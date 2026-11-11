México

Bomberos atienden explosión de un inmueble en colonia de la Álvaro Obregón: habría una persona lesionada

Según reportes, habría una persona lesionada que ya recibe atención médica

Dos bomberos con cascos y uniformes de protección revisan ventanas dañadas en un edificio junto a un cartel de la calle Otoño
Dos bomberos inspeccionan los marcos rotos de una ventana en el piso superior de un edificio situado en la colonia Merced Gómez de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: @JefeVulcanoCova
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El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recibió un reporte sobre un flamazo en la colonia Merced Gómez, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras el aviso, personal del cuerpo de emergencias acudió al lugar para verificar la situación y determinar las condiciones del incidente.

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El Jefe Vulcano Cova —director General con grado de Primer Superintendente—, notificó desde su cuenta de X que tras el incidente, una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica.

Por su parte, la corporación publicó que la deflagración se originó por la acumulación de gas LP al interior de un establecimiento ubicado en el primer piso. Además, ocasionó daños en la cancelería y en dos ventanales de aproximadamente 2 por 2 metros.

-con información en desarrollo...

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