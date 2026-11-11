Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)

Guardar

Un convoy de fuerzas federales llegó la noche del martes al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para trasladar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, al penal de Puente Grande, sin embargo, horas después, el operativo fue cancelado por el estado de salud del detenido.

El presunto líder de la célula “Los Rs”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece en terapia intensiva tras ser operado de emergencia la madrugada del lunes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de La Jornada, los médicos repararon una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

El operativo generó tensión entre pacientes y visitantes del nosocomio. N+ documentó al menos cuatro unidades de alto blindaje con decenas de elementos de la Secretaría de Marina reforzando el perímetro antes de que se confirmara la cancelación. Minutos después de confirmarse la suspensión, las unidades comenzaron a retirarse de las inmediaciones del hospital.

Las lesiones por las que “R2” no puede ser movilizado

“R2” recibió al menos tres impactos de bala durante el enfrentamiento armado del domingo con elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes). Las heridas, localizadas en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda, lo mantienen en terapia intensiva más de 48 horas después del operativo.

PUBLICIDAD

Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

La lesión considerada de mayor gravedad es la perforación de colon, que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia. El reporte médico más reciente lo describe como estable, aunque continúa bajo vigilancia constante del personal del Antiguo Hospital Civil.

Un juez federal concedió además una suspensión provisional que frena su extradición inmediata a Estados Unidos mientras avanza el proceso de recuperación médica. El Departamento de Justicia de ese país presentó en agosto una acusación formal contra “R1” y “R2” por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de posesión de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.

PUBLICIDAD

Un juez amplió el plazo de retención a 96 horas

La cancelación del traslado coincidió con la decisión de un juez federal de extender el término constitucional de los otros 20 detenidos, de 48 a 96 horas. La ampliación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

El Ministerio Público argumentó que entre el grupo capturado el domingo en el restaurante Sabea hay personas que podrían no tener relación con la célula delictiva y que, eventualmente, serían dejadas en libertad, entre ellos personal del restaurante —el gerente, el capitán de meseros, dos meseros y el barman— así como cuatro integrantes del grupo musical Los Arras y un miembro de su staff.

PUBLICIDAD

Entre los otros detenidos, se ha identificado a Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán, y a Uriel “N”, apodado “Eluri”, descrito como presunto colaborador cercano de “R2”. Ambos serían trasladados a Puente Grande una vez que se autorice el movimiento del grupo completo.

También figura entre los capturados Ángel Gabriel “N”, alias “El Cumby”, identificado como sobrino de “R1” y “R2” y señalado como jefe regional del CJNG en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán.

Con la ampliación del plazo, el posible traslado de los detenidos a Puente Grande se movió para el jueves 12 de noviembre.