La Feria del Frijol vuelve a Los Pinos con antojitos, música en vivo y proyecciones gratis

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en conjunto con Alimentación para el Bienestar, presenta la Feria del Frijol en Los Pinos, un encuentro que durante tres días reunirá a productores, cocineras tradicionales, artesanas y especialistas en torno a esta leguminosa.
La cita será los días 20, 21 y 22 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, con entrada libre y gratuita para todo público.
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La feria gira en torno a la diversidad, la historia, el valor alimentario y la dimensión biocultural del frijol, un ingrediente que la Secretaría de Cultura describe como fundamental para la alimentación y la agricultura de México.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó el carácter colectivo de la celebración. “La diversidad del frijol mexicano también se expresa en los saberes de quienes lo cultivan, lo cocinan y lo comparten. En Los Pinos, productores, cocineras tradicionales, artistas y especialistas se encuentran con el público para celebrar una herencia biocultural que sigue presente en nuestra vida cotidiana”, señaló la funcionaria.
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Un video informativo muestra el trayecto peatonal para acudir al encuentro Original en el Complejo Cultural Los Pinos a partir de la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México. (Complejo Cultural Los Pinos/Redes Sociales)
Qué platillos habrá en la Feria del Frijol
La oferta gastronómica se concentrará en las Cocinas de Humo y en el Mercado El Solar, donde cocineras tradicionales y productores ofrecerán una variedad de preparaciones.
Entre los platillos disponibles estarán:
- Tlacoyos de frijol
- Orden de frijoles negros de la olla
- Dobladas de frijol
- Frijol de cosecha con cerdo, plátano y arroz
- Burritos de frijoles puercos con chorizo de Huetamo o carne enchilada
- Chile relleno de fideo seco con queso panela bañado en salsa de frijol con chicharrón
- Chile relleno de frijoles y costillas de cerdo en salsa de chile pasilla
- Tortitas de plátano macho rellenas de frijol bañadas con mole negro
En paralelo, el público podrá recorrer distintos espacios del complejo donde se venderán productos y artesanías elaborados con la leguminosa.
En Plaza Jacarandas habrá:
- Joyería oaxaqueña
- Tamales de frijol
- Atole de frijol
- Tlacoyos de colores
En el Tejabán de Cencalli se ofrecerán:
- Hortalizas, semillas y tlayudas de frijol
- Amaranto
- Quesos artesanales
- Salsas
- Sal de Colima
- Dulces cristalizados
Charlas sobre el frijol en el Museo Cencalli
El Museo Cencalli albergará un ciclo de charlas sobre la historia del frijol en México, su valor como fuente de proteína vegetal y su importancia en la alimentación de las familias indígenas y campesinas.
Las ponentes confirmadas son:
- Julieta A. Rosell, quien abordará la evolución del frijol y su relación con la cultura mexicana
- Vania Jiménez Lobato, quien presentará la diversidad de los frijoles de Guerrero
- María Amanda Gálvez Mariscal, quien ofrecerá la charla “El frijol: la fuente de proteína vegetal por excelencia”
Cine, música y danza en la programación
La sala de cine de la Casa Miguel Alemán albergará proyecciones organizadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Se exhibirán los siguientes documentales:
- Carrizos, de Dinazar Urbina Mata
- En el espejo del cielo, de Carlos Salces
- Bosque de niebla, de Mónica Álvarez Franco
En el plano musical y dancístico, la programación incluye:
- Palo de Ron, orquesta de salsa y ritmos afrolatinos
- Escuelas para la Vida: La Paz Tropical y Los Chinampa Power, ensamble de música tropical
- Guerreros del Cielo y la Tierra, agrupación de danza folclórica
- “La Ricachona”, ensamble de música tropical de Fermín Valenzuela
- Grupo Corazón Tlahuica, música tradicional
- Coro “Música del Corazón”
- Tláhuac: Banda de Rock Kali
Actividades para la infancia y dinámica familiar
La feria contempla talleres y actividades dirigidas a las infancias, pensados para acercar a los más pequeños a los procesos agrícolas y culinarios vinculados con el frijol.
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Estas dinámicas se suman a la oferta de charlas, cine y música, con el objetivo de que el recorrido por el Complejo Cultural Los Pinos pueda realizarse en familia a lo largo de los tres días de actividades.
Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos
El Complejo Cultural Los Pinos se encuentra en avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.
El recinto puede alcanzarse mediante:
- La estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús
- La estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro
El acceso a todas las actividades de la Feria del Frijol, tanto gastronómicas como culturales, es gratuito y está abierto a todo público durante los tres días de programación.
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