una balacera no necesariamente significa recuperar las condiciones físicas que se tenían antes del enfrentamiento.

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Para el R2, la recuperación médica todavía es la prioridad inmediata. A sus 42 años, el presunto integrante del CJNG enfrenta un proceso de atención hospitalaria después de las heridas que recibió durante el operativo de la Marina. Si su evolución permite el traslado a prisión, tendrá que enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes.