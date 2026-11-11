México

Asesinan a hombre en un callejón de Azcapotzalco de la CDMX

Los disparos se escucharon poco después de las 5 de la mañana en un callejón oscuro y la víctima tendría alrededor de 60 años

Cinta amarilla con texto "Policía - No Pase" en primer plano; detrás, tres policías, un vehículo policial con luces encendidas y una calle adoquinada de noche.
Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre fue asesinado en la alcaldía Azcapotzalco,en la Ciudad de México (CDMX) luego de recibir impactos de bala en el pecho dentro de un domicilio de la colonia San Sebastián.

El ataque ocurrió en la calle Tepanecos al cruce con en callejón el Barrio de San Sebastián, donde habitantes escucharon detonaciones poco después de las cinco de la mañana.

PUBLICIDAD

Imagen 4ZOG2U2GDJEUZGKU4I4FVJUVNI

Al llegar, las autoridades localizan sin vida a la víctima, de aproximadamente 60 años; la zona quedaó acordonada mientras se realizaron las labores correspondientes.

Asimismo se encargarán de investigar cámaras de vigilancia en la zona y entrevistas con vecinos para saber quién era la víctima y las circunstancias de su muerte para buscar al o los asesinos.

En la calle Tepanecos esquina con un callejón oscuro fue la escena del crimen del hombre de alrededor de 60 años Foto: Maps
En la calle Tepanecos esquina con un callejón oscuro fue la escena del crimen del hombre de alrededor de 60 años Foto: Maps

Incidencia delictiva en Azcapotzalco y CDMX

De acuerdo con los informes oficiales presentados en noviembre de 2026 por el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Azcapotzalco, la incidencia delictiva al cierre de octubre de 2026 registra los siguientes indicadores:

Ciudad de México (CDMX) a octubre de 2026

  • Homicidios dolosos: La capital registró 46 homicidios dolosos en octubre de 2026, constituyendo el mes de octubre con la menor cifra de este delito en los últimos 29 años. En el acumulado de enero a octubre de 2026 se contabilizaron 586 homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 53% en comparación con el mismo periodo de 2019 y una baja del 12% respecto a 2025.
  • Delitos de alto impacto: Mantienen una tendencia a la baja por cinco meses consecutivos (de junio a octubre), con una reducción global del 19% respecto a 2024 y del 61% en comparación con 2019. El promedio diario pasó de 135 delitos de alto impacto en 2019 a 52 en la actualidad.
  • Feminicidios: Se registraron 34 casos de enero a octubre de 2026, lo que significa una disminución del 42.3% en comparación con el mismo periodo de 2024; el 95% de los casos han sido judicializados.
  • Percepción de seguridad: De acuerdo con cifras del INEGI citadas por el Gobierno capitalino, la percepción de inseguridad en la ciudad disminuyó casi un 10% en el último año.
Mano que sostiene una pistola en la oscuridad con fuego, humo y chispas expulsadas por el cañón frente a una pared de ladrillo.
Una persona acciona una pistola semiautomática en un entorno urbano nocturno, con el fogonazo visible frente al cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcaldía Azcapotzalco a octubre de 2026

  • Delitos de alto impactó: Durante su Segundo Informe de Gobierno (en noviembre de 2026), la alcaldesa Nancy Núñez reportó una disminución de entre 24% y 32% en la incidencia delictiva de alto impacto en la demarcación en comparación con gestiones anteriores, alcanzando uno de los niveles más bajos de la última década.
  • Contraste y focos de atención:
    • Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y reportes legislativos señalaron un incremento del 75% en las carpetas de investigación por el delito de extorsión entre enero y septiembre/octubre de 2026 en comparación con el año previo, lo que ha motivado operativos y foros preventivos focalizados en comerciantes y vecinos.
    • Asimismo, se reportaron incrementos en denuncias por delitos patrimoniales y amenazas durante el tercer trimestre de 2026, aunque la alcaldía ha reforzado el estado de fuerza con incremento en la policía auxiliar, la incorporación de más patrullas, motopatrullas y videocámaras.

Temas Relacionados

AzcapotzalcoCiudad de MexicoCDMXasaltomexico-noticiasasesinatodisparos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre

Beca Benito Juárez 2026: última oportunidad para registrarse y recibir mil 900 pesos bimestrales

El apoyo se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar

Beca Benito Juárez 2026: última oportunidad para registrarse y recibir mil 900 pesos bimestrales

¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

El juvenil de 18 años se ganó la confianza del cuerpo técnico tras su participación en el Mundial y sus primeras actuaciones con el Tricolor

¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

Exesposo de Sheinbaum “prefirió irse a Europa” y falta otra vez a audiencia con Xóchitl Gálvez: dónde está Carlos Ímaz

El exdelegado demandó a la excandidata presidencial de oposición por daño moral tras mencionarlo en un debate electoral

Exesposo de Sheinbaum “prefirió irse a Europa” y falta otra vez a audiencia con Xóchitl Gálvez: dónde está Carlos Ímaz

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Fuerzas federales detienen a dos líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas: hay catorce arrestados

Mandos regionales del CJNG, meseros y músicos: quiénes son todos los detenidos junto al “R2”

Funcionaria de 23 años de Oaxaca es señalada por amenazar a una diputada federal y presumir vínculos con el narco

Amplían a 96 horas el plazo para definir la situación legal de los 20 detenidos junto al “R2”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Daniel Delgado, el misterioso futuro esposo de Lambda García que gracias a su profesión se enamoraron

Quién es Daniel Delgado, el misterioso futuro esposo de Lambda García que gracias a su profesión se enamoraron

Sabrina Sabrok destapa que Cristian Castro quería conocerla pese a que está casada: “Me volvió a escribir”

Nuevo elenco de doblaje de la película Wildwood: quiénes son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim

Familia de Valentín Elizalde se deslinda del documental sobre su muerte y marca distancia del proyecto de HBO Max

Banda MS espera resolución de visas y revela qué pasará con sus shows en Estados Unidos

DEPORTES

¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

Liga MX: cuándo regresa el Apertura 2026 y con qué partido abre por la pausa de la Fecha FIFA

FOX Sports se despide oficialmente de la televisión mexicana: esta será la cadena que entrará en su reemplazo

Atletismo mexicano cierra con tres medallas en Dakar 2026: Carlo Cruz y Alison Salinas suben al podio

Pep Guardiola lamenta muerte del periodista "El Chevo" Martínez, su amigo y traductor en Dorados de Sinaloa