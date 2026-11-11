Lambda García anuncia su compromiso con Daniel Delgado: "Me voy a casar con mi mejor amigo"

Lambda García y su novio Daniel Delgado se comprometieron. (Instagram)

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El actor Lambda García anunció que se casará con Daniel Delgado, el productor teatral que lleva 24 años siendo parte de su vida, primero como novio, luego como amigo y ahora como prometido. La propuesta ocurrió en noviembre de 2026 en un mirador frente al atardecer de Ensenada, con una canción compuesta por Delgado.

García tiene 43 años y Delgado lleva más de dos décadas en la producción teatral independiente de México. Los dos se conocieron cuando el actor tenía 19.

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La propuesta no se planeó en un restaurante ni con una caja de terciopelo. Según contó el actor a la revista Quién, Delgado le había dicho que irían a Valle de Guadalupe de vacaciones y de paso pasarían por Ensenada a conocer el local de una amiga. Lambda no sospechaba nada. Llevaba encima solo su teléfono y ganas de ver el mar.

Delgado paró el camino, puso una canción y ahí fue todo

(Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)

Durante el trayecto hacia Ensenada, Delgado le pidió al conductor que se detuviera en un mirador. García bajó, sacó el teléfono y empezó a grabar el atardecer. Entonces sonó la música.

Delgado le dijo que acababa de llegar una canción de un nuevo musical y quería que la escuchara. García le puso atención a medias, distraído por la luz del sol y el paisaje. Fue su novio quien lo detuvo: “Escucha bien la canción”.

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La pieza no era de ningún musical. Delgado la había compuesto para los dos, con letra que recorría su historia desde el principio hasta ese momento. Incluso terminaba con sus nombres. Lambda García le contó a Quién: “Era una canción que había hecho para nosotros. Hablaba sobre nuestra historia y sobre su amor y sobre lo que fuimos”.

Cuando terminó la melodía, Delgado lo miró y le dijo: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”. Lambda García contó que lloró y luego dijo que sí. En las imágenes compartidas en sus redes sociales se les ve abrazados y también con las manos entrelazadas, mostrando un par de anillos.

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“Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte”, dijo García a Quién. “Hay paz. Es una paz brutal y un amor desbordado, pero también responsable y bonito.”

Los dos fueron novios durante seis años antes de separarse y seguir siendo amigos

(Instagram: lambgarcia/Captura de pantalla)

Lambda García y Daniel Delgado empezaron su relación cuando el actor tenía 19 años. Estuvieron juntos aproximadamente seis años. El actor reconoció a Quién que a esa edad todavía no tenía la madurez emocional para sostener lo que tenían. Terminaron, pero no se perdieron.

A diferencia de la mayoría de las rupturas, los dos mantuvieron contacto real. No el tipo de contacto que se reduce a un “me gusta” ocasional en redes: Delgado se convirtió en uno de los amigos cercanos de García, alguien con quien hablaba, viajaba, compartía.

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El reencuentro sentimental llegó hace dos años, durante un viaje a Puebla que hicieron con un grupo de amigos para visitar a Delgado. Fue ahí, en ese contexto cotidiano, donde los dos volvieron a conectar de otra manera.

En junio de 2025, García habló por primera vez en público sobre la relación con TVNotas: “Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga”, dijo entonces.

¿Quién es Daniel Delgado?

Lambda García y Daniel Delgado. (Instagram)

El prometido de Lambda García no es una figura pública en el sentido mediático, pero tiene una trayectoria sólida dentro de la industria teatral. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y orientó su carrera hacia la producción escénica desde joven.

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Trabaja con Playhouse, productora con la que ha participado en distintos montajes. Entre sus créditos figuran Waitress, Siete veces adiós, Asesinato para dos, Los últimos 5 años, Canciones para un mundo nuevo y Wicked.

Fue precisamente durante la gira de Siete veces adiós que el actor y productor retomaron el contacto frecuente que antecedió al reencuentro amoroso.