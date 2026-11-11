México

Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco

El debate entre legisladores ha incluido hasta a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Diputados de oposición critican colusión de MC con Morena por voto a favor del PPEF 2027. (Crédito: PAN)
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Las y los diputados se encuentran en sesión maratónica por la discusión en lo particular del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, la cual contempla mil 733 reservas por desahogar.

Con un sala de sesiones semi vacía y con varios ponentes en fila, el debate en lo particular se reanudó la mañana de este martes, donde legisladores de todos los partidos se han subido a la tribuna para exponer disgustos, afinidades y señalamientos en contra de uno u otro partido; además, como ya se ha hecho costumbre, diputados del oficialismo han retirado sus reservas luego de dar su discurso.

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El dictamen en lo general fue aprobado la noche del pasado 9 de noviembre, donde avalaron un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Un día después arrancó la discusión en lo particular, previendo que concluya el miércoles a medio día.

Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)
Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)

El debate contempla a 560 oradores y una discusión que superará las 24 horas, sin embargo, las bancadas no contemplan realizar cambios al dictamen, alrededor de las 9:08 horas, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, reanudó la sesión ordinaria.

Oficialismo y oposición proponen nuevo recorte al INE

Pese a que los ponentes tienen solo 3 minutos para hablar frente a tribuna, los temas han sido vastos, entre los que destacan el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien antes de pasar a la discusión en lo particular se aprobó un recorte de 6 mil millones de pesos.

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Adicional a esto, el morenista osé Armando Fernández Samaniego presentó una reserva para un tercer recorte al INE, el cual dejaría la partida en 356 mil 774 millones 541 mil 672 pesos. La propuesta pretende dirigir esos recursos al ramo 11 Educación Pública.

El Partido Acción Nacional (PAN) también presentó una reserva que no se aprobó para recortar 5 mil millones de pesos al INE, solicitando que sean asignados a Conagua y a la Secretaría de Economía.

Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)
Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)

Salud y el problema de agua en Jalisco también fueron materia de debate

Una de las que presentó más de 20 reservas fue la diputada Margarita Zavala, quien comentó que sus propuestas exigen “mayores recursos para salud, educación, estancias infantiles, personas con discapacidad, igualdad y derechos laborales, así como para las familias de nuestros militares”.

Su compañero de bancada, Alan Sahir Márquez, destacó la falta de presupuesto en materia de salud, además, acusó a Movimiento Ciudadano de coludirse con Morena para respaldar un “presupuesto deficiente”.

Movimiento Ciudadano defendió su voto a favor, en respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El emecista Eduardo Gaona Domínguez reconoció la alianza con el oficialismo “cuando se trata de beneficiar al pueblo de México”.

Destacó la problemática de agua en Jalisco, donde “miles de familias han enfrentado durante años problemas de abasto y de calidad de agua, hoy reconocemos la disposición de la presidenta de la República y del gobernador Pablo Lemus para alcanzar un acuerdo que contempla la reasignación de 6 mil 500 millones de pesos”.

Un hombre de traje negro y una mujer de chaqueta azul marino estrechan las manos frente a un fondo gráfico con un retrato histórico
La presidenta Claudia Sheinbaum saluda al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de las gestiones sobre el abastecimiento de agua para Guadalajara. (@PabloLemusN)

El PRI rechaza reservas de Morena y aliados

El debate subió de tono con participaciones como la de la priista Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, quien inició su discurso asegurando que los mejores gobiernos son los de Durango y Coahuila, en manos del tricolor.

“Ya estamos cansados de que suben y nada más retiran las reservas, entonces para que suben a decir tanta pendejada, ¿nada más para que los escuchemos?”, señaló la legisladora priista, quien destacó la trayectoria de su líder Alejandro Moreno Cárdenas: “En 2027 se van todos a la chingada”.

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