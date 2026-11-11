De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

Un operativo encabezado por la Marina derivó en la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, el pasado 8 de noviembre. (Crédito: Reuters)

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Los hermanos Ramón Ángel y Rafael Álvarez Ayala, identificados como R1 y R2, respectivamente, pasaron de ser señalados como operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a encabezar una estructura criminal con presencia en Michoacán y Jalisco.

Conocida como Los Rs, esta célula fue identificada por autoridades federales como una organización regional que coordinaba actividades de narcotráfico, suministro de armas, extorsión y agresiones contra grupos rivales.

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El historial de ambos se remonta a 2012, cuando fueron detenidos durante operativos militares en Guadalajara y Zapopan. Desde entonces, sus nombres aparecieron en investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada y hechos violentos atribuidos al CJNG. Más de una década después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos los identificó como comandantes regionales del cártel en Michoacán y presentó cargos contra ambos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.

La captura de Ramón, alias R1, el 30 de julio de 2026, dejó a su hermano Rafael como posible sucesor al frente de Los Rs. Sin embargo, R2 también fue detenido el 8 de noviembre en Zapopan, durante un operativo de la Secretaría de Marina en el que participaron otras instituciones federales.

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Los antecedentes de Los Rs dentro del CJNG se remontan a 2012

Los primeros registros públicos de los hermanos Álvarez Ayala dentro del CJNG datan del 6 de septiembre de 2012, cuando elementos del Ejército realizaron dos operativos simultáneos en Guadalajara y Zapopan que derivaron en la detención de Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

En aquella época, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó a Ramón, conocido como R1, como uno de los principales colaboradores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y le atribuyó funciones de coordinación de acciones contra grupos rivales y de expansión territorial hacia Guanajuato y Michoacán.

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. Ambos fueron recapturados en julio y noviembre de 2026. (Crédito: especial)

Rafael, por su parte, era identificado como R2 o El Barbas. Los reportes militares lo ubicaban como lugarteniente y jefe operativo, encargado de dirigir células criminales en Jalisco y proporcionar vehículos para las actividades ilícitas de la organización.

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Ambos también fueron relacionados con los bloqueos e incendios de vehículos registrados en Jalisco y Colima durante 2012, acciones que las autoridades vincularon con la respuesta del grupo criminal a operativos militares contra sus integrantes.

El 27 de junio de 2016, medios de comunicación reportaron que Ramón y Rafael habían recibido sentencias de 20 años de prisión por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud.

Sin embargo, ambos recuperaron su libertad en 2022 después de una serie de recursos judiciales promovidos por sus defensas, de acuerdo con los antecedentes expuestos posteriormente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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La trayectoria de los hermanos volvió a quedar bajo investigación federal después de que las autoridades identificaran nuevamente sus actividades y posibles vínculos con operaciones de narcotráfico, suministro de armas y extorsión.

Los Rs operaban en siete municipios de Michoacán y regiones de Jalisco

El lugar que ocupaba esta estructura dentro del CJNG quedó expuesto el 31 de julio de 2026, cuando García Harfuch informó sobre la captura de R1 y detalló las zonas donde operaba la célula.

En Michoacán, las autoridades ubicaron sus actividades en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio. En Jalisco, su presencia se extendía a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de la entidad.

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Tras un operativo de la Marina se registró un enfrentamiento en el que fue detenido Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG. (Crédito: especial)

La distribución territorial permitía a Los Rs mantener operaciones en distintas zonas del occidente mexicano, con actividades relacionadas tanto con el trasiego de drogas como con el control de economías locales.

García Harfuch explicó que la estructura coordinaba el suministro de armas y municiones, además de actividades de narcotráfico y agresiones contra integrantes de organizaciones rivales. También señaló que sus integrantes estaban relacionados con extorsiones y cobros de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y empresas de servicios.

Las investigaciones también identificaron actividades vinculadas con secuestros, privaciones ilegales de la libertad y homicidios. En este sentido, Los Rs no eran presentados únicamente como un grupo dedicado al traslado de drogas, sino como una estructura con capacidad para mantener presencia territorial y obtener recursos mediante distintos delitos.

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Estados Unidos identificó a R1 y R2 como comandantes regionales del CJNG

El 26 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que un gran jurado federal del Distrito de Columbia había presentado una acusación contra Ramón y Rafael Álvarez Ayala.

En el expediente, ambos fueron identificados como comandantes regionales del CJNG en Michoacán y señalados por conspirar para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina destinados a su importación a Estados Unidos.

La acusación abarca actividades que presuntamente ocurrieron entre 2004 y diciembre de 2023. También incluye cargos relacionados con el uso, portación y disparo de armas de fuego, entre ellas una ametralladora, para facilitar las operaciones de narcotráfico.

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De ser declarados culpables, los hermanos podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

El señalamiento estadounidense aporta otro elemento sobre la posición de Los Rs dentro del CJNG: sus integrantes no solamente tenían presencia en municipios mexicanos, sino que las autoridades los ubicaron entre los mandos regionales relacionados con el suministro de drogas hacia el mercado estadounidense.

R1 encabezaba la célula hasta su detención en julio de 2026

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala ocurrió el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército.

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Un día después, García Harfuch explicó que R1 encabezaba la estructura criminal y que Rafael podía convertirse en su relevo. El funcionario también advirtió que Los Rs conservaban otros mandos y capacidad para continuar sus operaciones.

La detención de Ramón tuvo relevancia adicional por la investigación del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El secretario de Seguridad lo señaló como presunto responsable de decidir, planear y financiar el homicidio. Entre los elementos que sustentaron esa línea de investigación mencionó análisis de teléfonos celulares, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas judicialmente.

La investigación también relacionó a integrantes de la estructura con el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

La detención de R2 dejó bajo custodia a otro de los principales mandos de Los Rs

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el 8 de noviembre de 2026 en Zapopan, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, en coordinación con la SSPC y con apoyo del Ejército.

El operativo fue encabezado por la Marina, pero también participaron fuerzas federales y estatales. En la imagen, un elemento de la Guardia Nacional. (Crédito: Reuters)

La localización del presunto mando fue posible mediante trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que R2 y un elemento naval resultaron heridos. Además de Rafael, fueron detenidas otras 19 personas, entre ellas presuntos integrantes de su círculo de seguridad y otros colaboradores, aunque también se ha reportado la aprehensión de personal del restaurante y de integrantes de un grupo musical que amenizaba la reunión al momento del operativo.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán y es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

Con la captura de R2, los dos hermanos identificados como principales dirigentes de Los Rs quedaron bajo custodia. No obstante, la operación no significa necesariamente que la estructura haya desaparecido: desde julio, García Harfuch había advertido que la célula contaba con otros mandos y capacidad operativa.

La posición regional que alcanzaron Los Rs dentro del CJNG, su presencia en municipios de Michoacán y Jalisco y las actividades que les atribuyen las autoridades explican por qué las investigaciones no se limitan a las capturas de R1 y R2. El seguimiento de sus operadores territoriales, redes financieras y posibles relevos será determinante para establecer qué tanto afectaron estas detenciones a la organización.