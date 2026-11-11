El Escorpión Dorado defiende doblaje de Wildwood y lo tunden en redes sociales

Axel Montiel llamó falta de respeto al redoblaje (Redes sociales)

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Axel Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, calificó como “una falta de respeto” la decisión de una distribuidora de cambiar las voces de tres actores principales en el doblaje de Wildwood, apenas dos semanas después del estreno de la cinta en cines.

La medida llega tras una ola de críticas al trabajo de doblaje original, que incluyó entre sus señalamientos más mediáticos al comunicador Javier Ibarreche. La polémica no solo generó un debate sobre la calidad del redoblaje, sino que también desató una oleada de respuestas en redes sociales contra Montiel, quien ha sido contratado en el pasado como actor de doblaje bajo la modalidad de startalent en distintos proyectos.

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La polémica no solo generó un debate sobre la calidad del redoblaje, sino que también desató una oleada de respuestas en redes sociales contra Montiel (Composición fotográfica)

El redoblaje confirmado para Wildwood

A partir de este fin de semana, Wildwood se proyectará en las salas que aún mantengan la cinta en cartelera con nuevas voces para tres de sus personajes principales. La voz de Emilio Treviño se mantiene, al igual que las de los personajes incidentales de la película.

La distribuidora tomó la decisión luego de que se confirmara un desempeño débil en taquilla durante las primeras dos semanas de exhibición. Montiel describió el episodio como una situación “rarísima” y “bastante cuestionable”, y señaló que pocas veces una distribuidora reacciona de forma tan inmediata ante las quejas sobre un trabajo de doblaje ya estrenado.

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“Se tomó esta decisión bastante cuestionable, veremos si resulta en taquilla y que los fans vayan al cine” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo ocurrido con Wildwood responde a una situación concreta: tras dos semanas de estreno y un desempeño débil en taquilla, la distribuidora decidió sustituir las voces de tres personajes principales por críticas al doblaje original, que había recurrido a actores startalent en lugar de actores tradicionales de doblaje. La medida se aplica a partir de este fin de semana en las salas donde continúa la exhibición.

“Se tomó esta decisión bastante cuestionable, veremos si resulta en taquilla y que los fans vayan al cine”, expresó Montiel, quien agregó que la medida pone en duda si otros actores de doblaje, sean startalent o no, querrán trabajar en el futuro con la distribuidora señalada por “faltar al respeto a quienes ellos mismos contrataron”.

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Natalia Téllez aseguró entender las críticas del público y dijo quedarse "con el aprendizaje". (CUARTOSCURO)

Origen de las críticas al doblaje original

El descontento con el doblaje de Wildwood no es nuevo. Desde el estreno, distintos sectores del público y expertos en la materia cuestionaron la elección de actores no tradicionales del gremio del doblaje para interpretar a los personajes centrales de la cinta.

Javier Ibarreche fue uno de los nombres más señalados en esta controversia, junto con sus compañeros de trabajo dentro del proyecto. Montiel explicó que “muchos expertos y muchos fanáticos han estado diciendo que cómo hicieron ese doblaje, que no les gustó, que por qué no eligieron a los actores y actrices tradicionales de doblaje en los personajes principales”.

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Sin embargo, el propio Montiel reconoció que existía también otro sector del público conforme con el resultado. “También hay muchos que dicen: a mí sí me gustó”, señaló, antes de advertir que “el arte es subjetivo y te puede o no gustar algunos trabajos en diferentes departamentos del proceso de una película, como el caso del doblaje”.

Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un doblaje integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine. (X: LAIKAStudios)

La postura de Axel Montiel, el Escorpión Dorado

Para Montiel, el problema no radica en que existan opiniones divididas sobre el doblaje, sino en la manera en que la distribuidora resolvió la controversia. “De eso a tirar a la basura el trabajo de estos cuates, pues también ha surgido un montón de gente haciéndola de todos”, comentó.

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El conductor relató que la reacción generada no se limitó al elenco cuestionado. Incluso Emilio Treviño, cuya voz se mantiene en la nueva versión, recibió críticas por parte de sectores del público pese a conservar su personaje. “Güey, hasta a mí me están diciendo que por qué le quito el trabajo a los actores de doblaje, cuando Emilio Treviño, pues de ahí viene”, relató Montiel, en referencia a la trayectoria del propio Treviño dentro del gremio tradicional de doblaje.

Montiel también cuestionó la velocidad de la respuesta de la distribuidora. “Yo no recuerdo una reacción tan radical y tan rápida acerca de la queja de un doblaje como en esta ocasión”, afirmó, y contrastó el caso con la práctica habitual de la industria, donde este tipo de ajustes suele esperar hasta el lanzamiento en formatos digitales.

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Montiel también cuestionó la velocidad de la respuesta de la distribuidora. “Yo no recuerdo una reacción tan radical y tan rápida acerca de la queja de un doblaje como en esta ocasión” (Axel Montiel /X)

Tundido en redes: las respuestas a Montiel

Los señalamientos de Montiel sobre la medida tomada por la distribuidora provocaron una respuesta inmediata en redes sociales, donde distintos usuarios recordaron su propia trayectoria como actor de doblaje bajo la modalidad de startalent en proyectos previos.

El usuario identificado como Tshock, con la cuenta @BeeswaxBuzz2, escribió: “Ya salió el peine... Dices que es cuestionable la decisión, en el futuro no vayan a cambiar las voces de las porquerías que has hecho en doblaje”.

En un tono similar, el usuario Yoba-San, bajo la cuenta @TheYobash, señaló: “Malamente las palancas siempre estarán, así como tú con los doblajes todos culeros que has hecho, por influencias que tienes y no por talento de verdad. Por más que tomes cursos, te falta mucho para ser un actor de doblaje”.

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El usuario rob3125, con la cuenta @roboto3125, cuestionó directamente el reclamo de Montiel: “Pues a esos star talent les faltó talento!! Ni sus audiencias fueron a escucharlos!! Ahí te debe decir algo!! Deja de llorar perro infiel!!!”.

Otro usuario, identificado como Omi-Womi (@OmiWomi3), escribió: “Los únicos que dicen que es una falta de respeto son culeros como tú, que quieren sigan llamándolos a pesar de que su trabajo de doblaje sea una mierda, solo porque hay personas dándote like”.

El usuario Tony Saint Michaels, bajo la cuenta @tonysanmaicols, planteó un escenario hipotético: “No digas mamadas Escorpión, si tuvieras a los tres en tu cacharro donde entrevistas, los estarías cagando por su porquería de doblaje”.

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El usuario AlejandrΩ Aguilar Ω (@OsLegend23) profundizó en la diferencia entre la trayectoria de Montiel y la de los actores de doblaje tradicionales: “Tú eres parte del problema, ustedes continúan con lo suyo una vez pasada su participación, pero los actores de doblajes viven de eso y ellos sí tienen que pasar por un casting y pelear por un papel”.

Opiniones divididas entre el público y la industria

Finalmente, el usuario Flavio Velasco (@FlavioVelasco1) resumió en una pregunta directa el contrapunto central de la discusión: “¿Y la falta de respeto hacia el público?”. (Instagram / LAIKA Studios)

No todas las respuestas en redes sociales se dirigieron contra Montiel. Varios usuarios aprovecharon la controversia para plantear una discusión más amplia sobre la calidad del doblaje en la industria del cine animado.

El usuario Rulo 7, con la cuenta @RR_1023, resumió una postura compartida por otro sector: “Por eso siempre será mejor en el lenguaje original”.

El usuario Inkieto Inkurable (@LightKi20416073) defendió la decisión de la distribuidora en dos publicaciones distintas. En la primera señaló: “Las pérdidas en taquilla ya son un hecho. El cambio de voces no es para invertir la situación. Es PARA CONTENER Y EVITAR UN DAÑO MAYOR POR MALA REPUTACIÓN”. En una segunda publicación agregó: “Y no es ninguna falta de respeto rectificar si se puede hacer. Pero si no lo hacen pueden agravar más la situación en taquilla. Es lógico y hasta humano que tomen medidas. Para hacer esa película, trabajaron más de mil personas y les tardó 16 años. Y tú pides que no hagan nada”.

La usuaria conocida como La flor más bella del ejido (@Decafeina) planteó que el cambio podría beneficiar al gremio tradicional de doblaje: “No creo que los verdaderos actores de doblaje se ofendan, al contrario van a agradecer una situación como esta en la que hay esperanza de que por fin las cosas se empiecen a hacer bien y respeten el trabajo de calidad que les ha tomado años de dedicación”.

En contraste, el usuario Carlos Estrello (@carlosestrello) respaldó la decisión de cambiar el elenco original: “Pendejazo! Por eso la gente no quiere ir a ver esas producciones dobladas por robots influencers que mandaron a la chingada un buen trabajo”.

El usuario Ángel Exterminador (@XTRMNTR2666) coincidió en el cuestionamiento al modelo de casting empleado originalmente: “Na! Está mal doblada, no puedes usar influencers para eso, si uno escucha el doblaje gringo entiende por qué”.

Por su parte, el usuario identificado como J, con la cuenta @El_Mago_De_Jos, ofreció una lectura distinta sobre el tono de la distribuidora: “A chinga, ¿hasta cuándo les faltaron al respeto? Hasta en el comunicado de la empresa fueron decentes y no embarraron a nadie. Al final es un negocio, si lo que no gustó a la gente es tan puntual y se puede rehacer, sin problema para salvar a la película”.

El usuario NeoZerion (@NZerion) planteó que el verdadero afectado por la polémica es el público, no el elenco removido: “La verdad? Está bien que vayan a cambiar las voces. No se está faltando el respeto a quienes contrataron. Se faltó el respeto al público”.

Finalmente, el usuario Flavio Velasco (@FlavioVelasco1) resumió en una pregunta directa el contrapunto central de la discusión: “¿Y la falta de respeto hacia el público?”.