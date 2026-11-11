Capturan a “El Bam Bam” y a “El Flaco”, miembros de la Anti-Unión vinculados con el despojo de una propiedad en el Centro de la CDMX

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a dos presuntos integrantes del grupo delictivo “La Anti-Unión” señalados de despojar de su vivienda a siete familias en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, alias “El Bam Bam”, y Osvaldo “N”, alias “El Flaco”.

Las capturas se concretaron este martes 10 de noviembre de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), luego de una indagatoria que incluyó entrevistas con las víctimas y el análisis de videograbaciones del C5.

PUBLICIDAD

Detención de los presuntos responsables

El Bam Bam y El Flaco fueron localizados y aprehendidos por elementos de la PDI tras la solicitud y obtención de las órdenes de captura correspondientes por parte del agente del Ministerio Público. Ambos serán ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedarán a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Las indagatorias de la Fiscalía CDMX también arrojaron indicios sobre posibles vínculos entre los señalados y ese grupo delictivo, lo que derivó en la solicitud de las órdenes de aprehensión.

Reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la denuncia presentada por las víctimas, los agresores ingresaron a la propiedad y utilizaron la fuerza y las amenazas para desalojar a las familias que habitaban el lugar.

PUBLICIDAD

Capturan a “El Bam Bam” y a “El Flaco”, miembros de la Anti-Unión vinculados con el despojo de una propiedad en el Centro de la CDMX. FGJCDMX

Las personas afectadas solo pudieron llevar consigo las pertenencias que alcanzaron a reunir antes de ser obligadas a salir del inmueble.

Durante el despojo, quienes irrumpieron en la vivienda se identificaron como integrantes de “La Anti-Unión”, según la denuncia de las víctimas.

Investigación con apoyo del C5

La Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) condujo la indagatoria con apoyo de la PDI.

El equipo de investigación realizó entrevistas a las víctimas, analizó videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y llevó a cabo trabajo de campo para ubicar e identificar a los posibles responsables del despojo.

PUBLICIDAD

Ese trabajo permitió reunir elementos que, según la Fiscalía CDMX, aportaron indicios sobre la presunta vinculación de los detenidos con el grupo delictivo señalado por las víctimas.

Resguardo del inmueble desde 2025

La Fiscalía CDMX aseguró el inmueble el 4 de julio de 2025, un día después de ocurrido el despojo. Desde entonces, la propiedad permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Autoridades identifican a cinco células delictivas tras los despojos de vivienda en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aseguramiento se realizó como parte de las diligencias iniciales tras la denuncia de las familias afectadas, antes de que se concretaran las órdenes de aprehensión contra los dos señalados.

Balance de la estrategia contra el despojo

La Fiscalía CDMX informó que ha logrado el aseguramiento o restitución de 324 inmuebles con corte al 31 de octubre de 2026.

La dependencia también reportó 347 casos llevados ante un juez y 135 mediaciones exitosas en el mismo periodo. Las cifras incluyen tanto investigaciones recientes como expedientes de años anteriores.

PUBLICIDAD

La institución indicó que continuará las investigaciones para identificar a otras personas que pudieran estar involucradas en los hechos y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

La Anti-Unión Tepito y su historia

La Anti-Unión Tepito, también conocida como Fuerza Anti-Unión, es una organización criminal originaria del barrio de Tepito, en el Centro de la Ciudad de México. El grupo comenzó a identificarse alrededor de 2017, en un contexto de enfrentamiento directo con La Unión Tepito.

Existen dos versiones sobre su origen. Una sostiene que nació como un grupo de autodefensa conformado por comerciantes afectados por extorsiones, que buscaron defenderse de La Unión Tepito. La otra versión señala que surgió de una ruptura interna: varios integrantes de La Unión Tepito se separaron para formar la Fuerza Anti-Unión tras el ascenso de Roberto Moyado, alias “El Betito”, al liderazgo de esa organización.

PUBLICIDAD

Así comenzó el conflicto entre 'El Betito' y 'El Tortas' (Infobae)

La confrontación entre la Unión y la Anti Unión se originó por disputas internas en torno al liderazgo y al control de negocios ilícitos. El asesinato de Francisco “Pancho Cayagua” Hernández Gómez, fundador de La Unión Tepito, en octubre de 2017, profundizó la ruptura entre quienes respaldaban a los antiguos dirigentes y quienes reconocían a “El Betito”.

La disputa entre ambos grupos se centra en el control de actividades como la venta de drogas, la extorsión a comerciantes y el cobro de piso a establecimientos, vendedores ambulantes, bares y centros nocturnos, principalmente en zonas del Centro de la capital.