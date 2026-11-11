México

Capturan en Tijuana a “Beto Leyva”, coordinador del tráfico de personas hacia EEUU para el Cártel de Sinaloa

José Alberto “N” es identificado como miembro del círculo cercano de “La Rana” y “El Aquiles”, líderes de una facción del cártel

Detenido a los hermanos Arzate del Cártel de Sinaloa en Tijuana
Foto: X/@OHarfuch
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José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el sujeto es identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

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Esta facción del cártel está aliada a Los Mayos, la célula que actualmente lidera Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

EEUU colaboró con información e inteligencia para lograr su detención

Los hermanos Arzate, El Aquiles y La Rana, son buscados por EEUU. (Departamento de Justicia de EEUU)
Los hermanos Arzate, El Aquiles y La Rana, son buscados por EEUU. (Departamento de Justicia de EEUU)

Las autoridades también informaron que José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, presuntamente coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, en Estados Unidos.

Además, se le relaciona con secuestros de migrantes por lo que exigía pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación. Asimismo, se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de la organización criminal y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en EEUU.

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Harfuch detalló que “Beto Leyva” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas contaron con intercambio de información e inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

Su detención se realizó durante la ejecución de cateos realizados por un juez como parte de una investigación por delincuencia organizada.

EEUU ofrece recompensa de hasta 10 millones de dólares por los hermanos Arzate García

Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI
Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

René Arzate García, alias “La Rana”, fue acusado en febrero de este año por Estados Unidos de los delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material al terrorismo con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Desde ese entonces, el Departamento de Estado de EEUU también ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los hermanos: René o Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”.

De acuerdo con documentos judiciales, “La Rana” es jefe de plaza del Cártel de Sinaloa con base en Baja California, junto a su hermano Alfonso Arzate. Las autoridades estadounidenses lo señalan por dirigir las operaciones de narcotráfico del cártel en Tijuana y los municipios aledaños, además de estar implicado en la importación de drogas a ese país.

René Arzate también es conocido por ser violento como parte de su implicación en la realización de operaciones represivas para el Cártel de Sinaloa, como lo son secuestros u homicidios.

Alfonso Arzate García
Alfonso Arzate García, el mayor de los hermanos. (Foto: DEA)

Según las autoridades estadounidenses, los hermanos Arzate García han controlado la plaza de Tijuana durante los últimos 15 años, manteniendo alianzas estratégicas y una influencia local que incluye la corrupción política y policial.

Con su presencia en Tijuana, esta facción le otorga al Cártel de Sinaloa una ventaja para garantizar la continuidad del cruce fronterizo más transitado.

Por Alfonso Arzate García también ofrece el Departamento de Estado de EEUU una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien brinde información que permita su captura.

En septiembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a una red de operadores de los hermanos Arzate García, identificados como Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC
El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC

De acuerdo con las autoridades de ese país, los tres operadores de los hermanos Arzate García se dedican a cometer actos de violencia a nombre de “La Rana”, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos desde Tijuana a Estados Unidos.

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