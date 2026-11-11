Infonavit 2026: qué hacer en caso de caer en cartera vencida, opciones para pensionados, créditos antiguos  e impagables

Una pareja sostiene las llaves de un inmueble frente a edificios residenciales junto al logotipo del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El aumento de la cartera vencida del Infonavit llevó al instituto a reforzar los mecanismos disponibles para que los acreditados con atrasos regularicen su situación. De acuerdo con el informe financiero del organismo al 30 de septiembre de 2026, el número de créditos vencidos pasó de 290,012 en 2018 a 998,668, un incremento de 244.3%, mientras el saldo correspondiente subió de 106,618 millones a 415,211 millones de pesos en ese periodo.

Frente a este escenario, el Infonavit opera distintos programas de apoyo, cada uno con requisitos, plazos y procedimientos específicos. A continuación, el detalle ordenado de cada trámite disponible.

PUBLICIDAD

Gobierno de México programa solución integral

La magnitud del problema según las cifras oficiales

Solo entre junio y septiembre de 2026, la cartera vencida del Infonavit sumó 28,513 créditos adicionales, un alza de 2.94% en un solo trimestre. El monto pendiente en ese mismo lapso aumentó en 10,700 millones de pesos, equivalente a 2.65%.

Entre marzo y junio de 2026, los créditos en mora que ya habían sido reestructurados pasaron de 907,850 a 970,155, es decir, 62,305 casos adicionales en tres meses. Esa cifra volvió a subir hasta los 998,668 créditos reportados al cierre de septiembre, según los documentos disponibles en el sitio oficial del instituto.

Frente a este volumen de casos, el Infonavit mantiene activos los siguientes programas, cada uno dirigido a un perfil distinto de acreditado.

Una alcancía con monedas y un símbolo de porcentaje ilustra el ahorro para la vivienda frente al logotipo del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Apoyo a Jubilados

Dirigido a derechohabientes que ya reciben una pensión o jubilación y continúan pagando un crédito hipotecario vigente.

Requisitos:

Contar con una resolución de jubilación o pensión vigente.

Tener un crédito hipotecario activo con el Infonavit.

Solicitar el trámite directamente ante el instituto.

Condiciones del beneficio:

La mensualidad se reduce al 25% del monto de la jubilación o pensión mensual.

Puede solicitarse hasta en tres ocasiones .

Si se incumplen las condiciones del programa, la mensualidad regresa a su monto original.

Para solicitarlo nuevamente tras perder el apoyo, es necesario acreditar pagos consecutivos.

2. Descuento por Liquidación Anticipada

Trámite dirigido a quienes ya cubrieron una parte considerable de su crédito y buscan saldarlo con un descuento sobre el monto pendiente.

Requisitos:

Haber cubierto, como mínimo, tres cuartas partes del monto original del crédito.

Contar con acceso a la plataforma Mi Cuenta Infonavit .

Realizar el pago en un solo depósito.

Pasos del trámite:

1. Ingresar a Mi Cuenta Infonavit a partir del día 10 de cada mes.

2. Solicitar el descuento por liquidación anticipada dentro del sistema.

3. Realizar el depósito único correspondiente.

4. Completar el pago antes del último día hábil del mismo mes; de no cumplirse ese plazo, el trámite no procede y debe iniciarse nuevamente al mes siguiente.

PUBLICIDAD

Un gráfico explicativo detalla cómo el simulador de Infonavit calcula el monto máximo de crédito hipotecario, considerando el salario mensual y la edad del solicitante entre 18 y 55 años, con pagos fijos y una UMA anual actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Infonavit Solución Integral

Programa dirigido principalmente a créditos concertados bajo los esquemas de “veces salarios mínimos” o en “viejos pesos”, una cartera que el propio instituto ubicó en alrededor de cuatro millones de créditos.

Modalidades de apoyo que contempla el programa:

Reestructuración a la baja del crédito, para ajustar el saldo a condiciones de pago viables.

Condonación total del financiamiento, aplicada en los casos de mayor deterioro.

Descuento sobre el saldo final pendiente de pago.

Reducción de la tasa de interés aplicada al crédito original.

Congelamiento del saldo y de la mensualidad, dirigido específicamente a los créditos con saldos impagables derivados de los esquemas mencionados.

De acuerdo con el reporte del programa correspondiente a 2025 y 2026, se reestructuraron a la baja 4,436,481 créditos por 313,879.6 millones de pesos; se condonaron por completo 242,395 créditos, equivalentes a 42,291 millones de pesos; se aplicaron descuentos al saldo final de 1,088,000 créditos, por 157,741 millones de pesos, y se redujo la tasa de interés a 3,106,000 deudores, por 113,847 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Este trámite no requiere solicitud individual por parte del acreditado en todos los casos: de acuerdo con el documento de presupuesto aprobado por la Asamblea General del instituto, el congelamiento de saldos y mensualidades se aplicó de manera directa a dos millones de créditos identificados bajo los esquemas señalados.

4. Liberación gratuita de hipoteca

Trámite dirigido a quienes ya liquidaron por completo su crédito hipotecario, pero no habían podido concluir el proceso formal de liberación debido a los costos que implicaba.

Requisitos:

Haber liquidado en su totalidad el crédito hipotecario con el Infonavit.

No haber completado previamente el trámite de liberación de hipoteca por razones de costo.

Condiciones del beneficio:

El trámite se realiza sin costo para el derechohabiente.

Permite obtener la constancia de liquidación que formaliza el fin de las obligaciones hipotecarias.

Este beneficio se ha aplicado de manera focalizada en distintas entidades del país como parte de la política de regularización patrimonial impulsada por el instituto, mediante jornadas específicas de entrega de constancias.

PUBLICIDAD

El Infonavit modificó su esquema de cobranza para los créditos en mora. El instituto dejó de utilizar agencias de cobranza extrajudicial y sustituyó ese esquema por visitas domiciliarias directas a cargo de su propio personal.

Pasos recomendados para el acreditado ante una visita de este tipo:

1. Solicitar la identificación oficial de la persona que se presenta en el domicilio.

2. Verificar esa identificación mediante el código QR que debe portar el personal del instituto.

3. Confirmar la información de manera adicional a través de los canales en línea del Infonavit, antes de proporcionar datos personales.

4. Evaluar, junto con el representante del instituto, las alternativas de pago disponibles según la situación del crédito.

5. Evitar realizar pagos en efectivo o depósitos a cuentas personales durante la visita; los pagos deben canalizarse únicamente a través de los medios oficiales del instituto.

PUBLICIDAD

Según el Infonavit, el objetivo de este cambio es que las familias con atrasos encuentren alternativas acordes con sus necesidades y puedan conservar su patrimonio, en lugar de enfrentar los procedimientos que antes realizaban terceros contratados para la cobranza.

Vivienda Veracruz Sheinbaum Infonavit (Presidencia)

Resumen de requisitos por programa

Para facilitar la identificación del trámite correspondiente según el perfil del acreditado, estos son los requisitos mínimos de cada programa:

Apoyo a Jubilados : estar jubilado o pensionado y tener crédito vigente.

Descuento por Liquidación Anticipada : haber cubierto tres cuartas partes del crédito original.

Infonavit Solución Integral : tener un crédito originado bajo los esquemas de “veces salarios mínimos” o “viejos pesos”.

Liberación gratuita de hipoteca : haber liquidado el crédito en su totalidad.

Visitas domiciliarias: aplica de forma directa a los acreditados con atrasos detectados por el instituto, sin necesidad de solicitud previa.

El contexto financiero detrás de los programas

Pese al volumen de créditos atendidos bajo estas distintas modalidades, el propio Infonavit reportó que el número de financiamientos en mora, incluidos los ya reestructurados, continuó en aumento durante 2026, lo que indica que una parte de los acreditados apoyados volvió a presentar atrasos en sus pagos.

PUBLICIDAD

El Plan Financiero aprobado por la Asamblea General del Infonavit para 2026 estima un índice de morosidad de 18.72% al cierre del ejercicio, calculado sobre un portafolio de crédito proyectado en 2,022,158 millones de pesos. El mismo documento proyecta que el pasivo total del instituto alcanzará 2,596,939 millones de pesos hacia el final de 2026, impulsado principalmente por el crecimiento de las aportaciones a favor de los trabajadores en la Subcuenta de Vivienda.