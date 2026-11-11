Brownie de chocolate con nueces: la receta casera para conseguir un postre húmedo, intenso y con una cubierta irresistible

Unas porciones de brownie de chocolate con trozos de nuez reposan sobre papel de hornear en una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que conquistan desde el primer momento y el brownie de chocolate con nueces es uno de ellos. Su combinación de chocolate intenso, interior húmedo y pequeños trozos crujientes lo convierte en una alternativa ideal para acompañar el café de la tarde, compartir en familia o consentir a los amantes de los sabores dulces.

Aunque suele encontrarse en cafeterías y pastelerías, prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece. No necesitas maquinaria especializada ni técnicas complicadas: basta con respetar las cantidades, integrar correctamente los ingredientes y vigilar el tiempo de horneado para conseguir un resultado delicioso.

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Uno de los secretos de esta preparación está en evitar que el brownie se reseque. A diferencia de un pastel tradicional, este postre no necesita una miga esponjosa. Su característica principal es una consistencia compacta, ligeramente húmeda y con un sabor profundo a chocolate, acompañado por la textura de las nueces.

Ingredientes para preparar brownie de chocolate con nueces

Un brownie horneado con nueces reposa cortado sobre papel y una tabla de madera junto a trozos de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir un resultado equilibrado, es importante utilizar chocolate de buena calidad y nueces frescas. Estos ingredientes aportan sabor y personalidad a una receta que puede convertirse en una de las favoritas de la casa.

Ingredientes:

200 gramos de chocolate semiamargo.

150 gramos de mantequilla sin sal.

180 gramos de azúcar.

3 huevos.

100 gramos de harina de trigo.

30 gramos de cocoa en polvo sin azúcar.

100 gramos de nueces picadas.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

La combinación de chocolate semiamargo y cocoa permite obtener un sabor intenso sin que el resultado sea excesivamente dulce. Por su parte, las nueces aportan un contraste crujiente que distingue a esta versión de otras preparaciones.

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Antes de comenzar, conviene pesar los ingredientes y tenerlos listos sobre la superficie de trabajo. También es recomendable trocear las nueces en tamaños medianos para distribuirlas mejor dentro de la mezcla y conseguir que aparezcan en diferentes bocados.

Preparación paso a paso para conseguir una textura húmeda

Varios cortes de brownie de chocolate con nueces reposan apilados sobre una tabla de madera junto a trozos de chocolate negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 grados Celsius. Mientras alcanza la temperatura adecuada, prepara un molde cuadrado de aproximadamente 20 centímetros, cúbrelo con papel para hornear y reserva.

Preparación:

Trocea el chocolate semiamargo y colócalo en un recipiente junto con la mantequilla. Derrite ambos ingredientes a baño María o en el microondas mediante intervalos cortos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Deja que la mezcla repose unos minutos para que pierda parte del calor. Incorpora el azúcar y mezcla hasta integrarla. Agrega los huevos uno por uno, removiendo después de cada incorporación. Añade la esencia de vainilla y la pizca de sal. Tamiza la harina junto con la cocoa e incorpóralas poco a poco mediante movimientos envolventes. Agrega las nueces picadas y distribúyelas por toda la preparación. Vierte la mezcla en el molde y nivela la superficie con una espátula. Hornea durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

Para comprobar la cocción, introduce un palillo en el centro. Lo ideal es que salga con algunas migas húmedas adheridas, pero sin restos de mezcla líquida. Si sale completamente limpio, existe la posibilidad de que el brownie haya perdido parte de su humedad.

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Consejos para servir y disfrutar este postre de chocolate

Unas porciones de brownie de chocolate con trozos de nueces se presentan sobre papel de hornear y una tabla de madera como muestra de repostería casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez terminado el horneado, retira el molde del horno y deja enfriar el brownie antes de cortarlo. Este paso es importante porque la preparación necesita asentarse para conservar su estructura y facilitar que las porciones mantengan sus bordes.

Si buscas una presentación atractiva, puedes cortar el brownie en cuadrados iguales y colocar algunas nueces adicionales sobre la superficie antes de hornear. También puedes espolvorear un poco de cocoa sin azúcar al momento de servir, siempre procurando no ocultar el sabor del chocolate.

Otra alternativa es acompañarlo con una bola de helado de vainilla. El contraste entre el brownie a temperatura ambiente y la cremosidad del helado crea una combinación especialmente agradable. También puedes servirlo solo, acompañado de café, leche o alguna bebida caliente.

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Para conservarlo, guárdalo en un recipiente hermético una vez que esté completamente frío. Puede mantenerse a temperatura ambiente durante unos días, siempre que el clima y las condiciones de almacenamiento sean adecuados.

El brownie de chocolate con nueces demuestra que no hacen falta preparaciones complicadas para disfrutar de un buen postre. Con ingredientes accesibles, paciencia y atención al horneado, puedes conseguir una receta casera que reúne tres características irresistibles: sabor intenso, centro húmedo y un toque crujiente en cada porción.