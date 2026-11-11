De dirigir centros de lavado de dinero al secuestro de migrantes: así operaba “Beto Leyva”, cercano a “La Rana” y “El Aquiles” del CDS

El operador criminal cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos. Foto: X/@OHarfuch

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José Alberto Leyva, alias “Beto Leyva”, fue detenido por elementos de seguridad federal en la ciudad de Tijuana, Baja California, derivado de investigaciones y con la colaboración de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Su captura se derivó de la ejecución de órdenes de cateo en la ciudad fronteriza, luego de que las autoridades identificaron su zona de movilidad y sitios frecuentados.

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De acuerdo con las indagatorias, “Beto Leyva” era una persona de confianza de los hermanos René Arzate García, alias “La Rana”, y de Alfonso Arzate, alias “El Aquiles”, quienes lideran una facción del Cártel de Sinaloa afín a Los Mayos.

Dicha facción, conocida también como la de “Los Aquiles”, es señalada por dedicarse al tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y hechos violentos en los estados de Sinaloa, Baja California y Durango.

De secuestrar migrantes a dirigir las operaciones de lavado de dinero: los crímenes de “Beto Leyva” que llevaron a su captura

José Alberto Leyva fue arrestado durante la ejecución de cateos en Tijuana. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que “Beto Leyva” coordinaba el tráfico de migrantes desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, en los Estados Unidos. Pero sus actividades delictivas se extendían incluso al lavado de dinero y el ingreso de armas de fuego.

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Datos obtenidos por Infobae México refieren que José Alberto Leyva tenía como zona de operaciones Choix y Los Mochis, en Sinaloa, así como Tijuana, en Baja California.

Sus actividades delictivas iban desde el control de negocios en Tijuana usados como fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate García. Además, operaba una red dentro de los Estados Unidos para obtener armas de fuego y vehículos robados que eran proporcionados a la organización criminal para llevar a cabo operaciones tácticas.

No se trata de la primera detención de “Beto Leyva”, ya que en el año 2007 fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en El Cajón, California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados.

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Foto: Departamento de Estado de EEUU

Además, el operador de los hermanos Arzate cuenta con una orden federal de arresto activa emitida por el Servicio de Alguaciles de EEUU por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

Los hermanos Arzate García son buscados por EEUU: ofrecen recompensa de hasta 10 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos Arzate García para quien brinde información que permita su captura.

Según las autoridades de ese país, los hermanos han controlado la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, esto al mantener alianzas estratégicas y una influencia local que incluye la corrupción política y policial.

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El 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

En febrero pasado, René Arzate García, alias “La Rana”, fue acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material al terrorismo con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con documentos judiciales, “La Rana” dirige las operaciones de narcotráfico del cártel en Tijuana y los municipios aledaños, además de estar implicado en la importación de drogas a EEUU.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por ser violento y estar relacionado con las operaciones represivas para el Cártel de Sinaloa, como lo son la comisión de secuestros u homicidios.

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En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una red de operadores de los hermanos Arzate García, identificados como Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC

Según las autoridades de ese país, los tres operadores de los hermanos Arzate se dedican a cometer actos de violencia y gestionar la producción y transporte de narcóticos a EEUU.