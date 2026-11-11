¿El “oro blanco” desintoxica los pulmones? Lo que dice la evidencia científica

Una ilustración médica muestra un par de pulmones humanos conceptuales, formados por humo y partículas suspendidas sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fumar es uno de los hábitos que más afectan la salud. Se asocia con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de daños que se acumulan en los pulmones y reducen la capacidad respiratoria con el paso del tiempo.

Dejar el cigarro es la medida más efectiva para disminuir estos riesgos. Algunos alimentos pueden complementar una dieta equilibrada, aunque no revierten el daño causado por el tabaco ni sustituyen la atención médica. Entre ellos se encuentra el ajo.

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De acuerdo a la revista Healthline, el ajo se utiliza desde hace siglos por sus propiedades culinarias y medicinales. Además de aportar sabor a los alimentos, contiene compuestos que se relacionan con el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción de procesos inflamatorios.

Su principal compuesto activo es la alicina, que se libera al cortar o machacar el ajo. Esta sustancia tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que puede contribuir a combatir el daño oxidativo en las células.

Algunas investigaciones han explorado la relación entre el consumo de ajo crudo y un menor riesgo de cáncer de pulmón. No obstante, estos hallazgos no significan que el ajo neutralice los efectos del cigarro ni que proteja por completo a las personas fumadoras.

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Fumar es uno de los hábitos más perjudiciales para la salud, relacionado con el desarrollo de graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares Crédito: Freepik

Las mejores formas de consumir ajo para optimizar sus beneficios en la salud pulmonar

Para aprovechar sus propiedades al máximo, se recomienda consumir el ajo en su estado crudo. La alicina, su compuesto más poderoso, es más efectiva cuando el ajo no ha sido cocinado, ya que las altas temperaturas pueden reducir su efectividad. Aunque el sabor puede resultar fuerte para algunas personas, hay formas sencillas de incorporarlo en la dieta diaria:

En ayunas : Comer un diente de ajo crudo por la mañana con un vaso de agua tibia puede ser una excelente forma de iniciar el día y obtener sus beneficios.

En ensaladas o aliños : Añadir ajo machacado a ensaladas o como aliño en aceite de oliva y vinagre es una forma sencilla de consumirlo crudo.

En infusiones: Hervir agua con ajo machacado, luego dejarlo reposar y añadir miel y un poco de limón es una alternativa más suave para su consumo.

Si el ajo crudo resulta difícil de ingerir, existen suplementos disponibles en el mercado. Sin embargo, es importante consultar siempre con un especialista antes de incluir cualquier suplemento en la rutina alimenticia.

Las mejores formas de consumir ajo para optimizar sus beneficios en la salud pulmonar |Beneficios del Ajo

Si bien los estudios y experiencias respaldan los beneficios del ajo para la salud pulmonar, especialmente en fumadores, es crucial recordar que no se trata de un producto milagroso. El ajo no puede revertir por completo los daños provocados por el tabaco, pero sí puede ser un complemento valioso en una alimentación equilibrada.

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Antes de realizar cualquier cambio en tu alimentación, consulta siempre con un médico, nutriólogo o dietista para evaluar tus necesidades particulares. Además, los beneficios del ajo y otros alimentos serán más efectivos si se combinan con un estilo de vida saludable que incluya ejercicio y una dieta variada.

El mejor paso sigue siendo dejar de fumar, pero mientras tanto, el ajo puede convertirse en un aliado natural para desintoxicar los pulmones y mejorar tu calidad de vida.