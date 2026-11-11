México

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Mérida para este 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles 11 de noviembre, se prevé que en Mérida habrá un 4% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32.4 centígrados y una mínima de 22.2°. La nubosidad será del 39%.

La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con precipitaciones durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

PUBLICIDAD

Esta zona de Yucatán también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro sube hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ecatepec este 11 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ecatepec este 11 de noviembre

Conoce el clima de este 11 de noviembre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 11 de noviembre en Acapulco de Juárez

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Tijuana este 11 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Tijuana este 11 de noviembre

“¿La está rompiendo?”: la sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana

El exgoleador mexicano apareció en medio de la ceremonia del Salón de la Fama, en la que aprovechó para reconocer a Charlyn Corral como “La Niña de Oro”

“¿La está rompiendo?”: la sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado

Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado

Procesan a “El Panda”, líder regional del CJNG en Veracruz, por la desaparición y homicidio de tres víctimas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Capturan a “El Bam Bam” y a “El Flaco”, miembros de la Anti-Unión vinculados con el despojo de una propiedad en el Centro de la CDMX

Golpe al narco en Michoacán: fuerzas federales desmantelan narcolaboratorio con 119 contenedores de precursores químicos en Zitácuaro

ENTRETENIMIENTO

Doña Alegría explota contra Yeri Mua en La Mansión VIP 2 y afirma que arruinó la carrera de Bellakath

Doña Alegría explota contra Yeri Mua en La Mansión VIP 2 y afirma que arruinó la carrera de Bellakath

Quién es Jorge Durán, el nuevo habitante que sacude La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow

Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: el setlist que prepara la colombiana

Wendy Guevara aclara si Televisa no la deja apoyar a Paola Suárez en La Mansión VIP 2

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

DEPORTES

“¿La está rompiendo?”: la sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana

“¿La está rompiendo?”: la sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana

Hugo Sánchez llama “La Niña de Oro” a Charlyn Corral

César Montes analizaría continuidad en el Lokomotiv tras ataque de drones en el tren que viajaba

Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

Quién es Pedro Hernández Calderón: el exportero de Atlas, Santos y Necaxa es acusado de traficar falsos relojes de lujo