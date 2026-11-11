México

Conductores y repartidores por aplicación anuncian movilización en CDMX: a qué hora inicia y dónde será

Conductores y repartidores buscan manifestar su rechazo a las medidas de movilidad y visibilizar las condiciones en las que realizan sus actividades

FOTO DE ARCHIVO. (REUTERS/Gustavo Graf)
FOTO DE ARCHIVO. (REUTERS/Gustavo Graf)
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Las nuevas disposiciones para motociclistas que trabajan en plataformas digitales serán uno de los principales motivos de una movilización convocada para este miércoles 11 de noviembre en la Ciudad de México.

Conductores y repartidores buscan manifestar su rechazo a las medidas de movilidad y visibilizar las condiciones en las que realizan sus actividades.

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La organización Repartidores Unidos de México llamó a sus integrantes a reunirse a las 11:00 horas en la Glorieta de Camarones, en Azcapotzalco. Desde ese punto está prevista la concentración, aunque la protesta podría extenderse a las vialidades aledañas y generar complicaciones para los automovilistas.

La convocatoria también podría recibir el respaldo de otras agrupaciones del sector. La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contempla la posible participación de más organizaciones de trabajadores de plataformas digitales.

Las medidas de movilidad que inconforman a los repartidores

Un hombre joven conduce un coche por la noche, con las manos en el volante. Un smartphone con mapa está visible en el salpicadero. Luces de tráfico borrosas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los reclamos está relacionado con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para regular las motocicletas destinadas al reparto. Los trabajadores cuestionan que se soliciten placas de carga y licencias especiales, pues consideran que cumplir con estos requisitos representa más gastos y trámites para quienes dependen de sus vehículos para obtener ingresos.

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La inconformidad también alcanza al cobro del 2% a las plataformas digitales y a las restricciones establecidas para los mototaxis. De acuerdo con los convocantes, estas medidas podrían tener consecuencias en las ganancias de quienes trabajan mediante aplicaciones.

Además de las exigencias relacionadas con la regulación, los manifestantes buscan llamar la atención sobre los problemas de seguridad que enfrentan en sus recorridos. Entre sus demandas se encuentran mejores condiciones para prevenir los robos y las agresiones que, aseguran, ocurren durante sus jornadas en la vía pública.

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