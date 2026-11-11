JNS deja Bobo Producciones tras 25 años y Ari Borovoy les responde

JNS prepara concierto en México tras su presentación en España. Foto: Instagram/@grupojns

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JNS anuncia su salida de Bobo Producciones tras 25 años de trabajo conjunto y adelanta una nueva etapa en su carrera. El grupo informa que Fortina asumirá su representación comercial, las contrataciones y la comunicación, mientras Ari Borovoy responde al anuncio con un mensaje de respaldo en redes sociales.

La agrupación difundió el comunicado este 11 de noviembre a través de su cuenta oficial de Instagram. La publicación también incluye un mensaje dirigido a la empresa con la que trabajó durante más de dos décadas: “GRACIAS @boboproducciones por todos estos años”.

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JNS informa que Fortina llevará sus contrataciones y comunicación

El texto compartido por JNS señala que la decisión abre un periodo distinto para sus integrantes. El grupo no detalla los motivos de la separación de Bobo Producciones ni precisa si el cambio modifica los planes musicales que tenía en puerta.

“Evolucionar significa nuevas decisiones, abrir caminos y apostar por lo que viene”, escriben las integrantes al inicio del comunicado, fechado en Ciudad de México este 11 de noviembre de 2026.

La banda explica que el cierre de esta relación laboral ocurre después de 25 años de trabajo en conjunto. JNS reconoce los proyectos realizados durante ese periodo y menciona la confianza que recibió de la compañía.

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JNS pide a fans decidir en qué ciudades se presentarán para conciertos de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

“Después de una larga trayectoria en la industria musical, hoy las JNS comenzamos una nueva etapa, un momento muy importante en nuestra carrera”, sostiene el grupo en el documento.

JNS indica que buscará operar bajo un nuevo modelo de trabajo. La agrupación plantea una visión propia para sus proyectos y mayor libertad en sus decisiones profesionales, sin dar detalles sobre cambios en su equipo creativo o en su agenda de presentaciones.

“Esta decisión representa un paso importante. Apostamos por una estructura de trabajo renovada, una visión propia y la libertad de desarrollar nuestros próximos proyectos”, señalan.

El comunicado precisa que Fortina será la plataforma encargada de las actividades comerciales de la agrupación. El nombre aparece como el nuevo contacto oficial para contrataciones, booking, empresarios, promotores, prensa, entrevistas y medios de comunicación.

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“A partir de ahora, nuestra representación comercial, las contrataciones y la comunicación se gestionarán directamente a través de FORTINA, nuestra nueva plataforma de operación y desarrollo profesional”, informan.

En la imagen también aparece la frase “JNS I Fortina” y el mensaje: “Nueva etapa. Nuevos caminos. La misma esencia”.

“Esto es apenas el comienzo”, escriben las cantantes en una de las líneas del comunicado que acompaña su despedida de Bobo Producciones.

JNS adelanta que prepara una noticia para sus seguidores

Además de confirmar el cambio en su estructura de representación, la agrupación adelanta que trabaja en un anuncio que dará a conocer próximamente. El grupo mantiene sin cambios su vínculo con los escenarios y con el público que ha seguido su trayectoria.

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“Seguimos con la misma pasión por la música, los escenarios y nuestro público, y ahora con nuevos retos y una mirada puesta en el futuro”, afirma JNS.

Las integrantes no revelan si la noticia estará relacionada con música nueva, una gira, una producción audiovisual o algún otro proyecto. El mensaje se limita a señalar que el grupo prepara el siguiente capítulo de su carrera.

“Nos preparamos para compartir con ustedes una noticia que muy pronto podrán conocer y estamos listas para escribir el siguiente capítulo de nuestra historia”, indican en el comunicado.

La despedida de la empresa se da en términos de agradecimiento. JNS reconoce el acompañamiento de Bobo Producciones durante los años en que ambas partes trabajaron juntas y cierra el documento con un mensaje para sus seguidores.

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“Gracias por su cariño y apoyo durante todos estos años”, escriben las integrantes al final de la publicación.

Ari Borovoy responde al comunicado de JNS

Ari Borovoy, integrante de OV7 y una de las figuras vinculadas a Bobo Producciones, reaccionó en la sección de comentarios de la publicación de JNS. Su mensaje aparece junto a emojis de corazones y no aborda los motivos de la separación.

“Las quiero muchísimo. Siempre con ustedes”, escribió Borovoy en respuesta al comunicado difundido por la agrupación.

El comentario recibió interacciones de usuarios que siguieron el anuncio de JNS. Entre las respuestas también aparecen mensajes de sorpresa y apoyo ante el cambio de representación que inicia el grupo.

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“GRACIAS @boboproducciones por todos estos años”, publicó JNS en el texto que acompaña la imagen del comunicado.