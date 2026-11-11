México

Christian Nodal bloquea a su club de fans y explica la razón

El esposo de Ángela Aguilar se desvinculó de una de las cuentas que apoyaba su carrera artística

Ángela Aguilar
Un juramento de Christian Nodal y Belinda en 2022 vuelve a circular después de que el cantante interpreta el mismo tema junto a Ángela. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)
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Christian Nodal bloquea a uno de sus clubs de fans y marca distancia con una cuenta que, según escribió en su grupo de difusión de WhatsApp, ya no representa la identidad con la que se relaciona con sus seguidores. “No me siento identificado”, expresa el cantante al explicar su decisión.

El mensaje del intérprete de Adiós amor abre una división entre páginas dedicadas a seguir su carrera. Una de ellas, identificada como Nodalistavip, queda fuera de su círculo digital luego de que el artista expresa su desacuerdo con el contenido o la línea que mantiene esa comunidad.

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La postura de Nodal llega a redes sociales mientras sus seguidores debaten sobre el papel de los clubs de fans, sus administradores y las cuentas que hablan en nombre de una comunidad que respalda al sonorense.

Nodal explica en WhatsApp por qué toma distancia de un club de fans

En su grupo de difusión de WhatsApp, Nodal comunica que decidió bloquear a una de las cuentas dedicadas a su carrera. El artista no da más detalles sobre un hecho específico, aunque fija una postura personal sobre el vínculo que espera mantener con sus espacios de apoyo.

Christian Nodal
(@nodal)

“No me siento identificado”, escribe el cantante en el mensaje que circula entre sus seguidores.

La frase apunta directamente a Nodalista VIP, una cuenta que se presenta como club de fans del intérprete. La decisión coloca bajo escrutinio el contenido que publican las páginas de apoyo y el tipo de representación que ejercen frente a otros seguidores.

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El cantante ha mantenido una relación activa con sus comunidades digitales, tanto desde sus perfiles oficiales como mediante canales de difusión. Esta vez, su mensaje establece un límite frente a una cuenta que ya no considera cercana a su visión.

La postura también deja claro que el respaldo al artista no implica que todas las páginas creadas por seguidores tengan su aprobación. En el caso de Nodal, el bloqueo funciona como una separación pública entre su proyecto y el club de fans señalado.

nodal bloquea a club de fans
(Captura de pantalla/Whatsapp)

SpeedyNodal respalda la postura del cantante

Tras el comunicado difundido por Nodal, otro club de fans, SpeedyNodal, publica un mensaje para expresar su apoyo a la decisión del artista. La cuenta retoma la idea de que los espacios dedicados al cantante deben mantener una dinámica basada en respeto y respaldo a su carrera.

“Ante el reciente comunicado emitido por El Forajido, quiero reiterar de manera clara e incondicional mi respaldo absoluto a su postura de tomar distancia de todo aquello que no vibre con la esencia que lo caracteriza”, publica la página.

El mensaje de SpeedyNodal plantea que las comunidades de seguidores deben enfocarse en la música, el trabajo y el bienestar del cantante. La cuenta no refiere de forma directa los motivos de la ruptura entre Nodal y El Forajido N, aunque sí respalda el distanciamiento.

christian nodal -México- 11 noviembre
(Captura de pantalla/IG)

“Coincido totalmente en que los espacios dedicados a apoyarlo deben ser transparentes, sanos, reales, genuinos y guiados únicamente por el respeto, la admiración a su trabajo”, señala el club de fans.

La página agrega que su respaldo se centra en la trayectoria artística del intérprete y en su vida personal. “Siempre apoyando su talento, su felicidad y sobre todo su paz”, añade el comunicado.

El club de fans anuncia que dejará de seguir cuentas ligadas al antiguo proyecto

La reacción de SpeedyNodal no queda solo en un mensaje de respaldo. La cuenta anuncia una decisión sobre los perfiles que mantiene dentro de su lista de seguidos y plantea que romperá vínculos digitales con páginas asociadas al proyecto anterior.

“Para ser coherente con este mensaje, he tomado la decisión de dejar de seguir a todas las cuentas que sigan vinculadas o apoyando al antiguo proyecto”, escribe.

Con esa determinación, el club de fans se desmarca de las cuentas que todavía expresen cercanía con El Forajido N. El anuncio extiende el conflicto digital más allá del bloqueo realizado por Nodal y perfila una separación entre comunidades que hasta ahora compartían el objetivo de respaldar al cantante.

SpeedyNodal insiste en que mantendrá su apoyo al artista pese a los cambios que puedan surgir entre las comunidades. “No importa cuántos cambios haya en el camino, lo que nunca va a cambiar es el apoyo incondicional hacia ti”, publica.

El mensaje también incluye una declaración dirigida al cantante: “Estamos orgullosos de la persona y del artista que eres. ¡Te amamos y te acompañamos hoy más que nunca!”.

La cuenta cierra su postura con una frase que resume su respaldo a Nodal: “¡Siempre contigo, N!”.

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