EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 11 de noviembre: lluvias y heladas por ingreso de nuevo frente frío

La masa de aire frío que se asoció al frente núm. 4, en interacción con una vaguada de niveles medios de la atmósfera en el norte del país y un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, favorece lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y formación de bancos de nieblas.

Canales de baja presión favorecerán chubascos en el norte, centro, occidente y sur del país. Para la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noreste y, en interacción con una vaguada en altura, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en esa región y el oriente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Quintana Roo, además de precipitaciones fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

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