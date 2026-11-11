¿Cuánto ganó Anahí por los más de 15 millones de discos que vendió con RBD? Su respuesta dejó sorprendidos a todos (Instagram/@anahi)

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Anahí no reveló cuánto dinero ganó por las ventas superiores a 15 millones de discos de RBD durante una emisión de Mentes únicas de Imagen Televisión, donde respondió a una pregunta directa sobre sus ingresos.

La cantante evitó dar una cifra, explicó que el trabajo artístico debía tener una remuneración justa y recomendó administrar e invertir los recursos para proteger el futuro de los hijos.

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La pregunta surgió durante una ronda con participantes del programa. Uno de ellos le planteó: “¿Cuánto dinero ganaste después de vender los quince millones de discos?”. La intérprete reaccionó con sorpresa y dejó claro que no ofrecería un cálculo sobre las ganancias que habría recibido durante la etapa del grupo.

“Ah, caray, ya se está poniendo aquí la cosa”, respondió Anahí. Después sostuvo que ya no recordaba cuánto habría ganado después de aquella cifra de ventas, aunque vinculó sus ingresos con los años de trabajo que acumuló desde que comenzó su carrera.

Anahí no reveló una cifra por las ventas de RBD

La cantante no precisó cuánto dinero habría recibido por regalías, presentaciones, campañas publicitarias, licencias, productos asociados al grupo o contratos derivados de la marca RBD. Tampoco detalló cómo se habrían distribuido los recursos obtenidos por los discos vendidos.

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Anahí sostuvo que una trayectoria artística exigía sacrificios personales. “A lo largo de toda una vida donde trabajas mucho, donde te pierdes de muchas cosas porque le apuestas por tu trabajo y haces todo por tu trabajo y te rompes la cara por tu trabajo, lógicamente todos merecemos ser bien remunerados por nuestro trabajo”, expresó.

La exintegrante de RBD planteó que el pago económico debía corresponder con el esfuerzo invertido en una actividad profesional. “Si no es así, cámbiate de trabajo, porque quiere decir que por ahí no es”, añadió ante los asistentes.

Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más (Foto: Infobae Méxiuco/ Jovani Pérez)

Su respuesta no despejó el monto exacto que obtuvo durante los años de mayor actividad de RBD. La cifra de más de 15 millones de discos formó parte de la pregunta que recibió en el programa y sirvió como punto de partida para una reflexión sobre el manejo del dinero.

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RBD vendió más de 15 millones de discos, según la pregunta en Imagen Televisión

La conversación recordó la dimensión comercial que alcanzó RBD, agrupación de la que Anahí formó parte junto con Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

El grupo surgió a partir de la telenovela Rebelde, producción en la que sus integrantes llevaron a la música los personajes que interpretaron en pantalla. La banda se convirtió en uno de los proyectos de pop mexicano con mayor presencia en distintos países de América Latina.

Anahí no habló de contratos específicos ni de porcentajes de ganancias. Su respuesta se concentró en la responsabilidad de cuidar los ingresos que cada persona obtuvo por su trabajo.

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La cantante sostuvo que los artistas también debían proteger su patrimonio. “Por supuesto que también los artistas debemos de cuidar nuestro dinero, debemos de cuidar nuestras inversiones”, señaló durante la conversación.

Anahí recomendó administrar e invertir los ingresos

La intérprete afirmó que su principal consejo partía de su experiencia laboral desde la niñez. Explicó que una carrera iniciada a temprana edad obligó a tomar decisiones sobre el manejo de recursos y sobre la estabilidad económica a largo plazo.

“El único consejo que yo les daría como alguien que empezó desde muy niña es administrarnos bien, invertir bien, cuidar el futuro”, dijo Anahí.

La cantante no presentó una cifra sobre sus inversiones ni sobre los bienes que habría formado durante su trayectoria. Tampoco indicó si sus ingresos más altos habrían llegado por su carrera como solista, por sus proyectos de televisión o por los años que pasó en RBD.

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Su intervención dejó una postura clara: la venta de millones de discos no debía analizarse sólo desde el dinero recibido en un momento determinado, sino desde la capacidad de sostener y organizar los recursos obtenidos a lo largo de los años.

Anahí recomendó administrar e invertir los ingresos (Captura de pantalla @Anahi)

Manuel y Emiliano aparecieron en el consejo financiero de Anahí

Anahí también llevó la respuesta al terreno familiar. La artista habló de la necesidad de planear el futuro de los hijos y mencionó que las decisiones financieras debían considerar la posibilidad de dejarles estabilidad económica.

“Si tenemos hijos, pensar en nuestros hijos que el día de mañana, ojalá estemos toda su vida, pero si llegamos a faltarles, que ellos estén bien”, expresó.

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La cantante era madre de Manuel y Emiliano, hijos que tuvo con el político Manuel Velasco Coello. Su referencia a ambos formó parte del mensaje que dirigió a los participantes del programa sobre previsión, ahorro y administración patrimonial.

La respuesta de Anahí no ofreció el número que motivó la pregunta, pero sí dejó una recomendación dirigida a quienes comenzaron a trabajar desde jóvenes o recibieron ingresos relevantes durante una etapa temprana de su vida.

Anahí mantuvo una carrera como solista después de RBD

Además de su etapa en RBD, Anahí mantuvo una trayectoria musical como solista. Su carrera discográfica incluyó producciones como Anahí, ¿Hoy es mañana?, Anclado en mi corazón, Baby Blue, Mia Colucci, Una rebelde en solitario, Mi delirio e Inesperado.

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La cantante combinó su trabajo en la música con proyectos de televisión desde que era niña. Esa experiencia fue la base de la recomendación que dio durante Mentes únicas, donde presentó la administración de dinero como una tarea que debía acompañar al éxito profesional.

Durante la emisión de Imagen Televisión, Anahí no confirmó cuánto ganó por las ventas de RBD. La artista respondió que había privilegiado el cuidado de sus ingresos, sus inversiones y la estabilidad económica de Manuel y Emiliano.