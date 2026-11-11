México

Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado

El presunto líder de “Los Rs” fue sometido a dos cirugías de emergencia, por lo que fue imposible trasladarlo

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)
Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)
Guardar

Un convoy de fuerzas federales llegó la noche del martes al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para trasladar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, al penal de Puente Grande, sin embargo, horas después, el operativo fue cancelado por el estado de salud del detenido.

El presunto líder de la célula “Los Rs”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece en terapia intensiva tras ser operado de emergencia la madrugada del lunes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de La Jornada, los médicos repararon una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales
El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

El operativo generó tensión entre pacientes y visitantes del nosocomio. N+ documentó al menos cuatro unidades de alto blindaje con decenas de elementos de la Secretaría de Marina reforzando el perímetro antes de que se confirmara la cancelación. Minutos después de confirmarse la suspensión, las unidades comenzaron a retirarse de las inmediaciones del hospital.

Las lesiones por las que “R2” no puede ser movilizado

“R2” recibió al menos tres impactos de bala durante el enfrentamiento armado del domingo con elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes). Las heridas, localizadas en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda, lo mantienen en terapia intensiva más de 48 horas después del operativo.

PUBLICIDAD

Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria
Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

La lesión considerada de mayor gravedad es la perforación de colon, que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia. El reporte médico más reciente lo describe como estable, aunque continúa bajo vigilancia constante del personal del Antiguo Hospital Civil.

Un juez federal concedió además una suspensión provisional que frena su extradición inmediata a Estados Unidos mientras avanza el proceso de recuperación médica. El Departamento de Justicia de ese país presentó en agosto una acusación formal contra “R1” y “R2” por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de posesión de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.

Un juez amplió el plazo de retención a 96 horas

La cancelación del traslado coincidió con la decisión de un juez federal de extender el término constitucional de los otros 20 detenidos, de 48 a 96 horas. La ampliación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR
Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

El Ministerio Público argumentó que entre el grupo capturado el domingo en el restaurante Sabea hay personas que podrían no tener relación con la célula delictiva y que, eventualmente, serían dejadas en libertad, entre ellos personal del restaurante —el gerente, el capitán de meseros, dos meseros y el barman— así como cuatro integrantes del grupo musical Los Arras y un miembro de su staff.

Entre los otros detenidos, se ha identificado a Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán, y a Uriel “N”, apodado “Eluri”, descrito como presunto colaborador cercano de “R2”. Ambos serían trasladados a Puente Grande una vez que se autorice el movimiento del grupo completo.

También figura entre los capturados Ángel Gabriel “N”, alias “El Cumby”, identificado como sobrino de “R1” y “R2” y señalado como jefe regional del CJNG en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán.

Con la ampliación del plazo, el posible traslado de los detenidos a Puente Grande se movió para el jueves 12 de noviembre.

Temas Relacionados

R2Rafael Álvarez AyalaLos RsCJNGPuente GrandeFGRmexico-noticiasNarco en MéxicoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ecatepec este 11 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ecatepec este 11 de noviembre

Conoce el clima de este 11 de noviembre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 11 de noviembre en Acapulco de Juárez

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Panda”, líder regional del CJNG en Veracruz, por la desaparición y homicidio de tres víctimas

Procesan a “El Panda”, líder regional del CJNG en Veracruz, por la desaparición y homicidio de tres víctimas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Capturan a “El Bam Bam” y a “El Flaco”, miembros de la Anti-Unión vinculados con el despojo de una propiedad en el Centro de la CDMX

Golpe al narco en Michoacán: fuerzas federales desmantelan narcolaboratorio con 119 contenedores de precursores químicos en Zitácuaro

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

ENTRETENIMIENTO

Doña Alegría explota contra Yeri Mua en La Mansión VIP 2 y afirma que arruinó la carrera de Bellakath

Doña Alegría explota contra Yeri Mua en La Mansión VIP 2 y afirma que arruinó la carrera de Bellakath

Quién es Jorge Durán, el nuevo habitante que sacude La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow

Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: el setlist que prepara la colombiana

Wendy Guevara aclara si Televisa no la deja apoyar a Paola Suárez en La Mansión VIP 2

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

DEPORTES

“¿La está rompiendo?”: La sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana

“¿La está rompiendo?”: La sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en la Selección Mexicana

Hugo Sánchez llama “La Niña de Oro” a Charlyn Corral

César Montes analizaría continuidad en el Lokomotiv tras ataque de drones en el tren que viajaba

Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

Quién es Pedro Hernández Calderón: el exportero de Atlas, Santos y Necaxa es acusado de traficar falsos relojes de lujo