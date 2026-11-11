México

Beca Benito Juárez 2026: última oportunidad para registrarse y recibir mil 900 pesos bimestrales

El apoyo se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar

Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)
Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)
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Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez que entrega un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se deposita mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a alumnos inscritos en el Bachillerato Nacional Margarita Maza que no reciben otra beca federal con el mismo objetivo. Quienes ya cuentan con la Beca Benito Juárez no deben hacer un nuevo registro.

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El apoyo se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar. El recurso busca contribuir a que los estudiantes continúen y concluyan la educación media superior.

Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)
Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)

El plazo para realizar la solicitud inició este martes 10 de noviembre y terminará este domingo. Cabe indicar que el trámite es gratuito y se realiza en línea a través del portal oficial de Becas Bienestar.

¿Qué es el Bachillerato Nacional Margarita Maza?

El Bachillerato Nacional Margarita Maza es una modalidad creada en 2026 por el Gobierno de México para jóvenes que concluyeron la secundaria. Combina actividades presenciales en los planteles con el uso de una plataforma digital disponible las 24 horas.

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Las y los alumnos de esta modalidad pueden recibir el apoyo económico si cumplen con los requisitos de incorporación. La información capturada será revisada por Becas Bienestar antes de que continúe el proceso.

¿Cómo hacer el registro a la Beca Benito Juárez?

El primer paso es ingresar al portal de la Beca Benito Juárez e iniciar sesión con una cuenta Llave MX. Los aspirantes que todavía no tienen una cuenta deben crearla antes de comenzar la solicitud.

Cada estudiante debe contar con su CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la escuela donde está inscrito. También necesita un comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad máxima de tres meses.

El registro requiere un número de celular y una dirección de correo electrónico vigentes. Estos medios serán utilizados para recibir información relacionada con la solicitud y las siguientes etapas del proceso.

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México
La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

Los estudiantes menores de edad deben agregar los datos de su madre, padre, tutora o tutor. La persona adulta deberá proporcionar su CURP certificada y una identificación oficial vigente en formato digital.

Al concluir la captura, los solicitantes deben descargar y guardar el comprobante de registro. Este documento acredita que la información fue enviada para su validación, aunque no representa todavía la incorporación automática al programa.

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)
La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)

La convocatoria de Programas para el Bienestar señala que Becas Bienestar revisará los datos proporcionados para continuar con el proceso. Por ello, los alumnos deben verificar que su CURP, CCT, correo y teléfono estén escritos correctamente antes de finalizar el trámite.

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¿Qué sigues tras hacer el registro a la beca?

Después de enviar la solicitud, las y los estudiantes deben esperar el resultado de la validación. Las autoridades determinarán si la persona cumple con las condiciones para incorporarse al padrón de beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

Los aspirantes deben mantenerse atentos a los avisos oficiales que lleguen al correo electrónico o número de celular registrados. También pueden consultar el portal de Becas Bienestar para revisar actualizaciones sobre el estatus de su trámite.

En caso de que la solicitud sea aceptada, los beneficiarios deberán seguir las indicaciones para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. Ese plástico es el medio por el cual se dispersa el apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

La entrega de la tarjeta forma parte de las etapas posteriores a la validación. Los estudiantes deberán acudir al lugar, fecha y horario que indiquen las autoridades, con la documentación que les sea solicitada para recogerla.

Una vez que la tarjeta sea entregada y activada conforme a las instrucciones del programa, los beneficiarios podrán recibir los depósitos correspondientes.

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