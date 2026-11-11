El taller de Mexicana de Aviación en el AICM busca dueño: siete empresas se disputan la compra antes de 2027

Cuatro empresas mexicanas y hasta tres extranjeras negocian la compra de Mexicana MRO. (Facebook)

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A 16 años del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, el taller de mantenimiento que la aerolínea dejó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta su propia fecha límite. Mexicana MRO debe venderse antes de diciembre de 2027 o pone en riesgo los 1,600 empleos que sostiene.

El plazo proviene del fideicomiso que se creó cuando la aerolínea fue declarada en quiebra en 2014, tras acumular una deuda que superaba los 15,000 millones de pesos.

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Ese instrumento ya tuvo dos prórrogas, confirmó el Consejo de Administración de Mexicana MRO al medio Expansión: la primera en abril de 2024, por 18 meses, y la segunda, vigente, que fija diciembre de 2027 como límite definitivo.

El único sobreviviente de un concurso mercantil de casi cuatro años

Mexicana de Aviación (AFP)

Mexicana de Aviación cesó operaciones el 28 de agosto de 2010, luego de que la International Air Transport Association (IATA) le retirara el código para vender boletos y la empresa no lograra acuerdos laborales ni financieros para seguir volando. El último vuelo salió de la Ciudad de México rumbo a Toronto esa tarde.

Durante los siguientes tres años y siete meses, más de 30 grupos de inversionistas intentaron capitalizar a la aerolínea sin éxito. El gobierno federal descartó en todo momento un rescate con recursos públicos.

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El 4 de abril de 2014, la jueza a cargo del concurso mercantil declaró en quiebra a Mexicana de Aviación y a sus filiales Link y Click. El taller de mantenimiento fue la excepción: su convenio concursal se aprobó por separado, luego de que semanas antes Bancomext, Banorte y el propio AICM acordaran capitalizarlo como unidad independiente.

Siete compradores y 18 certificaciones sobre la mesa

(Foto: especial)

Antes de la quiebra, apenas 5% de los clientes del taller eran ajenos a Mexicana de Aviación. Hoy las compañías externas representan la mayoría de su cartera, de acuerdo con Expansión. La transición permitió mantener el funcionamiento del inmueble, pero también obligó al taller a generar ingresos propios sin apoyos gubernamentales, a diferencia de instalaciones similares en otros países.

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El encarecimiento de los combustibles y la escasez de aviones en el mercado, derivada de las disrupciones en las cadenas de suministro, redujeron el volumen de aeronaves que llegan a mantenimiento. Para sostener la operación, el taller ha recurrido al factoraje como mecanismo de liquidez.

“Son unas instalaciones que se han ido quedando poquito a poquito en el tiempo. La aviación cuesta mucho dinero”, dijo Rafael Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Mexicana MRO, al medio antes citado.

Trabajadores de Mexicana de Aviación. (Foto: Cuartoscuro)

El taller ocupa 22 hectáreas dentro del AICM y cuenta con 18 certificaciones internacionales, entre ellas las de la FAA de Estados Unidos, la EASA de la Unión Europea y la AFAC mexicana, lo que respalda su capacidad para operar bajo distintos estándares regulatorios.

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Entre seis y siete empresas negocian actualmente su adquisición: cuatro mexicanas y el resto extranjeras, aunque sus nombres se mantienen confidenciales. La valuación del activo ya está terminada, pero no se ha hecho pública.

“Estamos ya a punto de que este taller se venda y esos recursos puedan darle una larga vida”, dijo Óscar Arguello, director general de Mexicana MRO.

Parte de los recursos de la venta cubrirá adeudos pendientes con antiguos trabajadores de la aerolínea, aunque el Consejo de Administración no reveló el monto de esos compromisos. La operación, al tratarse de un inmueble dentro del AICM, requiere además resolver condiciones operativas y regulatorias que van más allá de la transacción de los activos físicos.

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