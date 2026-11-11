Golpe al narco en Michoacán: fuerzas federales desmantelan narcolaboratorio con 119 contenedores de precursores químicos en Zitácuaro

El sitio estaba estaba dividido en ocho zonas, según datos oficiales. Crédito: FGR

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Fuerzas federales desmantelaron un narcolaboratorio en Zitácuaro, Michoacán, donde localizaron 119 contenedores con precursores químicos y 61 objetos para la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades revelaron que el predio funcionaba como centro de procesamiento clandestino, de acuerdo con el comunicado difundido este 10 de noviembre por la Fiscalía General de la República (FGR), que detalló la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) en el operativo.

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El hallazgo se sumó a otra intervención reciente en Puebla, donde la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos personas y aseguró 650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, además de más de una decena de sustancias químicas distintas. Ambos operativos formaron parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad contra la producción de drogas sintéticas en el país.

El narcolaboratorio de Zitácuaro estaba dividido en ocho zonas

Según datos oficiales, el inmueble desmantelado en Michoacán estaba dividido en ocho zonas. Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, realizó actos de investigación por un delito contra la salud, lo que derivó en el desmantelamiento del predio.

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Narcolaboratorio desmantelado en Michoacán. Crédito: FGR

Imágenes difundidas por la FGR tras el operativo muestran el montaje del centro de procesamiento: tambos de plástico azul con líquido color ámbar en distintas fases de reacción, un sistema de destilación conectado con tuberías y mangueras entre recipientes metálicos y plásticos, y contenedores con residuos de polvo blanco cristalino en su interior.

El campamento operaba a la intemperie bajo un toldo negro improvisado en zona forestal, con múltiples tambos de distintos tamaños y colores dispuestos entre la vegetación. Personal especializado con trajes de protección tipo Tyvek, realizó las labores de peritaje y manejo de las sustancias localizadas en el sitio.

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Objetos asegurados en el narcolaboratorio. Crédito: FGR

En el lugar, los elementos localizaron 19 muestras representativas de las sustancias encontradas, que fueron separadas para su análisis pericial correspondiente. El resto del material asegurado, junto con los 61 objetos destinados a la elaboración de narcóticos, quedó bajo resguardo de las autoridades federales mientras avanzaban las diligencias.

Los objetos y sustancias localizadas fueron destruidos por personal de Defensa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de precursores químicos y material peligroso. Lo asegurado antes de su destrucción fue puesto a disposición de la FGR, que continuó con las diligencias correspondientes para determinar el origen del material.

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El comunicado de la fiscalía no reportó detenciones vinculadas directamente a este predio en Zitácuaro.

En Puebla, la Marina detuvo a dos hombres y aseguró 650 kilos de cristal en proceso

Antes del hallazgo en Zitácuaro, la Secretaría de Marina (Semar) realizó un operativo similar en Puebla. El pasado 6 de noviembre, efectivos de la Semar, en coordinación con la SSPC, la FGR, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y las policías municipales de Tlatlauquitepec y Atempan, detuvieron a dos hombres y desmantelaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en el centro del municipio de Atempan.

En el sitio se contabilizaron los 650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, además de mil 200 litros de ácido fenilacético distribuidos en una tina de mil litros y un tambo de 200 litros. También se identificaron diversas sustancias de uso dual: 275 kilos de cloro granulado, 4 mil litros de cloruro de calcio y 150 kilos de ácido cianoacético.

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Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

A esa lista se sumaron 425 kilos de ácido tartárico, 725 kilos de hidróxido de sodio, 55 kilos de peróxido de dicumilo y 27 kilos de aluminio, todos catalogados como insumos para la fabricación de drogas sintéticas por las autoridades que participaron en el operativo.

El equipo asegurado incluyó cuatro reactores de destilación con capacidad de mil litros cada uno, una centrifugadora, una mezcladora de mil litros y un colector de 100 litros. También se encontraron 17 tinas de diferentes capacidades y cuatro ollas de peltre utilizadas en el proceso de fabricación.

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

Entre el material adicional, los efectivos reportaron 22 tanques de gas de 30 kilos, cuatro hornillas, una báscula, una carretilla y seis palas. Se sumaron 15 tambos vacíos de 200 litros, 20 cubetas vacías de 20 litros, cinco bidones con agua, un remolque y dos fosas de desecho localizadas dentro del predio.

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Ambos casos quedaron bajo investigación de la FGR

Las personas detenidas en Puebla y el material asegurado en ambos estados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, de acuerdo con los comunicados oficiales. La FGR mantuvo abiertas las diligencias para determinar responsabilidades penales derivadas de los dos hallazgos reportados en días cercanos.

En el caso de Zitácuaro, el operativo se concentró en la destrucción del material y la continuación de la investigación, sin que se reportaran capturas asociadas directamente al predio. En Puebla, en cambio, el componente de detención marcó una diferencia frente al caso michoacano.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, refrendó su compromiso de combatir las actividades ilícitas relacionadas con la producción de drogas sintéticas. La FGR, por su parte, continuó con los procesos legales derivados de ambos aseguramientos.

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