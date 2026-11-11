Infonavit anuncia eliminación de 30 requisitos para crédito hipotecario y los reduce a tres

El evento fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de una entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Facebook/Infonavit.

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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que el instituto eliminó los ‘’30 requisitos’’ que exigía para otorgar créditos hipotecarios y los sustituyó por tres condiciones.

Lo informó durante un evento realizado este 8 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la entrega de viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar”.

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Infonavit redujo a tres los requisitos para el crédito hipotecario

Romero Oropeza presentó esta medida como un anuncio independiente al avance de construcción de vivienda.

Viviendas del Bienestar en en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Facebook/Infonavit.

“Aprovecho para decirles que también, derivado de una instrucción de la Presidenta, en el Infonavit ya no tenemos requisitos para los créditos hipotecarios”, declaró el director, antes de precisar: “¿Qué se necesita? Tres cosas: ser derechohabiente, ganar entre 1 y 2.9 salarios mínimos, y no tener vivienda”.

El esquema anterior exigía sumar 1,080 puntos entre 30 requisitos

Romero Oropeza describió el sistema previo: “Antes había 30 requisitos, había que sumar mil 80 puntos. Nadie podía o casi nadie, y cuando lo alcanzaban lo que les daban no alcanzaba para comprar la vivienda”.

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Romero Oropeza presentó tres anuncios distintos: la reducción de requisitos, la reestructuración de créditos y la liberación gratuita de hipotecas. | Jovani Pérez

El director atribuyó la simplificación a una instrucción de la presidenta Sheinbaum y añadió: “Se nos pasó la mano —creo yo— porque de los 30 los quitamos todos”.

El avance de construcción de Vivienda para el Bienestar es un informe aparte

De forma separada a la reducción de requisitos, Romero Oropeza reportó el estado del programa de construcción de vivienda nueva: una meta de un millón 200,000 viviendas a cargo del Infonavit durante el sexenio, de las cuales 593,000 están aprobadas y contratadas, 260,000 en construcción y 50,000 ya colocadas entre derechohabientes a nivel nacional.

Romero Oropeza describe el sistema previo como uno en el que "nadie podía o casi nadie" alcanzar el puntaje necesario. Foto: Gobierno de México.

De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, esas 50,000 personas que adquirieron vivienda bajo el programa de construcción, el director indicó que el 75% son jóvenes, el 91% gana entre 1 y 1.5 salarios mínimos y el 53% son mujeres.

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Infonavit reestructuró 4,856,000 créditos calificados como ‘’impagables’'

Como segundo punto independiente de su intervención, Romero Oropeza señaló que al inicio de la actual administración federal, 4,856,000 personas tenían créditos en los que la deuda aumentaba pese a los pagos de capital e intereses.

Según el director, desde el 31 de diciembre del año pasado la totalidad de esos créditos quedó reestructurada por instrucción de la presidencia.

(YouTube/Claudia Sheinbaum).

Ese esquema, conocido como Infonavit Solución Integral, está dirigido a créditos originados bajo los modelos de “veces salarios mínimos” o “viejos pesos” y contempla reestructuración a la baja, condonación total, descuento sobre el saldo pendiente o congelamiento del saldo y la mensualidad, según el perfil de cada caso.

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El trámite de liberación de hipoteca dejó de tener costo

Como último punto de su informe, Romero Oropeza anunció que el instituto eliminó el cobro por el trámite de liberación de hipoteca, que antes costaba entre 16,000 y 18,000 pesos a quienes ya habían liquidado su crédito.

El trámite estaba dirigido a quienes ya habían liquidado por completo su crédito hipotecario con el Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director atribuyó la medida a una instrucción de la presidencia y reportó 44,000 beneficiarios del trámite gratuito en el estado de Chiapas.

El fondo de vivienda pasó de 780 mil millones a un billón 140 mil millones de pesos

Romero Oropeza vinculó la disponibilidad de recursos del instituto al ‘’incremento del salario mínimo’’ durante los últimos dos sexenios, dado que el 5% del salario de los trabajadores que aportan los patrones al Infonavit creció en la misma proporción.

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Según sus cifras, el fondo pasó de 140,000 millones de pesos al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 780,000 millones al término de su administración.

El fondo actual, según cifras de Romero Oropeza, es de un billón 140,000 millones de pesos. Foto: Infonavit.

Con los incrementos del 12% y 13% al salario mínimo aplicados durante el gobierno de Sheinbaum, el director reportó que el fondo alcanza actualmente un billón 140,000 millones de pesos.

Romero Oropeza afirmó que estos recursos permiten al instituto financiar la construcción de vivienda del programa sin trasladar costos financieros a los desarrolladores, lo que —según su declaración— redujo el precio final de las unidades de un millón 200,000 pesos a “casi la mitad” de ese monto, sin especificar una cifra exacta.

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El programa opera en doce municipios de Chiapas

Romero Oropeza detalló que el instituto construye vivienda en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Palenque, Ocozocoautla, Comitán, Villa de Corzo, Huixtla, Tonalá, Suchiate, Berriozábal y Arriaga.

El director precisó que en el estado hay 100,000 derechohabientes que ganan entre 1 y 2.9 salarios mínimos, el rango que corresponde al perfil del programa.

El programa también está disponible en Michoacán, Sinaloa, Veracruz y otros estados del país. (Gob. de México)

Con una inversión reportada de más de 21,000 millones de pesos para la meta sexenal de 34,000 viviendas en Chiapas, el instituto contabiliza 21,000 unidades ya contratadas.

Romero Oropeza estimó que, con 10,000 viviendas adicionales previstas antes de que concluya el año, el estado alcanzará el 92% de su meta total para el sexenio.

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