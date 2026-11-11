Fuerzas federales detienen a dos líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas: hay catorce arrestados

Foto: Gabinete de Seguridad

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Elementos de seguridad federal capturaron a 14 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el municipio de Benemérito de las Américas, en el estado de Chiapas.

Su detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), así como de seguridad estatal, cuando realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito.

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Las catorce personas fueron ubicadas sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista, cuando los agentes detectaron que portaban armas de fuego. Tras una revisión, les fueron aseguradas 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

Las autoridades informaron que las catorce personas están presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, y entre ellas dos son identificadas como líderes regionales.

Infobae México pudo conocer que los dos hombres señalados como presuntos líderes regionales responden a los nombres de Luis Carlos “G” y Omar “L”, mientras que las identidades de los sujetos restantes no fueron informadas por las autoridades.

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El Gabinete de Seguridad detalló que las instituciones que lo integran mantienen acciones coordinadas para detener a generadores de violencia, el decomiso de armamento y fortalecer la seguridad de los habitantes en Chiapas.

Capturan a 6 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas que paseaban con metralletas

Elementos de seguridad interceptaron y detuvieron a varios sujetos en Chiapas tras una persecución vehicular. Las imágenes registradas muestran a agentes uniformados custodiando a personas sometidas en el suelo junto a camionetas aseguradas y unidades policiales en la vía pública. De acuerdo con reportes de seguridad, en los operativos realizados en Tuxtla Gutiérrez y Huixtla se incautaron armas de fuego, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.

Otras acciones en contra de miembros de este grupo criminal se han registrado en días pasados, como lo fue la captura de seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez durante las celebraciones del Día de Muertos.

Su detención se llevó a cabo cuando los sujetos circulaban en dos camionetas robadas con un arsenal de diez armas de fuego, chalecos balísticos e insignias falsas de corporaciones policiales, según informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

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Los detenidos viajaban en dos camionetas Ford Lobo con reporte de robo: una sustraída en febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas y la otra en mayo de 2026 en Palmar de Bravo, Puebla.

En el operativo aseguraron cinco armas largas y cinco cortas, 36 cargadores, 895 cartuchos, seis chalecos balísticos y cuatro cascos de protección. Entre el material incautado también se encontraron insignias de corporaciones de seguridad y justicia.

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico @FGEChiapas

Grabaciones difundidas en redes sociales tras la detención de los presuntos miembros del cártel muestran a los sospechosos rodeados por agentes durante la revisión de las camionetas. En las imágenes se observan los vehículos, las armas aseguradas y a los detenidos bajo custodia.

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Los seis hombres serán judicializados por usurpación de funciones públicas, robo de vehículos y narcomenudeo. La Fiscalía General del Estado también dará vista a la Fiscalía General de la República para determinar si existen delitos de orden federal relacionados con el armamento incautado.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó que los detenidos fueron trasladados al penal de El Amate, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. La autoridad no reveló la identidad de los acusados.

Tres de los hombres detenidos son de origen guatemalteco mientras uno más de nacionalidad mexicana Foto: SSE

Semanas antes, el 22 de octubre, cuatro hombres fueron detenidos durante un operativo en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, en Huixtla, Chiapas, cuando intentaban cruzar el punto de revisión.

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que tres de los detenidos eran guatemaltecos: Bryan “N”, de 22 años; Edie “N”, de 23, y Axel “N”, de 24. El cuarto, Ángel “N”, era mexicano de 28 años.

El operativo se activó tras un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad que detectó armamento dentro de las instalaciones. Las corporaciones estatales y federales acudieron al sitio y realizaron la inspección que derivó en las detenciones.

Como resultado, los agentes también aseguraron una carabina calibre 5.56 milímetros con dos cargadores abastecidos, tres armas cortas tipo escuadra y una camioneta Toyota Hilux con reporte de robo vigente, así como prendas con insignias de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

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De acuerdo con las autoridades, los cuatro detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa, una estructura criminal que mantiene presencia en el estado y se disputa el control territorial con el Cártel de Chiapas y Guatemala.