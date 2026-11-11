El reto del IMSS Bienestar en 120 días: contratar casi 20 mil especialistas, disminuir la mortandad materna y facilitar el servicio

El funcionario Alejandro Svarch habla desde el estrado durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno de México en la capital del país.

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El IMSS-Bienestar prevé contratar a 19 mil 314 profesionales de salud; realizar más de 16 mil cirugías rurales y reforzar la atención obstétrica en 120 días, informó este miércoles su director general, Alejandro Svarch Pérez, durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”.

El plan incorpora 249 ambulancias de terapia intensiva para hospitales rurales, 174 áreas de atención obstétrica y 367 cunas de cuidados intensivos. Las medidas forman parte de 12 acciones diseñadas para ampliar la cobertura médica en zonas con menor acceso a especialistas.

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Svarch Pérez afirmó que cada acción tendrá responsables, plazos y seguimiento semanal con la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, expuso, es fortalecer los servicios públicos de salud destinados a la población sin seguridad social.

IMSS-Bienestar contratará a médicos especialistas, enfermeras y residentes

La contratación de 19 mil 314 profesionales reunirá a médicos especialistas, enfermeras especialistas y residentes formados en la red educativa de IMSS-Bienestar.

La primera fase incluye cerca de 3 mil plazas y concluirá el 30 de noviembre. El resto de las vacantes se cubrirá mediante un proceso de selección que comenzará en febrero de 2027.

El director general indicó que el proceso ya comenzó durante las visitas de la presidenta a las entidades integradas al sistema. A la fecha, 1 mil 59 profesionales ya se encuentran en proceso de contratación.

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“Estamos hablando de 19 mil 314 nuevas contrataciones de profesionales de la salud”, expuso Svarch Pérez. La cifra incluye puestos para atender unidades en localidades que no cuentan con especialistas de planta.

La contratación busca reducir las brechas entre hospitales urbanos y rurales. En estos últimos, la falta de anestesiólogos, cirujanos y personal de enfermería especializado limita la capacidad de realizar procedimientos y atender emergencias.

Más de 118 mil trabajadores serán incorporados a plazas del sistema

El primer eje del programa contempla regularizar la situación laboral de más de 118 mil trabajadoras y trabajadores. La medida abarca al personal que ya sostiene los servicios de IMSS-Bienestar en clínicas y hospitales.

De ese total, 21 mil 941 empleados tienen contratos eventuales. Svarch Pérez reconoció que parte de ese personal labora con esquemas precarios y salarios que serán revisados durante el proceso de incorporación.

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Otros 96 mil 97 trabajadores están pendientes de transferencia al organismo. El funcionario señaló que la instrucción es avanzar con este proceso a partir del 1 de enero de 2027, hasta completar la integración del personal.

“Dignificar las condiciones de nuestro personal no es un trámite administrativo, es la base de todos los demás puntos”, dijo el titular de IMSS-Bienestar.

Médicos por México formará 78 equipos quirúrgicos itinerantes

El programa Médicos por México desplegará 78 equipos quirúrgicos itinerantes para atender los 296 hospitales rurales de la institución. Cada grupo contará con cirujanos, anestesiólogos y enfermeras quirúrgicas.

Los equipos tendrán un hospital ancla y acudirán de manera programada a otras dos unidades. El esquema pretende mantener jornadas quirúrgicas en municipios donde resulta difícil contar con especialistas de forma permanente.

La meta del plan de 120 días es realizar más de 16 mil cirugías rurales. Las intervenciones se concentrarán en los hospitales donde viven los pacientes, en vez de trasladar los casos a ciudades con mayor infraestructura.

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En Chiapas, el organismo ya integró cinco equipos de este tipo. Svarch Pérez también mencionó al Hospital Comunitario de Acatepec, en Guerrero, donde las brigadas comenzaron a realizar cirugías programadas en una unidad que antes no tenía esa capacidad.

La red rural recibirá tomógrafos, mastógrafos y 14 mil equipos médicos

El plan incluye la distribución de 202 equipos de alta tecnología, adquiridos mediante una compra consolidada de la Secretaría de Salud. La entrega comenzará en noviembre y deberá concluir el 15 de febrero.

El paquete contempla siete aceleradores lineales, 125 mastógrafos con inteligencia artificial, nueve resonancias magnéticas, 68 tomógrafos de 128 cortes con inteligencia artificial, un angiógrafo y dos equipos de braquiterapia.

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Los dos equipos de braquiterapia permitirán instalar unidades de atención de acto único para cáncer de mama. La red también recibirá 14 mil equipos médicos de uso diario, entre camillas, monitores, ultrasonidos y dispositivos para camas de urgencias.

Svarch Pérez citó como ejemplo el Hospital Mixto Jesús María, en la sierra de Nayarit, donde fue instalado un tomógrafo de 128 cortes con inteligencia artificial. La unidad, ubicada a siete horas de Tepic, no contaba previamente con equipo de rayos X.

Nacer con bienestar busca reducir las muertes maternas e infantiles

La estrategia Nacer con bienestar se aplicará en 249 hospitales rurales para atender embarazos, partos, emergencias obstétricas y cuidados neonatales.

El director de IMSS-Bienestar aseguró que el sistema ha reducido 19% la mortalidad materna frente a las entidades que no forman parte de la red. El nuevo programa apunta a eliminar las muertes maternas e infantiles que puedan evitarse con atención oportuna.

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Las unidades recibirán 174 áreas de atención obstétrica y 367 cunas de terapia intensiva. Cada hospital tendrá un sistema de teleconsulta disponible las 24 horas para que el personal médico pueda comunicarse con ginecólogos y pediatras.

También se formarán 249 “equipos rosas”, con sangre segura, oxitocina, sulfato de magnesio y otros insumos para atender emergencias obstétricas. El programa concluirá con el envío de 249 ambulancias de terapia intensiva a esa red hospitalaria rural.