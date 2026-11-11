Doña Alegría explota contra Yeri Mua en La Mansión VIP 2 y afirma que arruinó la carrera de Bellakath

Doña Alegría acusa a Yeri Mua de perjudicar la trayectoria de Katherine Huerta tras el fracaso de sus proyectos musicales conjuntos. (Especial )

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La participante Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, acusó a Yeri Mua de despojar de su música a Katherine Huerta, conocida artísticamente como Bellakath, en La Mansión VIP.

La madre del conductor Poncho de Nigris sostuvo que la colaboración entre ambas cantantes derivó en el estancamiento profesional de la reguetonera.

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Doña Alegría, aseguró que la creadora de contenido veracruzana traicionó a la intérprete de “Gatita”. El desencuentro entre las dos figuras del reguetón mexicano comenzó tras acuerdos laborales no concretados y disputas por lanzamientos musicales conjuntos.

Durante una charla con otros habitantes de la residencia, Guajardo afirmó que la sociedad artística resultó perjudicial para Bellakath.

La concursante señaló que la pérdida de control sobre temas musicales orilló a Bellakath a buscar espacios en realities tras una reducción en sus contratos comerciales.

Doña Alegría señaló que Bellakath perdió canciones tras asociarse con Yeri Mua

Frente a las cámaras del proyecto producido por el creador de contenido HotSpanish, Guajardo describió la relación entre ambas figuras como un retroceso para Huerta. La habitante aseguró que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa de Bellakath.

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Guajardo formuló acusaciones directas sobre el reparto del repertorio sonoro. En la conversación la regiomontana sostuvo: “Le quitó todo”, en referencia directa al material discográfico y las composiciones que ambas planearon lanzar en plataformas digitales.

La concursante detalló las consecuencias económicas y profesionales de ese acuerdo. Guajardo señaló textualmente: “La fregó, la reventó”, al explicar la situación en la que quedó la cantante mexiquense tras disolver los proyectos compartidos que mantenían ante el público.

Bellakath confirmó previamente dentro del mismo espacio que no planea reconciliarse con la veracruzana. La cantante argumentó que existió una ruptura de confianza definitiva, lo que canceló de forma permanente cualquier posibilidad de relanzar colaboraciones o presentaciones compartidas en escenarios del país.

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Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

La rivalidad entre Bellakath y Yeri Mua comenzó por desacuerdos musicales y ataques en redes

El distanciamiento entre ambas exponentes del reguetón mexicano inició tras el anuncio de una colaboración musical que nunca llegó a publicarse. Diferencias creativas y desacuerdos en la autoría de las maquetas frenaron el proyecto conjunto de manera definitiva.

La disputa escaló de inmediato al terreno digital a través de la red social X e Instagram. Bellakath acusó a Yeri Mua de recurrir al uso excesivo de autotune y carecer de talento vocal, mientras la veracruzana respondió con descalificaciones sobre el aspecto físico y las cirugías estéticas de su colega.

A pesar de que ambas intentaron matizar el conflicto con disculpas temporales, las indirectas continuaron en transmisiones en vivo y conciertos. La ruptura total se consolidó cuando Huerta descartó cualquier posibilidad de tregua al señalar faltas de lealtad en acuerdos laborales previos.

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Bellakath rechazó cualquier reconciliación con Yeri Mua durante una dinámica en La Mansión VIP 2, tras acusarla de traición y cuestionar su salud mental. (Especial )

Doña Alegría descalificó el trabajo musical de Yeri Mua

Doña Alegría lanzó descalificaciones directas hacia Yeri Mua y señaló que la fama musical de Bellakath experimenta una caída de audiencia y que esa baja de reproducciones la empuja a involucrarse en controversias públicas con otras figuras del espectáculo.

La participante empleó calificativos despectivos al referirse a la conducta de Yeri Mua. Durante el intercambio de opiniones con sus compañeros, la habitante señaló: “Es una perra”, al cuestionar las intenciones profesionales de la joven veracruzana dentro del medio artístico nacional.

Guajardo sostuvo que la presencia de Bellakath en realities responde a la necesidad de mantener exposición pública. De acuerdo con su testimonio, la intérprete busca confrontaciones deliberadas ante el descenso en el impacto de sus sencillos recientes en plataformas de reproducción.

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La plática dentro de la casa incluyó señalamientos sobre posibles enfrentamientos con la modelo Karely Ruiz, señalando que las fricciones públicas buscan generar atención.

Doña Alegría cuestiona el impacto musical de la intérprete veracruzana y afirma que recurre a polémicas para mantenerse en el ojo público. (Captura de pantalla )

Los ingresos en plataformas de suscripción generaron debate en La Mansión VIP 2

La conversación derivó en preguntas sobre los modelos de negocio digitales de las celebridades de internet. Guajardo cuestionó si las cantantes involucradas en la disputa generan ganancias a través de perfiles de contenido exclusivo por suscripción mensual.

Los participantes abordaron el caso de Karely Ruiz y Cintia Cossio, modelos que se encuentran dentro del reality y han señalado generar grandes cantidades de dinero gracias a sus plataformas exclusivas.

Guajardo mencionó el caso especifico de la creadora proveniente de Colombia, Cossio ha mencionado que acumula propiedades inmobiliarias, vehículos y ranchos de gran extensión mediante los cobros obtenidos en OnlyFans.

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Cossio ha mencionado que acumula propiedades inmobiliarias, vehículos y ranchos de gran extensión mediante los cobros obtenidos en OnlyFans. @soycintiacossio/ Instagram

Guajardo calificó de desmedidas las cifras que perciben las modelos en dichos sitios web. Doña Alegría cuestionó los montos económicos que los usuarios desembolsan regularmente para acceder a fotografías y grabaciones explícitas de las celebridades en las redes.

El intercambio sobre los ingresos de las creadoras de contenido concluyó la plática entre los habitantes en la sala.

Doña Alegría permanece en competencia activa dentro de la segunda edición de La Mansión VIP tras su ingreso a la residencia el domingo 8 de noviembre. Su estancia continúa registrando interacciones y debates constantes con el resto de los participantes del encierro.

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