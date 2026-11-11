Brilla Fest 2026 llegará cerca de CDMX con espectáculos, comida y escenarios navideños: fecha y lugar

Los visitantes recorren el corredor iluminado del festival navideño Brilla Fest en el municipio de Atlixco, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada navideña está cada vez más cerca y con ella llegan distintas opciones para disfrutar de las luces, los espectáculos y las actividades emblemáticas de diciembre.

Una de ellas será Brilla Fest 2026, un festival temático que se instalará en Atlixco, Puebla, con una propuesta que combina desfiles, escenarios iluminados, atracciones y una amplia oferta gastronómica para quienes buscan una escapada cerca de la Ciudad de México.

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El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Atlixco, donde los visitantes podrán recorrer espacios inspirados en la Navidad, asistir a representaciones en vivo y disfrutar de diferentes experiencias durante la noche.

Su programación coincidirá con la tradicional Villa Iluminada del municipio, por lo que también será una oportunidad para conocer este destino poblano durante las fiestas decembrinas.

¿Cuándo es el<b> </b>Brilla Fest 2026?

La celebración se llevará a cabo del 13 de noviembre de 2026 al 2 de enero de 2027. Entre sus principales atractivos destaca El Gran Desfile Nikolaus, un espectáculo con más de 60 actores y bailarines, carros alegóricos iluminados, música y una historia relacionada con las tradiciones navideñas.

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La experiencia también contempla diferentes espacios para recorrer y fotografiar, como el Bosque Encantado, el Túnel Boreal y El Jardín de los Deseos. A esto se suma una pastorela tradicional, programada durante las tardes y noches, así como el Expresso Nikolaus, una atracción sobre rieles disponible con determinadas modalidades de entrada.

En el área gastronómica habrá antojitos típicos, platillos internacionales, postres de temporada y bebidas frías o calientes. Además, el recinto será Pet Friendly, por lo que se permitirá el ingreso de animales de compañía con correa y bajo la responsabilidad de sus acompañantes.

El horario general será de 17:30 a 22:00 horas, de viernes a domingo y diariamente durante el periodo vacacional.

Una infografía de Infobae detalla las atracciones, las fechas y los precios de los boletos para el festival navideño Brilla Fest en Atlixco, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los accesos estarán disponibles mediante Taquilla Cero y en las taquillas del recinto. Se ofrecerán tres modalidades:

Clásico : 400 pesos más cargos. Incluye entrada general, gradas para el desfile, pastorela y recorrido por El Jardín de los Deseos.

Especial : 660 pesos más cargos. Agrega una ubicación preferente en el desfile y acceso al Bosque Encantado y al Túnel Boreal.

VIP: mil 100 pesos más cargos. Ofrece lugares en las primeras dos filas, recorrido por las atracciones, paseo en el Expresso Nikolaus y acceso a la Terraza VIP con una copa de vino de cortesía.

Los menores de cuatro años entran gratis, pero mayores a esta edad deben pagar la tarifa regular. Asimismo, es importante destacar que no se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas ni objetos punzocortantes, y el establecimiento no cuenta con estacionamiento propio.

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Para llegar desde la Ciudad de México en automóvil se puede tomar la autopista México-Puebla, continuar por el Periférico Ecológico y después incorporarse a la Vía Atlixcáyotl rumbo a Atlixco. El recorrido es de aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

También es posible viajar en autobús desde Taxqueña o la TAPO con destino a Atlixco.

Datos para visitar Brilla Fest 2026

Fecha: 13 de noviembre de 2026 al 2 de enero de 2027.

Lugar: Centro de Convenciones, avenida Nicolás Bravo 411, Centro, Atlixco, Puebla.

Boletos: De 400 a mil 100 pesos, más cargos.