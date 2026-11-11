Crista Montes habla de su distanciamiento con Gala y reconoce que se arrepiente de las publicaciones sobre sus hijas: “Lo puse enojada”

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La polémica entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, suma un nuevo capítulo. Durante una entrevista que se transmitió en el programa De Primera Mano, abordó los conflictos familiares que mantienen distanciadas a ambas y respondió a los señalamientos relacionados con el registro del nombre artístico de la cantante, así como a las publicaciones que anteriormente compartió en redes sociales.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando le preguntaron si se arrepentía de haber publicado mensajes descalificatorios relacionados con sus hijas. Crista reconoció que escribió aquellos comentarios mientras estaba molesta, aunque explicó que detrás de sus palabras existía una historia relacionada con los recuerdos que conservaba de la trayectoria artística de Gala.

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“Pues sí, porque lo puse enojada”, admitió al ser cuestionada directamente sobre si lamentaba haber llevado aquella situación a las redes sociales. Su declaración volvió a colocar la relación madre e hija bajo los reflectores.

Crista Montes aclara la polémica por el nombre artístico de Gala

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Otro tema que abordó durante la conversación fue la controversia por el registro del nombre artístico de Gala Montes. Después de que trascendiera que la intérprete había recuperado el control de esa marca, Crista ofreció una explicación distinta sobre lo ocurrido y aseguró que nunca dejó de pertenecerle a su hija.

“No es que lo haya recuperado, siempre ha sido de ella”, declaró. Además, explicó que no realizó ningún trámite para refrendar el registro a su nombre: “No hay ningún movimiento donde se haya un refrendo de mi parte hacia ese nombre. Siempre ha sido de ella”.

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Con estas palabras, Crista buscó aclarar que, desde su perspectiva, no existió una recuperación como tal, sino que Gala mantiene actualmente el nombre porque ella no realizó el refrendo correspondiente. La discusión se suma a las diferencias que ambas arrastran desde que la cantante dejó de trabajar con su madre como representante artística.

“No hay ningún acercamiento”: así está su relación con sus hijas

Gala Montes contempla acudir ante las autoridades para solicitar una orden de restricción contra su madre, Crista Montes.

Al preguntarle sobre su situación familiar, Crista fue contundente al reconocer que no ha conseguido acercarse a sus hijas. “Igual, no hay ningún acercamiento”, respondió cuando le preguntaron cómo se encuentra actualmente su relación con ellas.

La entrevistadora también mencionó versiones sobre el supuesto estado emocional de Gala y cuestionamientos relacionados con un posible consumo de sustancias. Crista aclaró que no tiene contacto con la cantante y que desconoce cómo se encuentra actualmente. “Creo que no ha hecho nada, está tranquila. No sé cómo esté en estos momentos”, expresó. También reconoció que le preocupa su situación, aunque descartó acercarse por ahora: “No me acerco a ella porque es, pues se enoja”.

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La madre de la intérprete también explicó el origen de los mensajes que publicó sobre las fotografías de sus hijas. Según relató, los escribió después de abandonar la casa y como respuesta a las acusaciones de explotación laboral que, aseguró, había recibido. “Esas fotos yo las guardé porque eran logros para nosotros. Todos esos escritos y todos esos recortes eran de logros de su carrera”, explicó. Reconoció que utilizó el sarcasmo para responder a los señalamientos y finalmente aceptó que no debió publicar aquellos comentarios mientras estaba molesta.

La polémica familiar coincide con el estreno de La Hija de Nadie

Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)

Las declaraciones de Crista llegan después del lanzamiento de La Hija de Nadie, el álbum debut como solista de Gala Montes, estrenado el 23 de octubre de 2026. El material incluye siete canciones y presenta una portada con una fotografía de la infancia de la cantante en la que el rostro de su madre aparece recortado simbólicamente.

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Al presentar el proyecto, Gala compartió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”. El mensaje fue interpretado en el contexto de las diferencias familiares que la actriz y cantante ha hecho públicas.

El distanciamiento entre madre e hija se hizo visible desde 2024, cuando Gala dejó de trabajar con Crista como representante. Desde entonces, ambas han protagonizado declaraciones relacionadas con asuntos económicos, laborales y personales. Además, la relación de Crista con su otra hija, Krista “Beba” Montes, también ha formado parte de las controversias familiares.

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Mientras Gala continúa desarrollando su carrera musical, Crista se prepara para participar en Ring Royale 2, programado para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey. Así, lejos de quedar atrás, las diferencias familiares siguen generando conversación, ahora con una nueva declaración de Crista en la que reconoce que algunas de sus publicaciones fueron producto del enojo.