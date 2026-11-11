Cuánto costaría en pesos mexicanos ir a Coachella 2027: Dua Lipa, Daddy Yankee, Tame Impala y más estarán (RS)

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Coachella 2027 representó un gasto estimado de entre $29,000 y más de $50,000 pesos mexicanos para asistentes que viajaron desde México, de acuerdo con los precios anunciados para boletos, una referencia de tarifas de 2026 y cotizaciones variables de vuelos, hospedaje, alimentos y traslados.

El festival quedó programado para los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027 en Indio, California, con Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee entre los nombres principales.

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El presupuesto de $11,000 pesos que circuló como referencia no alcanzó para cubrir un viaje completo desde México. Esa cantidad apenas se aproximó al costo de un boleto general de Coachella 2026 sin traslado incluido, cuando el pase más barato osciló entre 549 y 649 dólares.

Para 2027, el precio anunciado para el pase general con acceso al shuttle partió de 779 dólares, más un cargo de servicio de 50 dólares. Con el tipo de cambio FIX de 18.6678 pesos por dólar publicado por Banco de México este 11 de noviembre de 2026, ese gasto equivalió a cerca de $15,500 pesos antes de considerar vuelos, hospedaje y comidas. El tipo de cambio en bancos, tarjetas y casas de cambio pudo haber sido distinto.

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Los boletos de Coachella 2027 partieron de $15,500 pesos con shuttle

(RS)

La venta general de pases quedó anunciada para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas del Pacífico. El costo base de 779 dólares correspondió a la admisión general con servicio de shuttle durante los tres días del festival.

Con la conversión de 18.6678 pesos por dólar, el boleto general y su tarifa de servicio representaron alrededor de $15,486 pesos. La cifra pudo aumentar debido al tipo de cambio aplicado por el banco, comisiones de compra internacional y cargos de la plataforma de boletaje.

Los pases VIP partieron de 1,399 dólares para el primer fin de semana y de 1,349 dólares para el segundo. Con sus respectivos cargos de servicio, la compra se acercó a $28,500 pesos para Weekend 1 y a $27,600 pesos para Weekend 2.

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La diferencia entre fines de semana respondió a las fases de venta y a la demanda. En la edición 2026, el primer fin de semana tuvo precios superiores al segundo. El pase general arrancó en 649 dólares para Weekend 1 y en 549 dólares para Weekend 2; los boletos VIP comenzaron en 1,299 y 1,199 dólares, respectivamente.

Un viaje desde Ciudad de México pudo superar los $30,000 pesos

Una estimación de gasto moderado desde la Ciudad de México incluyó el boleto general, un vuelo redondo a Los Ángeles, hospedaje compartido, alimentos y transporte terrestre. Bajo ese escenario, el presupuesto partió de aproximadamente $30,000 pesos por persona.

El vuelo redondo Ciudad de México-Los Ángeles se había cotizado desde $5,406 pesos en referencias previas, aunque esa tarifa dependió de la anticipación de compra, la aerolínea, el equipaje documentado, las escalas y las fechas exactas. Viajar desde Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana u otra ciudad modificó por completo el cálculo.

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La llegada a Los Ángeles tampoco resolvió el traslado al Empire Polo Club de Indio. El festival se realizó a unas dos horas y media o tres horas por carretera desde LAX, según el tránsito. El gasto pudo incluir shuttle desde el aeropuerto, renta de auto, gasolina, estacionamiento, aplicaciones de transporte o autobuses hacia Palm Springs y el Valle de Coachella.

El transporte local pudo representar entre $1,700 y $3,400 pesos en un presupuesto contenido. El monto varió de acuerdo con el aeropuerto de llegada, la zona del hospedaje, si el asistente compartió vehículo y el acceso a los autobuses oficiales.

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Un viaje desde Ciudad de México pudo superar los $30,000 pesos EFE/Sakography por Isaac Reyes

El hospedaje modificó la mayor parte del presupuesto

El alojamiento constituyó uno de los rubros con mayor variación. Una habitación compartida o una opción reservada con anticipación pudo partir de $3,400 pesos por tres noches, aunque los precios aumentaron en Palm Springs, Indio, La Quinta, Coachella y ciudades cercanas conforme se agotaron las habitaciones.

La alternativa más barata para algunas personas fue acampar dentro del recinto. Para 2027, el car camping se anunció desde 160 dólares más impuestos locales, una cifra cercana a $3,000 pesos antes de cargos. El espacio no incluyó boleto de acceso al festival y exigió llegar en automóvil.

El camping preferente se ofertó desde 420 dólares, mientras que el car camping con conexión eléctrica quedó en 620 dólares, de acuerdo con Coachella 2027 Music Festival Lineup Poster. Esas opciones redujeron el gasto de hotel, pero añadieron costos de renta de vehículo, alimentos, equipo de campamento y gasolina.

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Los paquetes oficiales de hotel integraron pase, hospedaje y transporte local. Esos paquetes ya estuvieron disponibles para ambos fines de semana. El precio final dependió del hotel, el número de huéspedes por habitación y el tipo de admisión elegido.

Comidas y compras elevaron el gasto dentro del festival

La comida, bebidas y mercancía representaron otro gasto variable. Una previsión de $5,100 a $6,800 pesos para tres días cubrió alimentos, agua, bebidas y algunas compras, aunque el monto pudo subir si se incluyeron bebidas alcohólicas, cenas fuera del recinto o mercancía oficial.

Una guía sobre costos de Coachella 2026 calculó que los asistentes gastaron entre 30 y 60 dólares diarios en comida de festival. El mismo reporte señaló que una experiencia completa podía rebasar los 2,000 dólares por persona al sumar entrada, viaje, alojamiento y extras.

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Quienes compraron boletos durante fases tempranas, compartieron hospedaje, viajaron con equipaje ligero y reservaron vuelos con meses de anticipación redujeron el gasto. Quienes recurrieron a reventa, eligieron VIP, reservaron hotel en fechas cercanas o viajaron desde ciudades con menos rutas aéreas enfrentaron cifras mayores.

(Franco Fafasuli)

Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee encabezaron el cartel

El cartel de Coachella 2027 quedó encabezado por Dua Lipa el viernes, Tame Impala el sábado y SZA el domingo. Daddy Yankee recibió un lugar especial en la parte alta del anuncio bajo la leyenda “In the Desert”.

El festival también incluyó a Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Don Toliver, Zara Larsson, Kehlani, Becky G, Dom Dolla, Robyn, Tiësto, Martin Garrix, Kygo, Jisoo, Steve Lacy, MUNA, The Neighbourhood y Empire of the Sun, entre otros artistas.

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La programación se repartió en dos fines de semana con el mismo cartel: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027 en el Empire Polo Club de Indio, California.