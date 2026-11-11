Derechos pensionarios del IMSS: quiénes pueden reclamar el pago tras la muerte del asegurado

La Ley del Seguro Social exige un mínimo de 150 semanas cotizadas para otorgar estas pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El IMSS otorga tres tipos de pensión a familiares de un asegurado o pensionado que fallece: viudez, orfandad y ascendencia, conforme a la Ley del Seguro Social (LSS) vigente en 2026.

El trámite depende del parentesco con la persona fallecida y de las semanas de cotización acumuladas al momento de la muerte.

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Para que los beneficiarios puedan reclamar cualquiera de estas tres pensiones, el asegurado debe haber tenido un mínimo de 150 semanas de cotización vigentes al momento de morir, salvo que la muerte derive de un riesgo de trabajo, caso en el que no se exige ese periodo.

El requisito de semanas cotizadas no aplica cuando la muerte deriva de un riesgo de trabajo. Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

Pensión de viudez: esposa, esposo o concubinato acreditado

La pensión de viudez corresponde a la esposa o esposo de la persona fallecida asegurada o pensionada en los seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. A falta de cónyuge, el derecho pasa a la concubina o concubinario.

El IMSS precisa que, si existen dos o más personas que se ostenten como cónyuges o concubinas del fallecido, ninguna tiene derecho automático a la pensión.

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La controversia debe dirimirse ante tribunales, que determinan quién posee el derecho legítimo.

Si existen dos cónyuges o concubinas simultáneas, ningún beneficiario recibe la pensión de forma automática.

Para acreditar el concubinato se exige haber vivido con la persona fallecida como pareja durante los cinco años previos a la muerte, o haber procreado o adoptado hijos en común, siempre que ambos permanecieran libres de matrimonio durante ese periodo.

También se reconoce a quien suscribió una unión civil con el asegurado.

Entre los documentos requeridos están el acta de defunción certificada, el acta de matrimonio con vigencia no mayor a 90 días naturales previos a la solicitud, identificación oficial y el estado de cuenta de la Afore correspondiente, con una antigüedad máxima de seis meses, en caso de que el asegurado haya cotizado a partir del 1 de julio de 1997.

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El concubinato se acredita con cinco años de convivencia previos a la muerte del asegurado. REUTERS/Terrazas

Pensión de orfandad: hijos menores y estudiantes hasta los 25 años

Los hijos de la persona asegurada o pensionada fallecida tienen derecho a la pensión de orfandad. La modalidad para menores de 16 años se tramita a través de un representante legal.

Los hijos mayores de 16 y hasta 25 años solo acceden a la pensión si acreditan estar estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional y no ser sujetos del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Los hijos de 16 a 25 años deben acreditar estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen una incapacidad total derivada de enfermedad crónica o discapacidad reciben la pensión mientras persista esa condición, sin límite de edad.

El requisito de 150 semanas cotizadas aplica igual que en la pensión de viudez, salvo en casos de riesgo de trabajo.

Si el fallecimiento corresponde a un riesgo laboral, se exige el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3, expedido por los servicios médicos del Instituto.

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Pensión de ascendientes: solo si no hay cónyuge, hijos o concubina con derecho

La pensión de ascendientes se otorga al padre o a la madre que dependían económicamente del asegurado fallecido, únicamente cuando no existe cónyuge, hijos, concubina o concubinario con derecho a la prestación.

Es la última opción en el orden de prelación que establece el IMSS.

Padre y madre deben acreditar dependencia económica del asegurado o pensionado fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los solicitantes deben acreditar el vínculo filial y la dependencia económica mediante copia certificada de una resolución ejecutoriada emitida por autoridad judicial.

Aplican los mismos requisitos de semanas cotizadas que en los otros dos tipos de pensión.

Ayuda para gastos funerarios y mensualidades no cobradas

Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), los beneficiarios de un asegurado fallecido también pueden solicitar la ayuda para gastos de funeral, equivalente a dos veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha del deceso.

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Ese pago requiere que el asegurado tenga registradas al menos doce semanas de cotización en los nueve meses anteriores a su muerte, salvo que el fallecimiento derive de un riesgo de trabajo.

El plazo para solicitarlo es de un año a partir de la fecha del deceso.

El plazo para solicitar la ayuda de funeral es de un año a partir del fallecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) amplía el orden de beneficiarios cuando no existe cónyuge, hijos o ascendientes con derecho: las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido concurren en la proporción en que dependían de él.

A falta de todos ellos, el IMSS asume el carácter de beneficiario.}

Los familiares también pueden reclamar el pago de mensualidades de pensión no cobradas por el pensionado antes de su muerte, trámite que se presenta ante la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, con la documentación que acredite el parentesco y la identidad del solicitante.

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Las mensualidades no cobradas por un pensionado fallecido también pueden reclamarse ante el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitud de las pensiones: trámite presencial y plazos de resolución

El trámite de pensión por viudez, orfandad o ascendencia se presenta de forma presencial en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar que corresponda al domicilio del solicitante, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Antes de acudir a la ventanilla, el solicitante puede realizar una presolicitud a través del portal del IMSS, paso que agiliza el registro posterior en el módulo.

Los menores de edad deben ser representados por su tutor legal; los mayores de edad presentan la solicitud de forma directa.

La presolicitud en línea agiliza el registro posterior en la ventanilla del IMSS. Foto: IMSS

Entre los documentos generales se exigen identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un documento bancario que acredite el número de cuenta.

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También es necesaria la CLABE a nombre de la persona beneficiaria, requisito que no admite depósitos a cuentas de terceros salvo en casos de menores de edad bajo tutela.

El comprobante de domicilio presentado no debe superar los tres meses de antigüedad. Foto: IMSS

Una vez entregada la documentación completa, el Instituto cuenta con un plazo máximo de 12 días hábiles para emitir la resolución, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción formal de la solicitud.

Para dudas sobre el trámite, el Instituto dispone del Centro de Contacto en el número 800 623 23 23, opción 3, “Pensionados”.