México

Cinco publicaciones de Aurora León en diez días, y ninguna contesta lo que escribió su hermana

En diez días, su campaña pasó de “el poder del dinero” a un juez detenido y a una jueza federal. Ninguna de esas publicaciones contesta lo que Irene León escribió en 2025

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La campaña que encabeza Aurora León en favor de su hermana, la abogada Irene León Escamilla, ha ido sumando argumentos en sus redes. Cada uno puede contrastarse con un documento.

El 30 de octubre, en TikTok, escribió que los meses de prisión de su hermana son “el poder del dinero usando las cárceles como castigo privado”. La prisión la ordenó en diciembre de 2024 un juez de control de la Ciudad de México y la confirmó la Séptima Sala Penal el 14 de agosto de 2025.

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El 3 de noviembre, en Facebook, respondió a una frase de la declaración de su hermana con que a Grupo Herdez “le toca contratar guionistas de comedia en periódicos”. La frase, “en cualquier momento nos podían cachar”, la escribió Irene León, a mano, el 11 de septiembre de 2025.

El 5 y el 7 de noviembre, tras la detención en Colombia de un juez federal, publicó que ese juez actuaba por consigna de la empresa y que había fabricado el caso.

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El caso empezó en la Fiscalía de la Ciudad de México en 2024, la prisión se dictó y confirmó en 2024 y 2025, y el asunto se asignó a ese juez en mayo de 2026. Que se cuestione a un juzgador por un caso de extradición no dice nada de los demás asuntos que se le asignaron.

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El 9 de noviembre acusó a una jueza federal de dar amparos a modo para Grupo Herdez. Esa jueza le negó a la empresa una suspensión que un tribunal colegiado revocó por unanimidad.

Ninguna de esas publicaciones contesta la declaración del 11 de septiembre de 2025, en la que Irene León escribió que el hombre en cuyo nombre se demandó a Grupo Herdez “no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas”.

Conforme a su propio relato, Irene León y su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, inventaron a un trabajador que nunca trabajó en Herdez.

Detrás de cada publicación hay una misma apuesta: que la detención de un juez por un caso ajeno haga dudar de todo lo demás.

Pero un señalamiento en un asunto no convierte en incorrectos los numerosos expedientes que ese juez conoció, ni cambia lo que la propia Irene León reconoció por escrito sobre el hombre al que representaba.

Aurora León tiene derecho a salir en favor de su hermana.

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