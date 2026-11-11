Asesinan a hombre en un callejón de Azcapotzalco de la CDMX

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre fue asesinado en la alcaldía Azcapotzalco,en la Ciudad de México (CDMX) luego de recibir impactos de bala en el pecho dentro de un domicilio de la colonia San Sebastián.

El ataque ocurrió en la calle Tepanecos al cruce con en callejón el Barrio de San Sebastián, donde habitantes escucharon detonaciones poco después de las cinco de la mañana.

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Al llegar, las autoridades localizan sin vida a la víctima, de aproximadamente 60 años; la zona quedaó acordonada mientras se realizaron las labores correspondientes.

Asimismo se encargarán de investigar cámaras de vigilancia en la zona y entrevistas con vecinos para saber quién era la víctima y las circunstancias de su muerte para buscar al o los asesinos.

En la calle Tepanecos esquina con un callejón oscuro fue la escena del crimen del hombre de alrededor de 60 años Foto: Maps

Incidencia delictiva en Azcapotzalco y CDMX

De acuerdo con los informes oficiales presentados en noviembre de 2026 por el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Azcapotzalco, la incidencia delictiva al cierre de octubre de 2026 registra los siguientes indicadores:

Ciudad de México (CDMX) a octubre de 2026

Homicidios dolosos: La capital registró 46 homicidios dolosos en octubre de 2026 , constituyendo el mes de octubre con la menor cifra de este delito en los últimos 29 años. En el acumulado de enero a octubre de 2026 se contabilizaron 586 homicidios dolosos , lo que representa una disminución del 53% en comparación con el mismo periodo de 2019 y una baja del 12% respecto a 2025.

Delitos de alto impacto: Mantienen una tendencia a la baja por cinco meses consecutivos (de junio a octubre), con una reducción global del 19% respecto a 2024 y del 61% en comparación con 2019. El promedio diario pasó de 135 delitos de alto impacto en 2019 a 52 en la actualidad.

Feminicidios: Se registraron 34 casos de enero a octubre de 2026 , lo que significa una disminución del 42.3% en comparación con el mismo periodo de 2024; el 95% de los casos han sido judicializados.

Percepción de seguridad: De acuerdo con cifras del INEGI citadas por el Gobierno capitalino, la percepción de inseguridad en la ciudad disminuyó casi un 10% en el último año.

Una persona acciona una pistola semiautomática en un entorno urbano nocturno, con el fogonazo visible frente al cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcaldía Azcapotzalco a octubre de 2026

Delitos de alto impactó: Durante su Segundo Informe de Gobierno (en noviembre de 2026), la alcaldesa Nancy Núñez reportó una disminución de entre 24% y 32% en la incidencia delictiva de alto impacto en la demarcación en comparación con gestiones anteriores, alcanzando uno de los niveles más bajos de la última década.

Contraste y focos de atención: Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y reportes legislativos señalaron un incremento del 75% en las carpetas de investigación por el delito de extorsión entre enero y septiembre/octubre de 2026 en comparación con el año previo, lo que ha motivado operativos y foros preventivos focalizados en comerciantes y vecinos. Asimismo, se reportaron incrementos en denuncias por delitos patrimoniales y amenazas durante el tercer trimestre de 2026, aunque la alcaldía ha reforzado el estado de fuerza con incremento en la policía auxiliar, la incorporación de más patrullas, motopatrullas y videocámaras.

