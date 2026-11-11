México

De dirigir centros de lavado de dinero al secuestro de migrantes: así operaba “Beto Leyva”, cercano a “La Rana” y “El Aquiles” del CDS

José Alberto Leyva es identificado como persona de confianza de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, y quien operaba en dos estados del país

Detenido Beto Leyva en Tijuana Cártel de Sinaloa
El operador criminal cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos. Foto: X/@OHarfuch
Guardar

José Alberto Leyva, alias “Beto Leyva”, fue detenido por elementos de seguridad federal en la ciudad de Tijuana, Baja California, derivado de investigaciones y con la colaboración de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Su captura se derivó de la ejecución de órdenes de cateo en la ciudad fronteriza, luego de que las autoridades identificaron su zona de movilidad y sitios frecuentados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las indagatorias, “Beto Leyva” era una persona de confianza de los hermanos René Arzate García, alias “La Rana”, y de Alfonso Arzate, alias “El Aquiles”, quienes lideran una facción del Cártel de Sinaloa afín a Los Mayos.

Dicha facción, conocida también como la de “Los Aquiles”, es señalada por dedicarse al tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y hechos violentos en los estados de Sinaloa, Baja California y Durango.

De secuestrar migrantes a dirigir las operaciones de lavado de dinero: los crímenes de “Beto Leyva” que llevaron a su captura

Detenido "Beto Leyva" en Tijuana CDS
José Alberto Leyva fue arrestado durante la ejecución de cateos en Tijuana. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que “Beto Leyva” coordinaba el tráfico de migrantes desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, en los Estados Unidos. Pero sus actividades delictivas se extendían incluso al lavado de dinero y el ingreso de armas de fuego.

PUBLICIDAD

Datos obtenidos por Infobae México refieren que José Alberto Leyva tenía como zona de operaciones Choix y Los Mochis, en Sinaloa, así como Tijuana, en Baja California.

Sus actividades delictivas iban desde el control de negocios en Tijuana usados como fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate García. Además, operaba una red dentro de los Estados Unidos para obtener armas de fuego y vehículos robados que eran proporcionados a la organización criminal para llevar a cabo operaciones tácticas.

No se trata de la primera detención de “Beto Leyva”, ya que en el año 2007 fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en El Cajón, California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados.

Hermanos Arzate García del Cártel de Sinaloa recompensa
Foto: Departamento de Estado de EEUU

Además, el operador de los hermanos Arzate cuenta con una orden federal de arresto activa emitida por el Servicio de Alguaciles de EEUU por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

Los hermanos Arzate García son buscados por EEUU: ofrecen recompensa de hasta 10 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos Arzate García para quien brinde información que permita su captura.

Según las autoridades de ese país, los hermanos han controlado la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, esto al mantener alianzas estratégicas y una influencia local que incluye la corrupción política y policial.

El 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI
El 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

En febrero pasado, René Arzate García, alias “La Rana”, fue acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material al terrorismo con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con documentos judiciales, “La Rana” dirige las operaciones de narcotráfico del cártel en Tijuana y los municipios aledaños, además de estar implicado en la importación de drogas a EEUU.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por ser violento y estar relacionado con las operaciones represivas para el Cártel de Sinaloa, como lo son la comisión de secuestros u homicidios.

En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una red de operadores de los hermanos Arzate García, identificados como Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC
El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC

Según las autoridades de ese país, los tres operadores de los hermanos Arzate se dedican a cometer actos de violencia y gestionar la producción y transporte de narcóticos a EEUU.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaTijuanadetenidoBaja Californiatráfico de migranteslavado de dineroLa RanaEl AquilesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

El líder de Los Rs también sufrió fracturas en el antebrazo derecho y el fémur izquierdo durante el operativo de la Marina en Zapopan; el periodista Óscar Balderas explicó cómo las secuelas de un enfrentamiento pueden convertirse en una condena de por vida para los integrantes del crimen organizado

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

SOMOS formaliza denuncia contra Claudia Sheinbaum y acusa injerencia presidencial rumbo a 2027: “Saque las manos de las elecciones”

El partido de oposición anunció que también denunciaría a otros integrantes del gobierno federal

SOMOS formaliza denuncia contra Claudia Sheinbaum y acusa injerencia presidencial rumbo a 2027: “Saque las manos de las elecciones”

México lidera el abandono de perros y gatos en América Latina: UNAM pide reconocer a los animales como seres sintientes

La académica de la máxima casa de estudios, Aida del Carmen San Vicente, advierte enfermedades zoonóticas y agresiones a transeúntes derivadas del abandono animal en el territorio nacional

México lidera el abandono de perros y gatos en América Latina: UNAM pide reconocer a los animales como seres sintientes

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

El español prepara un espectáculo de dos horas y media con 42 canciones y apuesta por reencontrarse con sus seguidores mexicanos en un formato más cercano

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

Capturan en Tijuana a “Beto Leyva”, coordinador del tráfico de personas hacia EEUU para el Cártel de Sinaloa

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

Fuerzas federales detienen a dos líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas: hay catorce arrestados

ENTRETENIMIENTO

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

La Feria del Frijol vuelve a Los Pinos con antojitos, música en vivo y proyecciones gratis

Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis

Christian Nodal bloquea a su club de fans y explica la razón

Quién es la mexicana que enamoró a Jordi Wild, el famoso presentador español que fue plantado por Santiago Abascal

DEPORTES

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez? Dos reconocidos pugilistas internacionales ya alzan la mano

Jorge Martínez sube al podio dentro del taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Rafa Márquez rompe con la base de Javier Aguirre: los mundialistas que ya no tienen lugar en la Selección Mexicana

Precios del GP de México 2027 reportan un incremento significativo respecto a la edición de este año