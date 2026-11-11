Fresas con manchas blancas o verdes: cuándo retirar la parte dañada y cuándo desechar toda la fruta

Factores que provocan la aparición de moho en las fresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las fresas con moho visible no deben consumirse tras retirar solo la parte afectada. Su pulpa blanda, su elevada humedad y la capacidad de los hongos para extenderse bajo la superficie hacen que una mancha blanca, verde o gris sea motivo suficiente para desechar la pieza completa.

La duda principal surge al revisar el resto del envase. Las recomendaciones más prudentes aconsejan tirar todo el lote si hay varias fresas afectadas, contacto directo entre las piezas, humedad acumulada o personas vulnerables en el hogar.

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Una fresa con moho debe desecharse por completo

Las manchas de aspecto algodonoso, velloso o aterciopelado suelen indicar crecimiento de moho. Pueden ser blancas, verdosas, grises o negras, y a veces aparecen sobre zonas golpeadas, blandas o húmedas.

En las fresas, uno de los hongos más frecuentes es Botrytis, asociado a la llamada podredumbre gris. Este microorganismo forma una capa de filamentos y esporas sobre la piel y aprovecha los azúcares y la humedad del fruto.

El problema no se limita a la zona que se ve. El Servicio de Seguridad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierte que los filamentos del moho pueden penetrar por debajo de la superficie, sobre todo en alimentos de textura blanda y con alto contenido de agua.

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Las fresas contienen más de 90 % de agua, una condición que favorece tanto el avance de los hongos como la proliferación de bacterias. Por ese motivo, no se consideran comparables con una zanahoria, un pimiento o una col, cuya pulpa firme permite retirar una parte dañada con un margen amplio.

La regla práctica es directa: si una fresa presenta una zona vellosa, un cambio de color que parece crecer, mal olor o una textura acuosa, debe ir a la basura. Cortar el extremo afectado no permite comprobar hasta dónde llegó la contaminación.

Las fresas contienen más de 90% de agua, una característica que favorece la expansión del moho hacia el interior de la pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del envase exige una revisión cuidadosa

Cuando solo una fresa tiene moho, existen dos criterios. El más conservador, respaldado por entidades sanitarias como Banner Health y la Cleveland Clinic, recomienda desechar el envase completo porque las esporas pueden haberse dispersado entre todas las piezas.

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Esta postura tiene mayor peso si las frutas estuvieron apiladas, si había condensación en el fondo del recipiente o si varias piezas estaban en contacto con la fresa afectada. El moho libera esporas que pueden permanecer invisibles antes de formar nuevas colonias.

Algunas guías orientadas a reducir el desperdicio admiten una alternativa limitada: tirar la fresa mohosa y las que la tocaban, inspeccionar el resto y lavar las piezas aparentemente sanas antes de consumirlas. Esa opción no elimina por completo el riesgo y no debe aplicarse si hay signos adicionales de deterioro.

La respuesta a qué hacer con un envase depende del estado general de la fruta. Si una única fresa tiene moho y las demás están firmes, sin manchas, sin olor extraño y sin contacto directo, algunas recomendaciones permiten conservarlas tras retirarlas y lavarlas. Si hay varios focos, humedad, pulpa blanda o dudas, conviene desechar todo el lote.

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja no intentar salvar partes de frutas blandas o harinosas. El organismo remarca que el moho visible puede ser solo una señal externa de un deterioro que también incluye componentes no detectables a simple vista.

Las micotoxinas explican por qué lavar no basta

El riesgo del moho no es solo estético ni se reduce a un sabor desagradable. Algunos hongos pueden producir micotoxinas, sustancias tóxicas que se forman durante su desarrollo sobre los alimentos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) identifica a géneros como Aspergillus, Fusarium y Penicillium entre los capaces de generar estas toxinas. Su presencia puede asociarse con efectos gastrointestinales, renales, hepáticos, inmunitarios y, en algunos casos, cancerígenos.

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No todos los mohos producen las mismas sustancias ni es posible identificar su peligrosidad por el color. Una mancha blanca no garantiza que el hongo sea inocuo, del mismo modo que una verde no permite conocer su especie sin un análisis especializado.

Las micotoxinas preocupan porque pueden resistir procesos habituales de manipulación. La AESAN señala que estas sustancias son estables y que no desaparecen fácilmente con el secado, el procesado o los métodos domésticos de limpieza.

Por eso, lavar una fresa con moho, sumergirla en vinagre o aplicarle calor breve no convierte en segura una pieza ya afectada. Esos métodos pueden reducir microorganismos presentes en la superficie de frutas sanas, pero no revierten una colonización que ya avanzó hacia la pulpa.

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El hongo Botrytis aprovecha la humedad y los azúcares de la fresa para desarrollar la llamada podredumbre gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las manchas blancas indican que la fresa está echada a perder

Algunas fresas pueden presentar pequeños vellos naturales o tricomas, que forman parte de su superficie y no suponen un problema sanitario. Estas estructuras suelen ser finas, uniformes y translúcidas, sin una apariencia algodonosa ni cambios evidentes en la pulpa.

También pueden aparecer zonas claras por golpes, deshidratación o restos de tierra. Si la mancha es plana, no crece, no tiene relieve y desaparece con un lavado bajo agua corriente, podría no tratarse de moho.

La precaución debe aumentar cuando la zona blanca o verde tiene volumen, bordes difusos o aspecto de pelusa. El olor agrio, la textura pastosa y la presencia de líquido en el envase refuerzan la sospecha de deterioro microbiológico.

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Ante una duda que no puede resolverse a simple vista, la decisión más segura es desechar la fresa. El coste de tirar una pieza es menor que el riesgo de consumir un alimento cuya contaminación no puede evaluarse en casa.

Las personas vulnerables deben aplicar un criterio más estricto

Las personas con alergia a los hongos, asma u otros problemas respiratorios pueden sufrir reacciones tras exponerse a esporas de moho. La ingestión accidental también puede causar náuseas, dolor abdominal, vómitos o diarrea.

La Cleveland Clinic indica que una ingesta ocasional y pequeña no suele provocar consecuencias graves en adultos sanos. Aun así, recomienda consultar a un profesional sanitario si aparecen fiebre, síntomas digestivos intensos, dificultad respiratoria o signos de una reacción alérgica.

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Los pacientes inmunodeprimidos, las personas que reciben tratamientos oncológicos, los receptores de trasplantes y quienes toman fármacos inmunosupresores deben evitar cualquier alimento con moho visible. En estos hogares, desechar el envase completo es la opción más prudente.

El mismo criterio conviene para niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La posibilidad de bacterias asociadas al moho añade un motivo adicional para no asumir riesgos innecesarios.

Los tricomas o vellos naturales de la fresa forman parte de su estructura y no representan un riesgo sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención reduce el riesgo de encontrar moho

Las fresas deben revisarse al llegar a casa. Conviene retirar de inmediato las piezas golpeadas, muy maduras o con zonas húmedas, porque pueden acelerar el deterioro del resto.

La AESAN recomienda conservar frutas y verduras en el cajón del frigorífico, a una temperatura de entre 2 °C y 6 °C. El frío ralentiza el crecimiento de los microorganismos, aunque no lo detiene por completo.

También ayuda trasladar las fresas a un recipiente limpio y transpirable, con papel de cocina en la base para absorber la humedad. El envase original de plástico puede favorecer la condensación y concentrar agua en el fondo.

Las fresas deben lavarse justo antes de comerlas. Dejarlas húmedas durante días favorece la aparición de moho, incluso si estaban en buen estado al momento de la compra.

Si ya hay una pieza con crecimiento visible, la prevención deja de ser suficiente. En ese punto, la recomendación central se mantiene: desechar la fresa afectada y valorar tirar todo el envase cuando el moho, la humedad o el deterioro se hayan extendido.