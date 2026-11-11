Consejeros sostienen que el recorte presupuestal al INE no afectará la organización de las elecciones en 2027

El INE deberá adaptarse al presupuesto que le aprobarán en el Congreso. Crédito: INE

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Los 10 consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que el recorte de seis mil millones de pesos a su presupuesto de 2027 no debería tener alguna repercusión en la organización de la elección federal.

Cabe recordar que de los 31 mil 431 millones 887 mil pesos que solicitó el órgano electoral para su gasto operativo y el proceso electoral --luego del tijeretazo en el Congreso-- le quedarán 25 mil 431 millones aproximadamente.

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Consejeros electorales consideran que el recorte al presupuesto del INE no afectará la organización de las elecciones en 2027

Del monto total antes descrito, el INE había proyectado 13 mil 453 millones de pesos exclusivamente para organizar la elección de diputados federales; aún con menos recurso, la consejera presidenta interina Blanca Cruz afirmó que se buscará mantener esa partida.

Además, el organismo había pedido otros 474 millones 311 mil pesos para apoyar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en diversas actividades de sus elecciones locales.

“Tenemos el acuerdo de garantizar las actividades del proceso electoral y ver algunas afectaciones en segundos proyectos, es decir, proyectos que no estén de manera prioritaria relacionados con el proceso electoral y que, de momento, puedan quedar en pausa para que no tengamos ninguna afectación en la organización de las elecciones”, dijo Cruz García.

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Los consejeros garantizan la instalación de todas las casillas. (Foto: Cuartoscuro)

Tampoco habrá afectaciones en los servicios que presta el instituto

La consejera presidenta también afirmó que las 10 consejerías determinaron que no habrá afectaciones a los servicios que presta el Instituto.

Ante esta situación, Cruz garantizó que se instalarán las 170 mil 181 casillas como está planeado.

“Las elecciones se realizarán conforme a la normativa: una casilla en cada sección o el número de casillas que se determinen en cada sección, con ese esquema al que todas y todos estamos acostumbrados. En la elección del Poder Judicial se tuvo que reducir el número de casillas, no es el caso”, comentó la consejera.

Acusan a Hacienda de aprobar recorte “inconstitucional” al INE

Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que la Secretaría de Hacienda recortó por segunda ocasión, y de forma que calificó como “inconstitucional”, el presupuesto solicitado por el INE antes de que llegue a la Cámara de Diputados.

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La dependencia justificó el ajuste con el argumento de que no se realizará una consulta popular. Asimismo, la consejera advirtió que, en términos reales, la reducción asciende a 11 mil millones de pesos.

“Aquí lo dijimos el año pasado: el Poder Ejecutivo tiene que llevar nuestro presupuesto, tal cual está, sin moverle un peso, un centavo, porque esto es un órgano autónomo.

El Consejo General del INE también pondrá atención en el aumento salarial a los trabajadores de módulos. Crédito: Alfredo Domínguez

“Como desafortunadamente ha venido pasando en los últimos ejercicios presupuestales, este récord de recortes, tendremos que analizar cuáles (actividades) son prioritarias para el proceso electoral, cuáles podrían presupuestarse en ceros para que, en caso de algún ahorro o economía, poder darles viabilidad presupuestal”, enfatizó.

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Tienen como prioridad garantizar el aumento a los trabajadores de los módulos

En conferencia de prensa este martes, los consejeros informaron que buscarán asegurar un aumento salarial de al menos 6 por ciento para los cinco mil trabajadores de módulos y para cientos de empleados de las juntas locales y distritales. El incremento podría alcanzar hasta el 12 por ciento.

También confirmaron que harán un esfuerzo de garantizar ese incremento con recursos del INE, de no hacerlo, tienen previsto solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda.

Las consejerías del INE también criticaron el recorte "inconstitucional" de la Secretaría de Hacienda. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Respecto a la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de exigirles recortarse aún más los sueldos, las consejerías recordaron que en el Instituto no existe un empleado que gane más que la titular del Poder Ejecutivo Federal, e incluso, ya no tendrán seguros.

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De nueva cuenta, el INE tendrá que adaptarse a la “austeridad republicana”, aún así, las y los consejeros consideraron que el recorte aplicado al presupuesto del Instinto no afectará la organización de las elecciones en 2027.