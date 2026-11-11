Euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de noviembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,76 pesos mexicanos, un descenso del 0,17% respecto al precio previo de 20,8, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,68%, mientras que en términos interanuales, su variación se mantiene en un leve aumento del 0,05%.
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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se ha mantenido negativa durante el último día, reflejando un debilitamiento del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,81%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,71%, indicando un entorno de inestabilidad en los mercados cambiarios.
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