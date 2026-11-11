Delfina Gómez refuerza seguridad del Edomex al poner en operación el helicóptero Black Hawk

Black Hawk policía Edomex SSEM Seguridad (especial)

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La incorporación del helicóptero Black Hawk a las labores de seguridad del Estado de México representa uno de los principales avances en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía estatal.

La aeronave permitirá ampliar las tareas de vigilancia aérea, reconocimiento territorial y apoyo a los elementos desplegados en tierra, en una estrategia que también contempla la renovación del parque vehicular de las corporaciones municipales.

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Esta aeronave, puesta en operación en junio de 2026, tuvo una inversión de 170 millones de pesos, donde se incluía el costo de todo el equipo, desde el helibalde, el área de soga rápida, la renovación del hangar.

Con esta adquisición se busca la reducción de tiempo de traslado, sobre todo en la zona sur de la entidad, ya que desde Toluca a la zona de Tejupilco, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, Valle de Bravo, se pueden hacer de 2 a 3 horas de recorrido, con este helicóptero se harían alrededor de 25 minutos y podrá transportar a más de 20 elementos.

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El Black Hawk sumaba en sus inicios 16 vuelos en tareas de reconocimiento, búsqueda y ubicación de objetivos.

Entregan patrullas

Entrega de 125 patrullas en el Edomex (Gob. Edomex)

En este contexto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó 125 patrullas a 75 municipios mexiquenses, adquiridas con una inversión de 69.1 millones de pesos provenientes de recursos federales, con el objetivo de mejorar la presencia policial, prevenir delitos y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El equipamiento está integrado por 42 automóviles tipo sedán, 52 camionetas pick-up y 31 cuatrimotos, financiados mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

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Durante la entrega, la mandataria destacó que estas unidades representan una inversión destinada a mejorar las condiciones de seguridad de las familias mexiquenses.

Delfina Gómez entrega patrullas y anuncia acciones de seguridad

Durante el acto, Delfina Gómez también destacó otras acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad en el Estado de México, entre ellas la modernización del C5 de Toluca y la inauguración del Centro de Comando en Tiempo Real.

Asimismo, informó sobre el inicio de la construcción del Centro Comunitario México Imparable, en Nezahualcóyotl, como parte de la estrategia para atender las causas de la violencia, en coordinación con el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

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Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo explicó que los vehículos serán destinados a labores de prevención presencial, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones en sus respectivas comunidades.

El secretario reiteró que se mantendrá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y brindar mayor protección a las familias mexiquenses.

Estado de México se suma a entidades con helicópteros Black Hawk

Black Hawk policía Edomex SSEM Seguridad (especial)

La aeronave Sikorsky UH-60 Black Hawk forma parte del equipamiento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y representa una herramienta para ampliar las capacidades de vigilancia y despliegue de las corporaciones.

Su incorporación fue presentada en junio de 2026 en las instalaciones del C5 de Toluca. Posteriormente, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que había realizado vuelos de reconocimiento en distintas regiones de la entidad.

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De acuerdo con reportes sobre su operación, el helicóptero ha participado en recorridos por las zonas oriente, sur y nororiente, con tareas de reconocimiento aéreo, búsqueda de posibles campamentos y localización de objetivos para apoyar intervenciones policiales desde tierra.

El Black Hawk es un helicóptero utilitario de fabricación estadounidense, diseñado para transportar personal y carga, realizar operaciones especiales, apoyar labores de búsqueda y rescate y efectuar evacuaciones médicas.

Helicóptero Black Hawk UH-60L. Crédito: Defensa

Su capacidad para cubrir distancias importantes y trasladar elementos tácticos permite que las corporaciones tengan una alternativa de respuesta en zonas de difícil acceso, además de facilitar la supervisión de operativos y la coordinación entre distintas unidades.

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El Estado de México no es la única entidad que dispone de este tipo de aeronaves. Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Chiapas, también han incorporado helicópteros Black Hawk a sus estrategias de seguridad.

Nuevo León presentó su primer Black Hawk en octubre de 2023 y en mayo de 2026 incorporó un segundo helicóptero de este modelo. Con ello, Fuerza Civil amplió su flota aérea a 11 aeronaves, de las cuales dos son Black Hawk.

En Jalisco, estas aeronaves también participan en intervenciones de seguridad. En agosto de 2026, se documentó un operativo en el municipio de Ameca para detener a un hombre buscado por autoridades estadounidenses.

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Chiapas es otra entidad que dispone de un Black Hawk, en marzo de 2026 que el secretario de Seguridad estatal, Óscar Aparicio Avendaño, utilizaba esta aeronave en operativos contra grupos delictivos, incluido uno en el que fue detenido un presunto jefe de plaza.

Por su parte, Zacatecas incorporó un Black Hawk a su estrategia de seguridad y anunció la ampliación de su flota aérea.

La importancia de estos helicópteros radica en que permiten complementar los despliegues terrestres. Su capacidad de transporte, reconocimiento y apoyo a operaciones especiales puede facilitar la localización de objetivos, la movilización de personal y la atención de emergencias en regiones de difícil acceso.

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La importancia de estas aeronaves es tal que el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk a México, por mil 75 millones de dólares.

La operación contempla equipamiento, sistemas de navegación y tecnología de rescate, aunque todavía está sujeta a negociaciones.