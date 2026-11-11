Gobierno del Edomex entrega lentes gratis a más de mil 400 personas: ¿cómo obtener un par?

Lentes gartuitos Edomex DIFEM

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El Gobierno del Estado de México entregó lentes de armazón gratuitos a mil 402 personas de los 125 municipios de la entidad, como parte de las jornadas de salud visual que buscan facilitar el acceso a exámenes optométricos y mejorar la calidad de vida de la población.

El programa, encabezado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, está dirigido a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores que necesitan atención visual y lentes graduados para realizar sus actividades cotidianas.

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¿Cómo obtener lentes gratuitos en el Estado de México?

Las personas interesadas en obtener un par de lentes gratuitos pueden acercarse al Sistema Municipal DIF de su localidad, donde podrán consultar los requisitos, las fechas y los lugares en los que se realizarán las próximas jornadas de salud visual.

También podrán solicitar información sobre la actualización de la graduación de sus lentes, en caso de que ya utilicen anteojos y necesiten una nueva evaluación optométrica.

De acuerdo con las autoridades estatales, las jornadas se organizan en coordinación con los sistemas municipales DIF, por lo que estos organismos funcionan como puntos de orientación para conocer cuándo y dónde habrá nuevas entregas.

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Es importante consultar directamente con el DIF municipal, ya que las fechas y los requisitos específicos pueden variar de acuerdo con cada jornada.

¿Dónde entregaron los lentes gratuitos?

Lentes gartuitos Edomex DIFEM

La Secretaría de Salud del Estado de México, encabezada por Celina Castañeda de la Lanza, gestionó estos apoyos ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, mediante la Beneficencia Pública estatal.

Verónica Castillo, subdirectora de este organismo mexiquense, informó que las jornadas de atención optométrica se llevaron a cabo en nueve sedes:

Acolman.

Tequixquiac.

Naucalpan.

Isidro Fabela.

Acambay.

Almoloya de Juárez.

Jocotitlán.

Villa de Allende.

Amatepec.

En estos municipios, las personas beneficiarias recibieron exámenes de optometría para conocer sus necesidades visuales y, posteriormente, lentes graduados sin costo.

¿Quiénes pueden recibir los apoyos?

Lentes gartuitos Edomex DIFEM

El programa contempla la atención de diferentes grupos de edad, desde niñas y niños hasta personas adultas mayores, con el propósito de que quienes presentan problemas de visión puedan acceder a una revisión especializada y, cuando corresponda, recibir lentes de acuerdo con su graduación.

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La entrega de estos apoyos busca reducir las dificultades económicas que representa adquirir anteojos, especialmente para las familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir este tipo de gastos.

El Gobierno mexiquense informó que continuará la coordinación con los sistemas municipales DIF para acercar estos servicios a la población.

Por ello, quienes necesiten lentes graduados y quieran acceder a este beneficio pueden acudir al DIF de su municipio para preguntar por las próximas jornadas, conocer las condiciones de participación y solicitar información para obtener un par de lentes gratuitos.