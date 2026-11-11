Artículo 19 denuncia que gobernador de Baja California Sur agredió a periodista que cuestionó salario de su hija, funcionaria del IMSS

Víctor Manuel Castro Cosío fue cuestionado este miércoles 28 de octubre por los 156 mil 855 pesos mensuales que percibe Marcela Castro López como coordinadora normativa del instituto federal de Modernización y Competitividad

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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, arremetió contra un periodista durante su conferencia de prensa del pasado 28 de octubre, cuando se abordaban señalamientos sobre corrupción y nepotismo y donde aceptó que su hija Marcela Castro López, funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), percibe un salario mayor que el suyo.

La organización Artículo 19 denunció que el funcionario agredió verbalmente al periodista Diego Soto, corresponsal de Milenio en el estado y especialista en temas de Seguridad y Justicia, cuando, al dirigirse a él, comentó lo siguiente: “Qué bueno que viniste, porque tú eres de los que tira la piedra y esconde la mano”. Asimismo, adelantó que sería “más firme” con él, al considerar que publica información de forma “lamentable” y le reprochó lo que calificó como acusaciones sin sustento.

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La confrontación ocurre en medio de cuestionamientos públicos por el ingreso de Marcela Castro López como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS, donde percibiría un sueldo neto estimado de 109,014 pesos mensuales, en contraste con los 106,799 pesos brutos al mes que percibe el gobernador.

Castro Cosío anuncia que busca identificar a personas que lo critican

Los señalamientos contra el periodista ocurrieron durante una primera intervención, donde se abordaban señalamientos generales de su administración. Ahí, Castro Cosío aprovechó para criticar los cuestionamientos hacia su administración y hacia gobiernos de la llamada Cuarta Transformación con una campaña política que, según dijo, se mantiene desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador afirmó que esa campaña utiliza cuentas automatizadas y publicaciones que asocian a los gobiernos morenistas con el crimen organizado. También sostuvo que algunas personas detrás de esos mensajes estarían relacionadas con intereses que perdieron privilegios y contratos públicos.

“Estoy buscando las ligas de algunos para antes de irme decirle al pueblo quiénes están disfrazados”, advirtió Castro Cosío. Añadió que pretende exponer a quienes, según sus declaraciones, hacen “trabajo sucio” contra su gobierno.

El gobernador señaló que busca reunir pruebas para denunciar públicamente a personas que, de acuerdo con sus dichos, recibirían pagos en municipios como Los Cabos. No presentó documentos, nombres ni elementos específicos durante la conferencia, pero realizó estos comentarios durante el señalamiento al periodista.

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Castro Cosío dijo que su administración no tiene relación con las acusaciones de narcogobierno y aseguró que él mantiene “la conciencia limpia”. También sostuvo que la libertad de expresión tiene límites.

La hija del gobernador ingresó al IMSS cuando él ya era delegado federal

Respecto a la pregunta del periodista Diego Soto, después de arremeter contra él, Castro Cosío afirmó que su hija Marcela Castro López ingresó al IMSS antes de que él asumiera la gubernatura de Baja California Sur, cargo que ocupa desde septiembre de 2021. El mandatario dijo que su hija tenía ocho años de trayectoria dentro del instituto, con lo que descartó que se trate de nepotismo.

Marcela Castro López ocupa la coordinación normativa de Modernización y Competitividad del IMSS y recibe 156 mil 855 pesos mensuales brutos, de acuerdo con la nota. Castro Cosío, por su parte, reporta una percepción de 106 mil 799 pesos mensuales, aunque las cifras comparadas corresponden a conceptos distintos de ingreso.

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El gobernador afirmó que su hija entró al IMSS antes de que él asumiera la gubernatura en 2021. No obstante, su ficha curricular indica que comenzó en su actual puesto en febrero de 2019, cuando él ya era delegado federal de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur. Hasta ahora no se han presentado pruebas de que haya intervenido directamente en su nombramiento.

“Pues sí, ella gana más que yo. Bueno, la que no sabía era su mamá, pero yo sí sabía el sueldo, ¿y qué?”, dijo el mandatario durante la conferencia. También sostuvo que los perfiles dentro del IMSS son elegidos por el propio instituto, no por él.

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Castro Cosío negó que Marcela Castro gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó que exista nepotismo en su administración. El caso se suma a los cuestionamientos por otros familiares del mandatario que trabajan en el gobierno estatal y a una denuncia administrativa contra él y su esposa que sigue bajo investigación.

Víctor Manuel Castro Cosío fue cuestionado este miércoles 28 de octubre por los 156 mil 855 pesos mensuales que percibe Marcela Castro López como coordinadora normativa del instituto federal de Modernización y Competitividad

Periodista cuenta con medidas de protección federal debido a su trabajo

Diego Soto tiene una trayectoria de 11 años en labores informativas en espacios locales y nacionales. En años recientes se ha enfocado en investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero, que difunde desde su perfil de Facebook.

El periodista forma parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las medidas fueron otorgadas tras amenazas y hostigamientos que habría enfrentado por parte de autoridades y de integrantes de la delincuencia organizada.

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Las expresiones de Castro Cosío se suman a ese contexto de riesgo. El reclamo público del gobernador ocurrió frente a otros asistentes de la conferencia y después de que Soto intervino para precisar que existía una imputación contra una de las personas mencionadas por el mandatario.

El periodista respondió: “Sí, claro que sí”, luego de que Castro Cosío habló de una persona que colocaba mantas contra él y contra Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno de Baja California Sur.

Artículo 19 pide revisar medidas de seguridad de Diego Soto tras señalamientos de gobernador

La organización Artículo 19 afirmó que las descalificaciones emitidas desde espacios oficiales pueden desacreditar investigaciones periodísticas y propiciar un ambiente adverso para quienes cubren corrupción, uso de recursos públicos y posibles irregularidades dentro de los gobiernos.

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La organización pidió al gobernador de Baja California Sur abstenerse de emitir discursos que estigmaticen y desacrediten a la prensa durante labores de investigación o reporteo. También recordó que los servidores públicos están sujetos a un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica.

El pronunciamiento plantea que las acusaciones públicas contra periodistas pueden generar un ambiente de deslegitimación hacia las investigaciones sobre presunta corrupción, uso de recursos públicos u otras irregularidades.

Artículo 19 también solicitó al Mecanismo Federal de Protección revisar las nuevas agresiones denunciadas por Soto y actualizar sus medidas de seguridad, con base en el contexto de riesgo que enfrenta el periodista en Baja California Sur.

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