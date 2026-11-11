Garbage en el Zócalo: horarios, banda invitada y todo sobre el concierto gratis en CDMX

Un cartel promocional anuncia la presentación gratuita de la banda de rock Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de noviembre. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

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Garbage llegará este sábado 14 de noviembre al Zócalo capitalino con un concierto de entrada libre que incluye la participación especial de The Warning, banda mexicana nominada al Latin Grammy. La presentación de la agrupación escocesa-estadounidense está programada para las 20:30 horas, aunque los accesos a la Plaza de la Constitución abrirán desde las 14:00 horas.

El concierto forma parte de las acciones impulsadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. En octubre, Brugada invitó a asistir al evento a través de un video difundido en sus redes sociales.

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La cantante argentina MUÑEKI77A abrirá el cartel. La banda invitada subirá al escenario a las 18:30 horas, previo a la salida de Garbage a las 20:30 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con varias horas de anticipación, ya que una vez que la plaza alcance su cupo máximo, Protección Civil cerrará los accesos circundantes.

El ingreso peatonal estará regulado por filtros de seguridad instalados en cinco puntos del Centro Histórico: el corredor Francisco I. Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y Pino Suárez.

La agrupación escocesa-estadounidense celebra más de tres décadas de carrera con un show gratuito en CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni

Shirley Manson confirma una colaboración sorpresa con The Warning

A través de las cuentas oficiales de la banda, la vocalista Shirley Manson anunció que una de las integrantes de The Warning subirá al escenario junto a Garbage, sin revelar cuál de las tres hermanas participará en la presentación.

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“¿Puedes adivinar cuál de estas extraordinarias y más talentosas chicas va a actuar con nosotros la semana que viene en el Zócalo de la Ciudad de México?!?!?”, escribió Manson en la publicación.

La cantante extendió el mensaje con un reconocimiento directo al trío regiomontano: “Te queremos, The Warning. Gracias por apoyarnos en tu México querido. Son todas unas malditas reinas... Mamá está tan orgullosa de ustedes. Y todos nos sentimos tan honrados. Buena suerte en los Latin Grammys”.

The Warning respondió al mensaje con un comentario breve: “Súper emocionadas. Los vemos en el Zócalo”.

Garbage se presenta este sábado 14 de noviembre en el Zócalo con The Warning como invitada sorpresa. (Captura de pantalla @garbage)

El grupo regiomontano, formado por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, compite en la próxima edición de los Latin Grammy, reconocimiento que motivó las felicitaciones públicas de Manson. La banda mexicana ha construido una relación cercana con Garbage dentro del circuito del rock alternativo, visible en los mensajes públicos que ambas agrupaciones intercambiaron antes del concierto.

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Garbage debutó en 1993 y mezcla rock alternativo con ritmos electrónicos

La agrupación escocesa-estadounidense nació en 1993 con la integración de Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker. Su sonido combina guitarras distorsionadas, ritmos electrónicos y atmósferas industriales con melodías pegajosas, además de letras que cuestionan prejuicios, estereotipos y reglas impuestas para encajar en una misma identidad.

Manson, nacida en Escocia en 1966, se convirtió en una figura influyente para mujeres dentro del rock alternativo por su actitud desafiante e innovadora. Antes de integrarse a Garbage, formó parte de las bandas locales Goodbye Mr. Mackenzie y Angelfish.

En 1994, Vig, Erikson y Marker invitaron a Manson a audicionar para la banda. Vig, además de baterista de Garbage, es reconocido por producir álbumes de Nirvana.

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El gobierno capitalino habilita accesos peatonales en Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y Pino Suárez para el espectáculo que arranca a las 14:00 horas. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

El álbum debut homónimo de 1995 y Version 2.0, lanzado en 1998, alcanzaron certificaciones multiplatino en Estados Unidos y Reino Unido. De ese periodo surgieron temas que permanecen vigentes, entre ellos Stupid Girl, Queer, Only Happy When It Rains y When I Grow Up.

Garbage acumula ocho álbumes de estudio, desde su debut en 1995 hasta Let All That We Imagine Be, publicado en 2025. La agrupación recibió seis nominaciones al Grammy en categorías como Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Álbum del Año.

En 1996, Garbage ganó el MTV Europe Music Award como artista revelación. Tres años después, en 1999, obtuvo el MTV Video Music Award a mejores efectos especiales por el video de Push It, reconocimientos que se suman a una trayectoria de más de tres décadas dentro del rock alternativo.

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