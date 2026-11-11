México

Consejeros sostienen que el recorte presupuestal al INE no afectará la organización de las elecciones en 2027

En el Congreso, el árbitro electoral sufrió una baja en el presupuesto que solicitó para el año entrante, pese a la celebración de los comicios intermedios

El INE deberá adaptarse al presupuesto que le aprobarán en el Congreso. Crédito: INE
El INE deberá adaptarse al presupuesto que le aprobarán en el Congreso. Crédito: INE
Guardar

Los 10 consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que el recorte de seis mil millones de pesos a su presupuesto de 2027 no debería tener alguna repercusión en la organización de la elección federal.

Cabe recordar que de los 31 mil 431 millones 887 mil pesos que solicitó el órgano electoral para su gasto operativo y el proceso electoral --luego del tijeretazo en el Congreso-- le quedarán 25 mil 431 millones aproximadamente.

PUBLICIDAD

Consejeros electorales consideran que el recorte al presupuesto del INE no afectará la organización de las elecciones en 2027

Del monto total antes descrito, el INE había proyectado 13 mil 453 millones de pesos exclusivamente para organizar la elección de diputados federales; aún con menos recurso, la consejera presidenta interina Blanca Cruz afirmó que se buscará mantener esa partida.

Además, el organismo había pedido otros 474 millones 311 mil pesos para apoyar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en diversas actividades de sus elecciones locales.

“Tenemos el acuerdo de garantizar las actividades del proceso electoral y ver algunas afectaciones en segundos proyectos, es decir, proyectos que no estén de manera prioritaria relacionados con el proceso electoral y que, de momento, puedan quedar en pausa para que no tengamos ninguna afectación en la organización de las elecciones”, dijo Cruz García.

PUBLICIDAD

Los consejeros garantizan la instalación de todas las casillas. (Foto: Cuartoscuro)
Los consejeros garantizan la instalación de todas las casillas. (Foto: Cuartoscuro)

Tampoco habrá afectaciones en los servicios que presta el instituto

La consejera presidenta también afirmó que las 10 consejerías determinaron que no habrá afectaciones a los servicios que presta el Instituto.

Ante esta situación, Cruz garantizó que se instalarán las 170 mil 181 casillas como está planeado.

“Las elecciones se realizarán conforme a la normativa: una casilla en cada sección o el número de casillas que se determinen en cada sección, con ese esquema al que todas y todos estamos acostumbrados. En la elección del Poder Judicial se tuvo que reducir el número de casillas, no es el caso”, comentó la consejera.

Acusan a Hacienda de aprobar recorte “inconstitucional” al INE

Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que la Secretaría de Hacienda recortó por segunda ocasión, y de forma que calificó como “inconstitucional”, el presupuesto solicitado por el INE antes de que llegue a la Cámara de Diputados.

La dependencia justificó el ajuste con el argumento de que no se realizará una consulta popular. Asimismo, la consejera advirtió que, en términos reales, la reducción asciende a 11 mil millones de pesos.

“Aquí lo dijimos el año pasado: el Poder Ejecutivo tiene que llevar nuestro presupuesto, tal cual está, sin moverle un peso, un centavo, porque esto es un órgano autónomo.

El Consejo General del INE también pondrá atención en el aumento salarial a los trabajadores de módulos. Crédito: Alfredo Domínguez
El Consejo General del INE también pondrá atención en el aumento salarial a los trabajadores de módulos. Crédito: Alfredo Domínguez

“Como desafortunadamente ha venido pasando en los últimos ejercicios presupuestales, este récord de recortes, tendremos que analizar cuáles (actividades) son prioritarias para el proceso electoral, cuáles podrían presupuestarse en ceros para que, en caso de algún ahorro o economía, poder darles viabilidad presupuestal”, enfatizó.

Tienen como prioridad garantizar el aumento a los trabajadores de los módulos

En conferencia de prensa este martes, los consejeros informaron que buscarán asegurar un aumento salarial de al menos 6 por ciento para los cinco mil trabajadores de módulos y para cientos de empleados de las juntas locales y distritales. El incremento podría alcanzar hasta el 12 por ciento.

También confirmaron que harán un esfuerzo de garantizar ese incremento con recursos del INE, de no hacerlo, tienen previsto solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda.

Las consejerías del INE también criticaron el recorte "inconstitucional" de la Secretaría de Hacienda. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
Las consejerías del INE también criticaron el recorte "inconstitucional" de la Secretaría de Hacienda. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Respecto a la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de exigirles recortarse aún más los sueldos, las consejerías recordaron que en el Instituto no existe un empleado que gane más que la titular del Poder Ejecutivo Federal, e incluso, ya no tendrán seguros.

De nueva cuenta, el INE tendrá que adaptarse a la “austeridad republicana”, aún así, las y los consejeros consideraron que el recorte aplicado al presupuesto del Instinto no afectará la organización de las elecciones en 2027.

Temas Relacionados

INESHCPElecciones 2027Cámara de DiputadosPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

El Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibirá la Noche de las Estrellas 2026 con una jornada de actividades gratuitas

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre: ingreso de Frente Frío provocará lluvias en el norte del país

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre: ingreso de Frente Frío provocará lluvias en el norte del país

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

Imagem Films México confirma los cambios que entran en vigor este jueves 12 de noviembre, mientras Emilio Treviño conserva su personaje en ambas versiones disponibles en cines

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

¿Nuevo nepo babie en Morena? Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan

El legislador capitalino es hijo del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)

¿Nuevo nepo babie en Morena? Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de noviembre? Líneas 4 y 5 del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de noviembre? Líneas 4 y 5 del MB con afectaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Capturan a “El Bam Bam” y a “El Flaco”, miembros de la Anti-Unión vinculados con el despojo de una propiedad en el Centro de la CDMX

Golpe al narco en Michoacán: fuerzas federales desmantelan narcolaboratorio con 119 contenedores de precursores químicos en Zitácuaro

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jorge Durán, el nuevo habitante que sacude La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow

Quién es Jorge Durán, el nuevo habitante que sacude La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow

Wendy Guevara aclara si Televisa no la deja apoyar a Paola Suárez en La Mansión VIP 2

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

Fátima Bosch responde a supuestos favoritismos para Miss Universe 2026 y se alista para entregar la corona a su sucesora María Vargas

DEPORTES

César Montes analizaría continuidad en el Lokomotiv tras ataque de drones en el tren que viajaba

César Montes analizaría continuidad en el Lokomotiv tras ataque de drones en el tren que viajaba

Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

Quién es Pedro Hernández Calderón: el exportero de Atlas, Santos y Necaxa es acusado de traficar falsos relojes de lujo

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito