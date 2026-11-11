Familia de Valentín Elizalde se deslinda del documental sobre su muerte y marca distancia del proyecto de HBO Max

(Zurisaddai González/Infobae)

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La memoria de Valentín Elizalde vuelve a colocarse en el centro de la conversación, pero esta vez no solamente por su música. A pocos días de cumplirse dos décadas de su asesinato, su familia publicó un comunicado para pronunciarse sobre las recientes producciones audiovisuales relacionadas con la vida del intérprete, entre ellas la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, anunciada por HBO Max.

Con un mensaje dirigido a sus seguidores, los medios de comunicación y el público, los familiares del cantante aclararon que no participaron en la realización de estas producciones y que tampoco han revisado su contenido. Por esa razón, evitaron emitir una opinión sobre el material, aunque aprovecharon el pronunciamiento para expresar qué representa Valentín para quienes compartieron su vida.

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“Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo”, señalaron en uno de los fragmentos más significativos del documento, una declaración que deja clara su intención de mantener el recuerdo del artista desde una perspectiva familiar.

La familia de Valentín Elizalde aclara su postura sobre la producción

Las inquietudes alrededor de la docuserie ya habían surgido semanas antes, cuando Valentina Elizalde, hija del cantante, cuestionó públicamente el proyecto. La joven manifestó en redes sociales que su familia no habría sido informada sobre la producción y planteó interrogantes relacionados con el uso de la imagen de su padre y las personas que habrían impulsado el documental.

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Ahora, mediante el comunicado oficial, la familia confirmó que no formó parte de la realización de las producciones recientes. Sin embargo, evitó señalar responsables o cuestionar directamente el contenido de la serie. “Al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, puntualizaron.

“El Gallo de Oro” sigue siendo mucho más que su trágica partida

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

En su pronunciamiento, los familiares también hicieron énfasis en que la historia del intérprete no debería reducirse a las circunstancias de su asesinato. “Para nosotros, Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, expresaron.

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El cantante fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, después de presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. En el ataque también perdieron la vida su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Vallesteros. Desde entonces, el crimen ha estado rodeado de distintas hipótesis y preguntas que continúan despertando interés.

La nueva producción documental, cuyo estreno está previsto para el 12 de noviembre de 2026, promete presentar nuevas voces y archivos relacionados con las interrogantes que permanecen alrededor del homicidio. Su lanzamiento llegará apenas unos días antes del vigésimo aniversario de la muerte del intérprete.

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La Dinastía Elizalde busca mantener vivo su legado musical

El hermano de Valentín Elizalde, Francisco Elizalde, ha dado una nueva pista de por qué habrían matado al intérprete de "A mis enemigos". (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

Más allá de la controversia, la familia también aprovechó el comunicado para destacar el proyecto con el que busca preservar la herencia artística del cantante. Jesús “El Flaco” Elizalde, Joel Elizalde, Francisco “El Gallo” Elizalde y Valentina Elizalde unieron esfuerzos en “La Dinastía Elizalde Continúa”, una iniciativa que, explicaron, nace de sus raíces y de su historia familiar.

El documento también reconoce el papel de Camila Valencia, madre del intérprete, y de quienes han mantenido presente su recuerdo durante estas dos décadas. Para sus seres queridos, la música representa una parte fundamental de lo que Valentín dejó a sus seguidores y a las nuevas generaciones.

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La postura de la familia quedó resumida en una frase que concentra el sentido de todo su pronunciamiento: “A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”. Y cerraron con otra reflexión contundente: “Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna”.