INE se queda con presupuesto de 36 mil mdp en presupuesto para 2027: Sheinbaum asegura que elecciones “están garantizadas”

Claudia Sheinbaum destaca prespupesto del INE para 2027

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, aprobado la madrugada de este 11 de noviembre, se quedó en una cifra de 36 mil 274 millones de pesos, al considerar que es una cantidad adecuada.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria sostuvo que el monto asignado al organismo electoral permitirá cubrir las necesidades de la elección de 2027.

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“Consideramos que, desde nuestro punto de vista, las elecciones están garantizadas para el 27 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, afirmó desde Palacio Nacional, en un contexto en el que el INE atraviesa una crisis tras desatarse escándalos de corrupción sobre contrataciones de materiales electorales.

“El INE se queda con 36 mil millones más o menos, que es un presupuesto, pues importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación, el INE en el 2024”, declaró.

INE recibe 36,274 millones de pesos en el PEF 2027

La Cámara de Diputados aprobó el PEF 2027 durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, con un gasto neto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. El dictamen fue avalado en lo particular con 352 votos a favor y 130 en contra, tras una sesión que se prolongó por casi 20 horas.

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El proyecto será enviado al Ejecutivo federal para su publicación y su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.

Los diputados aprobaron en lo general y lo particular el PEF 2027. (Cámara de Diputados)

El presupuesto aprobado para el INE fue de 36,274 millones de pesos, luego de que se redujeran 6,000 millones de pesos respecto de la propuesta inicial, que ascendía a 42,274 millones. La reasignación de esos recursos se concentró en programas educativos, ambientales, de atención a mujeres, búsqueda de personas y educación inicial.

La presidenta afirmó que el monto final permite garantizar las condiciones presupuestales para el proceso electoral de 2027. “Las elecciones están garantizadas para el 27 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, reiteró.

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Sheinbaum destaca aumento de presupuesto a Medio Ambiente

Sheinbaum explicó que uno de los principales cambios realizados durante la discusión legislativa fue el aumento de recursos para La Escuela es Nuestra. El programa recibió 3,000 millones de pesos más.

“Hubo un ajuste que hizo el Congreso donde le da más recursos a La Escuela es Nuestra, es el principal ajuste que se hizo”, dijo la presidenta.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obtuvo una ampliación de 1,000 millones de pesos. La distribución de recursos también contempló 700 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

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Durante la discusión de reservas se aprobaron otras modificaciones. El programa de Expansión de Educación Inicial recibió 618 millones de pesos adicionales; el programa de Atención Integral a Mujeres, 361 millones, y la Secretaría de Turismo, 20 millones.