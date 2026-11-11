EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 11 de noviembre: lluvias y heladas por ingreso de nuevo frente frío

Últimas actualizaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Quintana Roo, además de precipitaciones fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
Canales de baja presión favorecerán chubascos en el norte, centro, occidente y sur del país. Para la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noreste y, en interacción con una vaguada en altura, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en esa región y el oriente.
La masa de aire frío que se asoció al frente núm. 4, en interacción con una vaguada de niveles medios de la atmósfera en el norte del país y un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, favorece lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y formación de bancos de nieblas.