EEUU notificó a México “unos días antes” sobre la detención del juez mexicano Benítez Alcántara en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

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El Gobierno de México tuvo conocimiento de la orden de aprehensión contra el juez federal Luis Benítez Alcántara apenas unos días antes de que fuera detenido en Colombia —el domingo 1 de noviembre—, confirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante ‘La Mañanera’ en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas sabían que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había emitido una orden de aprehensión contra el juzgador. También señaló que se había solicitado su detención en México, pero que el funcionario salió del país y posteriormente fue localizado en Bogotá.

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“Se había solicitado su detención aquí. Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia”, expresó.

Al precisar cuándo recibió México la información sobre la orden estadounidense, Sheinbaum descartó que hubiera ocurrido con mucha anticipación.

“Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Unos días antes, no crean que mucho tiempo antes, fue unos días antes de su detención”, puntualizó.

La presidenta pidió que el Gabinete de Seguridad proporcione más detalles sobre la indagatoria y las circunstancias del caso, además de que el propio Poder Judicial de la Federación informe sobre la situación del juez.

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“Que nos informe el Gabinete de Seguridad”, agregó al referirse a las investigaciones relacionadas con el juzgador.

Sobre un posible acuerdo de colaboración relacionado con el procedimiento, indicó que tendría que establecerse un diálogo institucional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La declaración ocurre después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara que solicitará la extradición de Benítez Alcántara desde Colombia para trasladarlo ante una corte federal del Distrito Central de California, donde enfrenta nueve cargos relacionados con su presunta intervención para favorecer a un integrante de una organización internacional de narcotráfico.

Un operativo coordinado con el FBI en Colombia: así cayó el juez

Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el domingo 1 de noviembre de 2026 en Bogotá, Colombia, durante una operación en la que participaron autoridades colombianas y agentes estadounidenses.

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El arresto fue dado a conocer públicamente el jueves 5 de noviembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que identificó al funcionario como un exjuez de distrito de la Ciudad de México acusado de utilizar su cargo para ayudar a Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado de formar parte de la estructura criminal encabezada por Ryan James Wedding.

La detención se realizó mediante la cooperación de la Policía Nacional de Colombia, el FBI y otras agencias de investigación, el domingo 1 de noviembre. (Crédito: Departamento de Justicia de EEUU)

La detención se realizó mediante la cooperación de la Policía Nacional de Colombia, el FBI y otras agencias de investigación. El Departamento de Justicia señaló que su oficina de asuntos internacionales y el agregado judicial estadounidense en Bogotá trabajaron con el Gobierno colombiano para concretar la captura.

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Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México. Su nombre quedó relacionado con la investigación estadounidense después de que un gran jurado federal presentara una segunda acusación sustitutiva el 4 de septiembre de 2026.

La acusación contiene nueve cargos por complicidad posterior a la comisión de delitos, una figura que contempla la presunta ayuda a una persona que cometió un ilícito para impedir o dificultar su aprehensión, juicio o castigo.

Estados Unidos sostiene que el juzgador recibió dos millones de dólares a cambio de conceder libertad bajo fianza y ordenar la liberación de Andrew Clark, quien se encontraba detenido en México mientras avanzaba un procedimiento de extradición solicitado por Washington.

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Los dos millones de dólares que habría recibido por liberar a Andrew Clark

La investigación estadounidense sitúa los hechos principales entre octubre de 2024 y febrero de 2025, cuando Andrew Clark fue detenido en México por acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el canadiense era considerado el segundo al mando de la organización de Ryan Wedding y enfrentaba un procedimiento para ser extraditado a Estados Unidos.

Wedding fue capturado el pasado jueves 22 de enero. (Jovani Pérez/Infobae)

En noviembre de 2024, el Gobierno estadounidense presentó formalmente la solicitud de extradición de Clark. El expediente quedó bajo la supervisión de Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez de distrito en la capital mexicana.

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La acusación sostiene que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas para conseguir su liberación. De ese monto, alrededor de dos millones habrían sido destinados al juzgador como pago por las resoluciones que permitirían su salida de prisión.

El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación. Según los fiscales estadounidenses, ese mismo día el juez recibió la totalidad del soborno acordado.

Sin embargo, el canadiense permaneció libre durante poco tiempo: fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde continúa enfrentando el procedimiento penal en su contra.

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El Departamento de Justicia considera que las resoluciones del juez facilitaron que un integrante de alto rango de la organización criminal evitara temporalmente su detención y procesamiento en territorio estadounidense.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales y, de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno. Las acusaciones todavía deberán acreditarse ante las autoridades judiciales correspondientes.

Ryan Wedding, el exatleta olímpico detrás de la investigación

El caso del juez mexicano está relacionado con la investigación internacional contra Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense que representó a su país en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

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Las autoridades estadounidenses lo identificaron como presunto líder de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones y conexiones en Canadá, México, Estados Unidos y Colombia.

Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, que lo relacionó con una estructura criminal señalada de distribuir grandes cargamentos de cocaína y participar en asesinatos e intentos de homicidio para proteger sus operaciones.

Andrew Clark, el canadiense cuya liberación habría sido facilitada por Benítez Alcántara, era considerado uno de sus principales colaboradores y segundo al mando de la organización.

La investigación contra Wedding también alcanzó a personas señaladas de proporcionarle protección, logística y apoyo para mantener sus actividades criminales. El propio Departamento de Justicia informó que el exdeportista fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

Su captura permitió avanzar en otros expedientes relacionados con presuntos integrantes de la estructura, entre ellos el que involucra al juez mexicano.

Tribunal de Disciplina Judicial abrió una investigación contra Benítez Alcántara

En México, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que abrió una investigación de oficio para revisar los señalamientos contra Benítez Alcántara después de que se conociera su detención en Colombia.

El organismo también reveló que el juzgador ya contaba con cuatro investigaciones administrativas en curso ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, derivadas de distintas quejas por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Sin embargo, el Tribunal aclaró que esos expedientes eran independientes de las acusaciones formuladas por Estados Unidos y aseguró que no tenía conocimiento previo de los hechos relacionados con el presunto pago de dos millones de dólares.

La nueva indagatoria busca determinar si las conductas atribuidas al juez pueden constituir faltas administrativas dentro del Poder Judicial de la Federación.

Por separado, la defensa de Benítez Alcántara ha cuestionado que sea trasladado a Estados Unidos para enfrentar el proceso penal. Sus abogados sostienen que cualquier responsabilidad derivada de sus decisiones como funcionario judicial debería investigarse en México.

El martes 10 de noviembre, su equipo legal también manifestó que se opondrá a la extradición y presentó en Colombia un recurso para solicitar su libertad inmediata, al argumentar presuntas irregularidades en el procedimiento de notificación de su captura.