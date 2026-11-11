Entre la polémica y su debut en el doblaje: Lesslie Polinesia cuenta cómo fue trabajar en Hermanastras

Lesslie Polinesia y Mireya Mendoza en Hermanastras.

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A pocos días de su estreno, la película Hermanastras llegará a la pantalla de Netflix con la participación de Lesslie Polinesia y Mireya Mendoza, quienes prestaron sus voces para el doblaje al español de dos de sus personajes principales.

En entrevista para Infobae México, las dos artistas se sinceraron sobre su experiencia trabajando para la producción de la plataforma de streaming, así como las dificultades que atravesaron dándole voz a Margot y Cenicienta y el mensaje que les gustaría que llegue a la audiencia después de ver esta película.

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La cinta llegará a Netflix el próximo 20 de noviembre y tendrá también las voces de Annie Rojas, quien dará vida a Lilith; Leyla Rangel, en el papel de Priscilla, y Rebeca Manríquez, como el Hada Madrina.

Lesslie Polinesia habla sobre su trabajo de doblaje como ‘Margot’ ante polémica por cambio de voz

La youtuber contó acerca de cómo surgió la oportunidad de interpretar a Margot, la hermana más pequeña de la cinta, asegurando que este proyecto fue un sueño hecho realidad porque una de sus metas desde años atrás había sido incursionar en el mundo del doblaje.

“Cuando se da la oportunidad y me cuentan que es una de las hermanastras y que la historia se llamaba Hermanastras, yo dije: “Por supuesto que sí”. O sea, cómo no voy a hacer este proyecto cuando mucho del personaje, que también me decían que era la hermana menor, ¿no? Y yo: “Yo soy la hermana menor. Por supuesto que sí, ese papel es para mí”.

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Desde hace algunos días, Leslie se ha visto envuelta en una polémica después de que se publicará el primer adelanto de la influencer dándole voz a su personaje. Este video desató diversos comentarios de enojo cuando se identificó que el trabajo vocal era de Diana Galván Santos, actriz de doblaje con trayectoria en proyectos como You, The Whisper Man y People We Meet on Vacation.

“Contexto… la voz de Margot, la rana, en este promo es mía, y este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado”, expresó en redes sociales. Momentos más tarde, la empresa de entretenimiento se disculpó por el malentendido, manifestando “una disculpa por el error anterior. Les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. Soy su fan”.

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En este contexto, Lesslie señaló que siempre ha creído que el doble es un trabajo, “una profesión que se tiene que hacer meticulosamente, es como hecho a mano”. Asimismo, reveló que como parte de su preparación para Hermanastras tomó un curso donde se dio cuenta de todas las posibilidades que existen para realizar este trabajo.

Hermanastras (Netflix)

“Esto es un mundo, un mundo de posibilidades, una forma de actuar desde otra perspectiva, ¿no? Desde dónde sale tu voz”. Y cuando me dan la noticia, yo dije: “No, claro que quiero hacer esto”. Me emocioné muchísimo, empecé a practicar, hasta practicaba con mi hija Alquimia", dijo.

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También agradeció a la directora del doblaje, Gaby, por su increíble labor al liderar cada uno de los caracteres, “al punto de que, pues el día de hoy ya tiene vida, tiene voz”, agregando que “fue un proceso y una experiencia única”.

Mireya Mendoza llega a Hermanastras con la voz de Cenicienta

Mireya Mendoza habló sobre su experiencia siendo parte de este proyecto, dando a conocer que ella prestó su voz desde el primer tráiler donde actuó para una escena muy divertida en la que solamente debía emitir un grito. Tres semanas después recibió la noticia de que sería parte de la película como la Cenicienta en español.

“Yo pensé que era la historia de Cenicienta y obviamente con un giro chistoso y todo. Pero ¿Qué me va pasando cuando estoy grabando la peli? Pues me doy cuenta de otra Cenicienta también. O sea, no solamente la historia cambia, sino también los personajes. Y bueno, la que es la historia de Cenicienta y, y que yo interpreto en español a Cenicienta, verla de una manera más humana y ver cómo también esta historia es contada por Lilith en la voz de Annie Rojas y por Margot en la voz de Lesslie", declaró durante la entrevista.

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Los retos detrás del doblaje de Hermanastras

Lesslie confesó que uno de los retos de realizar este trabajo fue reflejar todo el proceso emocional de Margot, quien al tener una personalidad energética y amable se convierte en el puente entre Cenicienta y Lilith durante toda la aventura.

“Es una película que tiene un mensaje bastante sólido que es hablar y visibilizar a las hermanastras, que pues nosotros las conocíamos como las malvadas, como las malas, como las villanas. Y en realidad no son tan malas como nosotros nos imaginábamos y al contrario. Una de las cosas que siempre he dicho es que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Entonces, ver desde qué perspectiva o desde dónde está contando la historia, pues al final siempre hace la diferencia de todas las cosas”, expresó.

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Por otro lado, Mireya reveló que darle voz a Cenicienta no fue una labor fácil, ya que se volvió fundamental conectar con el personaje “a través de sus partes no bonitas” y dejar de lado su papel de princesa que “no rompe ni un plato, que se le acercan los animalitos, es muy mágica y tiene a su hada madrina”.

“Cenicienta comienza a experimentar estos sentimientos de también sentirse sola, de también sentirse como que no encaja, y también sentirse con esa necesidad de querer volver a conectar en el lugar en donde siempre ha deseado más encajar que es con sus hermanastras, hermanas”, comentó.

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Entrevista con el cast de doblaje de Hermanastras

¿Qué significó para ellas formar parte de la película de Netflix?

A pesar de los retos que involucró el doblaje de esta película, ambas actrices compartieron su experiencia al ser parte del proyecto, asegurando que transmitir el mensaje sobre la hermandad, el duelo invisible y la soledad fue clave para que su participación superara sus expectativas.

“Para mí fue uno de los retos más grandes, pero también una de las cosas que soñaba por hacer y sobre todo con un mensaje que siempre creyó que al final la vulnerabilidad no te hace ser menos persona. Al contrario, te ayuda a conectar con más personas en tu vida. Y aprender a equivocarnos y a pedir perdón no está mal. Entonces, como llevar el mensaje, llevar el personaje y llevar como estos sueños que se pueden volver realidad, es como si hubieran puesto una bandeja con todas estas cosas que para mí me llenan de vida”, dijo Lesslie Polinesia.

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“Yo quiero decir que a mí lo que me gusta mucho de Netflix y de sus producciones es que cada proyecto, ya sea animado o no, en mi caso, esta peli es animada y también hace unos años pude darle voz a un personaje que se llama Fei Fei en otra peli que se llama Más allá de la luna. Estos dos proyectos que en los que he podido, pues ser parte del elenco principal me gustan mucho porque saben conectar con el público a través de emociones que no son fáciles de sobrellevar”, expresó Mireya Mendoza.

Lesslie Polinesia y Mireya Mendoza comparten un mensaje sobre Hermanastras

Mucha diversión, muchas risas. Eh, también un poco de, de llanto, vas a llorar. Pero sobre todo, creo que de las cosas más importantes que tiene esta, esta película es que escuchar todas las versiones y ser vulnerable no te hace ser ni menos ni más persona, te hace ser humano. Y la hermandad. Lesslie Polinesia

Se van a enamorar de todos los personajes, no importa qué personaje sea, se van a enamorar, porque todos tienen su lado de querer ser vistos, ¿no? Y de querer entrar en un grupo de personas y de querer aportar algo, de querer compartirse. Entonces, creo que ese es el mensaje más bonito, que si hay alguien ahí afuera que se siente fuera de lugar, que esta película le recuerde lo importante que es y que siempre hay un espacio para ti y que todas las voces cuentan una historia. Mireya Mendoza

Hermanastras cuenta la historia de Margot y Lilith, quienes desde muy pequeñas se enfrentan a diversos rechazos por parte de las niñas y la comunidad donde crecen. Años después se ven envueltas en una aventura con su hermana Cenicienta, para poder salvar a la pequeña Margot y regresar el tiempo para que todas puedan tener “un felices para siempre”.