Exesposo de Sheinbaum “prefirió irse a Europa” y falta otra vez a audiencia con Xóchitl Gálvez: dónde está Carlos Ímaz

Xóchitl Gálvez denunció que Carlos Imaz faltó poir segunda vez a la audiencia de conciliación. | X- Xóchitl Gálvez

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Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN, denunció que Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, faltó por segunda vez a la audiencia de conciliación en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que tenían prevista para este martes, como parte de la demanda que él interpuso en su contra por daño moral.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz publicó un video en el que se ve a ella afuera del Tribunal Superior de Justicia y explica que Ímaz Gispert “prefirió irse a Europa en lugar de asistir a un mandato legal”.

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Mencionó que al no asistir, el exjefe delegacional de Tlalpan aceptó todas las preguntas que le formularon sus abogados, por lo que ahora está a la espera de que el juez dicte una sentencia.

“Por segunda ocasión, el ex de Claudia, Carlos Ímaz, no vino a la audiencia. Prefirió irse a Europa en lugar de asistir a un mandato legal. Carlos Ímaz me demandó por daño moral por haber sacado una fotografía en el debate presidencial.

“Al no asistir, dio por aceptadas todas las preguntas que le formularon mis abogados. Esperemos la sentencia del juez”, dijo la exlegisladora en el video.

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El 7 de agosto pasado, Carlos Ímaz faltó a la primera audiencia de conciliación con Xóchitl Gálvez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual se buscaría lograr un acuerdo entre las partes antes de que el litigio avanzara por otras vías.

Gálvez informó que acudió a la cita programada a las 10:00 horas, aunque Ímaz no se presentó; sin embargo, aseguró que la defensa de Ímaz le comunicó que el exfuncionario mantiene su disposición de llegar a una conciliación.

La panista sostuvo que su participación en el debate presidencial del 28 de abril de 2024 se basó en hechos públicos. Durante ese encuentro, recordó que Ímaz apareció en grabaciones difundidas años antes, donde recibió dinero del empresario Carlos Ahumada.

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Gálvez consideró que un eventual acuerdo podía implicar una compensación económica o una disculpa pública, pero rechazó esa posibilidad al afirmar que utilizó información conocida y documentada desde el escándalo político de principios de la década de 2000.

La excandidata también relacionó el caso con la defensa de la libertad de expresión e insisitió en que las opiniones emitidas durante una campaña electoral debían tener una protección amplia, especialmente cuando se referían a personajes que habían ocupado cargos públicos.

La demanda se originó por declaraciones del debate presidencial

La demanda de daño moral se hizo pública en febrero de 2026. Ímaz argumentó que las expresiones de Gálvez dañaron su imagen, su reputación y su honor, luego de que ella retomó el episodio de los videoscándalos frente a una audiencia nacional.

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El exdelegado de Tlalpan fue grabado en 2003 mientras recibía fajos de billetes por parte del empresario Carlos Ahumada. Las imágenes se difundieron un año después en el programa El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo, y provocaron una controversia que alcanzó a figuras de la izquierda capitalina.

Ímaz reconoció entonces que recibió el dinero, aunque sostuvo que estaba destinado a actividades políticas y negó que hubiera cometido actos ilícitos. El caso derivó en su salida temporal del cargo y en un proceso judicial que concluyó con el pago de una fianza.

Gálvez defendió que sus señalamientos no constituyeron una acusación nueva, sino la recuperación de un episodio que ya había sido expuesto públicamente. Durante la audiencia, sostuvo que sus palabras formaron parte de la confrontación política propia de una elección presidencial.

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La exlegisladora indicó que Claudia Sheinbaum no desmintió la autenticidad de las grabaciones que mostró durante el debate. También planteó que la reclamación de Ímaz podía tener un componente económico, debido a la indemnización solicitada.

El juicio colocó en discusión los límites entre la crítica política, el derecho al honor y la libertad de expresión en procesos electorales. La definición judicial debía establecer si las expresiones de una candidata en un debate podían derivar en responsabilidad civil por daño moral.

Ímaz no emitió declaraciones públicas adicionales sobre su ausencia en la audiencia. Gálvez mantuvo que acudiría a las diligencias que ordenara la autoridad y que defendería sus expresiones dentro del proceso.

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